 Німеччина фіксує рекордні 266 померлих від коронавірусу за добу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомляє національний центр із контролю та профілактики захворювань.

Підкреслюється, що ця цифра стала найбільшим приростом померлих за добу з початку спалаху коронавірусу в країні.

За даними Інституту Роберта Коха, у Німеччині від COVID-19 наразі померло 2607 осіб. Перемогли хворобу 52 407 осіб.

Загальна кількість підтверджених випадків у країні досягла 118 235.

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