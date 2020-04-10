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 Економіка
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 Для підтримання економіки потрібна концентрація зусиль на базових галузях промисловості, - ЗМІ

Для порятунку економіки в умовах світової економічної кризи владі необхідно зосередитися на підтриманні базових галузей промисловості і підтримці експортерів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Щеплення для економіки: як Україні вистояти під час кризи".

У матеріалі наголошується, що в кризових умовах державі необхідно насамперед надати підтримку тим галузям, в яких Україна нині має конкурентні переваги у світі. Серед них - вирощування сільгосппродукції, видобуток гірничорудної сировини, виробництво металопродукції.

"Без підтримки цих експортних галузей економіка країни впаде найближчим часом, що загрожує зниженням доходів громадян і підривом рейтингів влади. Адже в перерахованих індустріях зайняті мільйони працівників, а ще мільйони працюють у сферах, суміжних з агропромисловим і гірничо-металургійним комплексами", - підкреслюється в матеріалі. Крім того, саме експортоорієнтовані галузі формують левову частку припливу іноземної валюти в країну, що важливо в аспекті стримування девальвації гривні. А також з урахуванням необхідності виплати Україною в поточному році близько 6,5 млрд доларів за зовнішніми боргами і 2,4 млрд доларів за номінованими в іноземній валюті внутрішніми держоблігаціями.

"Без забезпечення стабільної і комфортної роботи експортерів, які дають країні валюту, виплата цих боргів без девальвації гривні неможлива. І хоча золотовалютні резерви Національного банку перебувають поки що на доволі комфортному рівні, вони вже починають танути через активний продаж НБУ доларів для стримування курсу", - наголошується в матеріалі.

Нагадаємо, раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що в умовах кризи необхідна державна підтримка промисловості та експортерів, щоб забезпечити безперебійність їхньої роботи, зокрема створення нормальних умов для логістики і зниження тарифів на вантажоперевезення. Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Кабінет Міністрів у зв'язку з посиленням деяких карантинних заходів не має наміру зупиняти промислові підприємства, товарообіг і діяльність об'єктів критичної інфраструктури. Міністр розвитку економіки і сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що уряд планує реанімувати економіку шляхом локалізації в держзакупівлях, підтримки аграрного сектору та експорту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188134
 
 
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"Для спасения экономики в условиях мирового экономического кризиса власти необходимо сосредоточиться на поддержке базовых отраслей промышленности и поддержке экспортеров" приблизно 73% населення не те, що зрозуміти - вони дочитати це речення до кінця не можуть.
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а зачєм ім чітать ету бєлібєрду? Ані нанялі сібє слуг, вот пусть оні і чітают!
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Читать нужно, как поддержка олигархов ахметки и иже с ним, ведь они являются хозяинами энергетики и экспорта.
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Когда тебе принесут квитанцию с цифрой в 5-7 грн за кВт/час ты конечно же будешь рад. Главное что не Порошенко Ахметка!
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для спасения экономики, первым делом нужно выбросить нахер квартального дебила из кресла президента и посадить туда толкового управленца.
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НЕ НУЖНА РАБОТА НА "ДЯДЮ"! Поддержка производства сельхозпродукции без ее рациональной переработки, добыча горнорудного сырья, производство металлопродукции без получения конечной товарной продукции, это поддержка экономики не Украины, а.экономик других стран. Нужны замкнутые технологические циклы в рамках Украины. Стране нужны: продукция двойного применения, удовленворение товаров потребностей в стране и поддержка малого и средего бизнеса с целью их опережающего развития.
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