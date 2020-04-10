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 Політика України
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Все про:Зеленський (5033) наказ (237) ЗСУ (513) Військова служба правопорядку (10)

 Зеленський змінив положення про військову службу

Президент Володимир Зеленський вніс зміни в положення про проходження громадянами військової служби в Збройних силах України.

Про це йдеться в Указі президента №135/2020, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом в період з моменту оголошення мобілізації до моменту введення воєнного стану або оголошення демобілізації на термін шість місяців, військова служба за контрактом може бути продовжена за новим контрактом на шість місяців.

Рішення про переатестацію у військовому званні осіб, яким присвоюються в порядку переатестації військові звання вищого офіцерського складу, ухвалюється президентом України.

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В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово­-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання і за потреби Збройних Сил України можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до п'яти років";

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188133
 
 
 Топ коментарі
 
По новому закону, хто ухилився 4 рази, може ухилитись в 5-й раз.
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Головнокомандувача звільнено ще рік тому,
його роль виконує гівнокомандувач, не плутайте будь ласка,
Ви ж не вчителі на уроках 95 кварталу
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Назад в совок? СССР по указке путина хла.
Зачем Таран отменил приказ о переходе командования ВСУ на стандарты НАТО
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А шо з тими хто від повістки бігав? Зеленский изменил положение о военной службе - Цензор.НЕТ 1592
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По новому закону, хто ухилився 4 рази, може ухилитись в 5-й раз.
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Зеленський не служив в армії та неодноразово ігнорував повістки з військкомату, - Міноборони
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готовится в введению ВП,а возраст продлил,шоб старых пердунов-совков на должностюги поназначать?
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Головнокомандувача звільнено ще рік тому,
його роль виконує гівнокомандувач, не плутайте будь ласка,
Ви ж не вчителі на уроках 95 кварталу
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а когда Зеленского привлекут к ответственности за дезертирство...?
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Не підходить, він присягу не приймав
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дезертирство (уклонение) от военной службы.... (проигнорировал и скрывался от повесток)...
от обязанности защищать свою страну...
другим за это срока реальные дают...
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Армия , это когда платят , бесплатно - сброд . Проверено в 1989 - м .
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зачетный ипальник у главнокомандующего на фото в статье - Хто, я?
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Лет 10 назад можно было спокойно купить билет на 95 квартал во дворец спорта,прийти туда свободно и сделать одно важное дело ради Украины.Выйти на сцену с...цветами для Зеленского и Украина была-бы спасена...
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о господи! оно не служившее, засцавшее пойти в военкомат, что-то там изменяет в военной службе. что за епаный стыд!
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та все было не так.... в кабинет зашел суровый дядя, отвесил бубочке шелбан и сказал подписать ВОТ ЭТО......
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Наполеон в свое время придумал много чего для развития демократии в Мире,а не только во Франции.По его идеям живет сегодня весь демократический мир.Это был не только военачальник,а и умнейший политик.К сожалению сегодня в Мире правят популисты и артисты сгоревшего ДАВНО театра...,Увы.
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А воно знає що таке служба? Це йому не кривлятись на сцені.
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Аткуда ві знаєтє можєт вовачька в цахалє срочьную пґахаділ? Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 5678
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И ввел новую награду - орден "За героический сь*б от военкома с преодолением препятствий и форсированием водных преград".
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Орден -"за видатні дослідження в огласті отсктствія галавнова мозґа"! Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 8989 Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 8989 Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 8989
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Положение от преЗедента:
п.1 - У каждого члена "Квартала" есть право на четыре отказа служить....
п.2 - От призыва освобождаются дети преЗедента, участники "Квартал", близкие, друзья и их дети....
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Случайный пассажир попал на престол,это что дворник стал хирургом... Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 1448а хирург стал дровосеком
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Чудо,которое в жизни даже Устав в глаза не видело,издает указы. Такого чмошного главнокомандующего наверное больше нигде в мире нет.
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Вот что бы это говно зелёное понимало в воинской службе?! Эта срань господня пряталось от повесток заграницей - в РФ и Турции! А теперь оно говнокомандувач! Зебилы! - Вы такая мерзость!... Портянка портнов уничтожает остатки судебной системы, янелох уничтожает армию, аваков уничтожил МВД, прочие шмакли убивают экономику! Это геноцид украинского народа. Зебилы - вирус, это по вашу никчемную душонку, природа очищается от нелюдей.
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