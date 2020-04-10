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 Суспільство
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 Усі, крім священника, мають бути в масках, до храму пускати щонайбільше 10 осіб, - Геращенко про правила під час Великодня

Міністерство внутрішніх справ не закриватиме храми під час Великодня всупереч посиленим обмежувальним заходам. Але всі парафіяни мають дотримуватися деяких вимог.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Ми не можемо застосовувати силу для закриття храмів, це було б неправильно. Але ми провели цілу низку зустрічей і консультацій, зустрічей через відеозв'язок, з керівниками українських релігійних конфесій і домовилися про те, що на Великдень будуть запроваджуватися певні правила", - сказав він

У день Великодня в храми дозволять пускати щонайбільше 10 осіб, зазначив Геращенко. Серед іншого, всі, крім священника, мають бути в захисних масках і дотримуватися соціальної дистанції.

Також церкви будуть вести ретрансляції літургій. "Тому ми робимо так, щоб люди не хворіли", - підсумував Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко про завершення карантину: "Гадаю, це буде перша декада травня"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188131
 
 
 Топ коментарі
 
Щось багато Антона Геращенко! Мабуть він десь влаштувався тарілки лизати🐸
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Придурок, какой в нафиг храм, какая нафиг Пасха, вы дегенераты тупорылые, вам Лавры мало? Закрыть все церкви, ВСЕ!!!
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Вовка ноги кормлять, а геращенка язик. Пальця об палець в житті не вдарив. А язиком встигає всюди.
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Щось багато Антона Геращенко! Мабуть він десь влаштувався тарілки лизати🐸
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Ali Hasan А как же? Аваков будет премьером, а Антоха - министром МВД,
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Вовка ноги кормлять, а геращенка язик. Пальця об палець в житті не вдарив. А язиком встигає всюди.
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Придурок, какой в нафиг храм, какая нафиг Пасха, вы дегенераты тупорылые, вам Лавры мало? Закрыть все церкви, ВСЕ!!!
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Твої Бронштейн, Бланк, Герш, Розенфельд, відомі в Україні під позивними Троцький, Ленін, Зіновєв, Камєнєв вже закривали церкви. Перший доходив з проломленим навпіл черепом, другому сіфозна бацила мозок виїла, третій і четвертий з перебитими суглобами, випиляними зубами і ще багато чим чекали кулю 2 місяці.
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А РАЗВЕ ШАКАЛ - ЛИЗОЗАД- ЛИЗОБЛЮД ГАНТОН СТАЛ УЖЕ МЕДИКОМ? ЕГО ЖЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВОРОВСТВО И ПРОЖЕРАНИЕ ЧЁРТОВЫХ КОЛЁС И ВЫЛИЗЫВАНИЕ ЗАДНИЦЫ СОБАКОВА !
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попы тоже неплохо заражают верунов.
главное - камлают к боху, который и наслал вирус.... это же шизофрения, это как лизать сапоги тому что тебя в этот момент режет.
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Любителям пива пива пойти некуда-все бары закрыты,карантин. А любителям Бога - пожалуйста. Так пиво реально есть в пивбарах. А есть ли Бог в церквях это большой вопрос. ДИСКРИМИНАЦИЯ!!!
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Это да! Но думаю через маску неудобно цедить пивко!
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"Мы не можем применять силу для закрытия храмов, это было бы неправильно."
Було б раціональніше керуватися здоровим глуздом, а не "логікою" геращенків.
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В парк ходить нельзя , больше двух ходить нельзя ; на базаре , в церкви , в магазине можно сутками гулять , одной маской можно бесконечно пользоваться . Я не врач , но понимаю , что это не поможет .
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Надо ж электорату показать хотя бы видимость борьбы с Ковой-19
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ЭТО ЧТОБЫ ОДИН ПОП ЗАРАЗИЛ ВСЮ ПАСТВУ?геращенко, чьмо, ты на кого работаешь?
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Я вважаю, що це бєспрєдеєл! Це знущання над православною традицією і прихожанами московського патріархату! Ми просто зобов'язані для них це відмінити! Нехай спокійно збираються і не порушують традицію!!!

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Все, кроме священника, должны быть в масках, в храм пускать не более 10 человек

Ага, а на улице толпой будут стоять, как селедки в бочке.
Вирус просто охренеет от такого хлебосольного приема...
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