 Зеленський дозволив генералам служити до 70 років - указ президента

Про це йдеться в Указі президента №135/2020, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що для військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом в період з моменту оголошення мобілізації до моменту введення воєнного стану або оголошення демобілізації на термін шість місяців, військова служба за контрактом може бути продовжена за новим контрактом на шість місяців.
Рішення про переатестацію у військовому званні осіб, яким присвоюються в порядку переатестації військові звання вищого офіцерського складу, ухвалюється президентом України.
В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.
Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання і за потреби Збройних Сил України можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до п'яти років";
Нагадаємо, що граничний вік перебування на військовій службі для військовослужбовців, що проходять військову службу під час особливого періоду, - це граничний вік перебування в запасі й у військовому резерві (ст. 22 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу"). Відповідно граничним віком перебування в запасі й у військовому резерві є граничний вік перебування в запасі другого розряду (ч. 4 ст. 28 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу"). Для осіб, які перебувають у запасі і мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, - це 60 років. Для осіб офіцерського складу, які перебувають у запасі: молодшого і старшого офіцерського складу - 60 років, вищого офіцерського складу - 65 років.
Зачем Таран отменил приказ о переходе командования ВСУ на стандарты НАТО
його роль виконує гівнокомандувач, не плутайте будь ласка,
Ви ж не вчителі на уроках 95 кварталу
Корпорация Roshen продолжает поддерживать Вооруженные силы Украины - недавно в войска была передана крупная партия боеприпасов к снайперскому оружию натовского калибра. Об этом сообщает Национальный Промышленный Портал.
Маски у народа украл - за границу продал и покупать заставляет!
Роттердам+ отменили - на большей цене наживается!
А борщевой набор?!
от обязанности защищать свою страну...
другим за это срока реальные дают...
п.1 - У каждого члена "Квартала" есть право на четыре отказа служить....
п.2 - От призыва освобождаются дети преЗедента, участники "Квартал", близкие, друзья и их дети....
))
"Решение о переаттестации в воинском звании лиц, которым присваиваются в порядке переаттестации воинские звания высшего офицерского состава, принимается президентом Украины."
Похоже что только именно ради этого этот указ и принимался. Ждем звездопад на погоны и новых высших офицерских званий всей квартальной шалупени и прочим кумовьяи, друзьям, соратникам итд..
Зеленский изменил положение Елены Зеленской.