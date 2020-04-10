 ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол. ВIДЕО

Про це повідомляє пресслужба бюро.

"За попередньою інформацією, 18 лютого 2014 року підозрювана керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі в центрі Києва на вулиці Липська, в якій був офіс однієї з політичних партій. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у приміщені партійного офісу. 10 квітня 2020 року слідчими ДБР проведено обшуки за місцем проживання підозрюваної. У ході яких вилучено речі, які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв "Цензор.НЕТ", обшук у будинку екснардепки Тетяни Чорновол відбувався у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У разі доведення вини підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.