 Для підтримання економіки потрібна концентрація зусиль на базових галузях промисловості, - ЗМІ

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Щеплення для економіки: як Україні вистояти під час кризи".

У матеріалі наголошується, що в кризових умовах державі необхідно насамперед надати підтримку тим галузям, в яких Україна нині має конкурентні переваги у світі. Серед них - вирощування сільгосппродукції, видобуток гірничорудної сировини, виробництво металопродукції.

"Без підтримки цих експортних галузей економіка країни впаде найближчим часом, що загрожує зниженням доходів громадян і підривом рейтингів влади. Адже в перерахованих індустріях зайняті мільйони працівників, а ще мільйони працюють у сферах, суміжних з агропромисловим і гірничо-металургійним комплексами", - підкреслюється в матеріалі. Крім того, саме експортоорієнтовані галузі формують левову частку припливу іноземної валюти в країну, що важливо в аспекті стримування девальвації гривні. А також з урахуванням необхідності виплати Україною в поточному році близько 6,5 млрд доларів за зовнішніми боргами і 2,4 млрд доларів за номінованими в іноземній валюті внутрішніми держоблігаціями.

"Без забезпечення стабільної і комфортної роботи експортерів, які дають країні валюту, виплата цих боргів без девальвації гривні неможлива. І хоча золотовалютні резерви Національного банку перебувають поки що на доволі комфортному рівні, вони вже починають танути через активний продаж НБУ доларів для стримування курсу", - наголошується в матеріалі.

Нагадаємо, раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що в умовах кризи необхідна державна підтримка промисловості та експортерів, щоб забезпечити безперебійність їхньої роботи, зокрема створення нормальних умов для логістики і зниження тарифів на вантажоперевезення. Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Кабінет Міністрів у зв'язку з посиленням деяких карантинних заходів не має наміру зупиняти промислові підприємства, товарообіг і діяльність об'єктів критичної інфраструктури. Міністр розвитку економіки і сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що уряд планує реанімувати економіку шляхом локалізації в держзакупівлях, підтримки аграрного сектору та експорту.