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 Політика України
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Все про:Зеленський (5040) наказ (238) ЗСУ (513) Військова служба правопорядку (10)

 Зеленський дозволив генералам служити до 70 років - указ президента

Президент Володимир Зеленський вніс зміни в положення про проходження громадянами військової служби в Збройних силах України.

Про це йдеться в Указі президента №135/2020, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом в період з моменту оголошення мобілізації до моменту введення воєнного стану або оголошення демобілізації на термін шість місяців, військова служба за контрактом може бути продовжена за новим контрактом на шість місяців.

Рішення про переатестацію у військовому званні осіб, яким присвоюються в порядку переатестації військові звання вищого офіцерського складу, ухвалюється президентом України.

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В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово­-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання і за потреби Збройних Сил України можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до п'яти років";

Нагадаємо, що граничний вік перебування на військовій службі для військовослужбовців, що проходять військову службу під час особливого періоду, - це граничний вік перебування в запасі й у військовому резерві (ст. 22 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу"). Відповідно граничним віком перебування в запасі й у військовому резерві є граничний вік перебування в запасі другого розряду (ч. 4 ст. 28 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу"). Для осіб, які перебувають у запасі і мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, - це 60 років. Для осіб офіцерського складу, які перебувають у запасі: молодшого і старшого офіцерського складу - 60 років, вищого офіцерського складу - 65 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188133
 
 
 Топ коментарі
 
По новому закону, хто ухилився 4 рази, може ухилитись в 5-й раз.
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Головнокомандувача звільнено ще рік тому,
його роль виконує гівнокомандувач, не плутайте будь ласка,
Ви ж не вчителі на уроках 95 кварталу
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Назад в совок? СССР по указке путина хла.
Зачем Таран отменил приказ о переходе командования ВСУ на стандарты НАТО
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А шо з тими хто від повістки бігав? Зеленский изменил положение о военной службе - Цензор.НЕТ 1592
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По новому закону, хто ухилився 4 рази, може ухилитись в 5-й раз.
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Зеленський не служив в армії та неодноразово ігнорував повістки з військкомату, - Міноборони
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Потрох служив в окупаційній армії, а його синок також срочку закосив "військовим туристом".
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Попа, а ты где служила??? Ну про окупационную армию это пять, т.е все кто жили при совке и отсужили в армии то в окупационной, а кто не служил вообще красавчики?))) Легко тебе без мозга?)
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Закосившого від 4-х повісток,вважати як відслужившим.
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готовится в введению ВП,а возраст продлил,шоб старых пердунов-совков на должностюги поназначать?
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Головнокомандувача звільнено ще рік тому,
його роль виконує гівнокомандувач, не плутайте будь ласка,
Ви ж не вчителі на уроках 95 кварталу
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Скільки ж тобі платять за таку хню?
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Ну так пусть рошен наконец начинает выпускать патроны, а не чоколяд.
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Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 5830Уже начала.
Корпорация Roshen продолжает поддерживать Вооруженные силы Украины - недавно в войска была передана крупная партия боеприпасов к снайперскому оружию натовского калибра. Об этом сообщает Национальный Промышленный Портал.
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чтобы докрал что не успел докрасть за 5лет?????нужен еще раз ротердам+?????
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Так он сейчас ворует ещё больше!
Маски у народа украл - за границу продал и покупать заставляет!
Роттердам+ отменили - на большей цене наживается!
А борщевой набор?!
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а когда Зеленского привлекут к ответственности за дезертирство...?
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Не підходить, він присягу не приймав
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дезертирство (уклонение) от военной службы.... (проигнорировал и скрывался от повесток)...
от обязанности защищать свою страну...
другим за это срока реальные дают...
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А воно потрібне в армії?Він жеж не здалий ні на що.Де в людей очі були,до сих пір не розумію.
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Армия , это когда платят , бесплатно - сброд . Проверено в 1989 - м .
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зачетный ипальник у главнокомандующего на фото в статье - Хто, я?
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І не кажи!
Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 7713
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Лет 10 назад можно было спокойно купить билет на 95 квартал во дворец спорта,прийти туда свободно и сделать одно важное дело ради Украины.Выйти на сцену с...цветами для Зеленского и Украина была-бы спасена...
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о господи! оно не служившее, засцавшее пойти в военкомат, что-то там изменяет в военной службе. что за епаный стыд!
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та все было не так.... в кабинет зашел суровый дядя, отвесил бубочке шелбан и сказал подписать ВОТ ЭТО......
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Наполеон в свое время придумал много чего для развития демократии в Мире,а не только во Франции.По его идеям живет сегодня весь демократический мир.Это был не только военачальник,а и умнейший политик.К сожалению сегодня в Мире правят популисты и артисты сгоревшего ДАВНО театра...,Увы.
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А воно знає що таке служба? Це йому не кривлятись на сцені.
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Аткуда ві знаєтє можєт вовачька в цахалє срочьную пґахаділ? Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 5678
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И ввел новую награду - орден "За героический сь*б от военкома с преодолением препятствий и форсированием водных преград".
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Орден -"за видатні дослідження в огласті отсктствія галавнова мозґа"! Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 8989 Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 8989 Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 8989
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Положение от преЗедента:
п.1 - У каждого члена "Квартала" есть право на четыре отказа служить....
п.2 - От призыва освобождаются дети преЗедента, участники "Квартал", близкие, друзья и их дети....
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не "четыре отказа", правильно "четыре откОСа"
))
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Случайный пассажир попал на престол,это что дворник стал хирургом... Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 1448а хирург стал дровосеком
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Чудо,которое в жизни даже Устав в глаза не видело,издает указы. Такого чмошного главнокомандующего наверное больше нигде в мире нет.
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Вот что бы это говно зелёное понимало в воинской службе?! Эта срань господня пряталось от повесток заграницей - в РФ и Турции! А теперь оно говнокомандувач! Зебилы! - Вы такая мерзость!... Портянка портнов уничтожает остатки судебной системы, янелох уничтожает армию, аваков уничтожил МВД, прочие шмакли убивают экономику! Это геноцид украинского народа. Зебилы - вирус, это по вашу никчемную душонку, природа очищается от нелюдей.
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Вычитать эти изминения надо вимательно. Уверен на 100%, что там имеется пункт гласящий о том, что тех, кто до призыва имитировал игру х..м на рояле, в армию не брать.
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Здесь ключевая фраза
"Решение о переаттестации в воинском звании лиц, которым присваиваются в порядке переаттестации воинские звания высшего офицерского состава, принимается президентом Украины."
Похоже что только именно ради этого этот указ и принимался. Ждем звездопад на погоны и новых высших офицерских званий всей квартальной шалупени и прочим кумовьяи, друзьям, соратникам итд..
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Я помню,как Хорошковский при Янеке стал сразу генералом армии,Шмаркля наверное Дерьмаку присвоить хочет?
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Від зебілів нема коментарів я мабуть вони усім задоволені.
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Здуріти можна. Я не уявляю як в США чи іншій нормальній країні президент присвоює військові звання.
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Следующая новость будет:
Зеленский изменил положение Елены Зеленской.
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