 Усі, крім священника, мають бути в масках, до храму пускати щонайбільше 10 осіб, - Геращенко про правила під час Великодня

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Ми не можемо застосовувати силу для закриття храмів, це було б неправильно. Але ми провели цілу низку зустрічей і консультацій, зустрічей через відеозв'язок, з керівниками українських релігійних конфесій і домовилися про те, що на Великдень будуть запроваджуватися певні правила", - сказав він
У день Великодня в храми дозволять пускати щонайбільше 10 осіб, зазначив Геращенко. Серед іншого, всі, крім священника, мають бути в захисних масках і дотримуватися соціальної дистанції.
Також церкви будуть вести ретрансляції літургій. "Тому ми робимо так, щоб люди не хворіли", - підсумував Геращенко.
попы тоже неплохо заражают верунов.
главное - камлают к боху, который и наслал вирус.... это же шизофрения, это как лизать сапоги тому что тебя в этот момент режет.
Було б раціональніше керуватися здоровим глуздом, а не "логікою" геращенків.
Ага, а на улице толпой будут стоять, как селедки в бочке.
Вирус просто охренеет от такого хлебосольного приема...