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 Німеччина фіксує рекордні 266 померлих від коронавірусу за добу

Кількість жертв коронавірусу в Німеччині за минулий день збільшилась на 266.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомляє національний центр із контролю та профілактики захворювань.

Підкреслюється, що ця цифра стала найбільшим приростом померлих за добу з початку спалаху коронавірусу в країні.

За даними Інституту Роберта Коха, у Німеччині від COVID-19 наразі померло 2607 осіб. Перемогли хворобу 52 407 осіб.

Загальна кількість підтверджених випадків у країні досягла 118 235.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188132
 
 
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Ну шо це за рекорд! От як би москалів...
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Испания проходит пик на этой неделе.
Германия на следующей.
США через 2 недели.
Украина, Россия через 3 недели
Индия, Африка - o-o-onc, планете проготовиться кашлять долго.
08.04.2020 14:59

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*** прогнозёр )) Лечитесь. Институт коха тебе расскажет
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це другорядні піки будуть якщо карантин відмінять
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