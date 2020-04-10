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 Політика України
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Все про:ПР (945) вбивство (2103) Чорновол Тетяна (117) ДБР (995)

 ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол. ВIДЕО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, повідомили про підозру народній депутатці України VIII скликання Тетяні Чорновол. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє пресслужба бюро.

"За попередньою інформацією, 18 лютого 2014 року підозрювана керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі в центрі Києва на вулиці Липська, в якій був офіс однієї з політичних партій. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у приміщені партійного офісу. 10 квітня 2020 року слідчими ДБР проведено обшуки за місцем проживання підозрюваної. У ході яких вилучено речі, які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв "Цензор.НЕТ", обшук у будинку екснардепки Тетяни Чорновол відбувався у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У разі доведення вини підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188130
 
 
 Топ коментарі
 
Это за Майдан. У земразей это еще не реванш...
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А те кто тогда избили Татьяну до полусмерти уже сидят?
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это нормально,шо в кацапню она вселяет ужас ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол - Цензор.НЕТ 5925.так и должно быть
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Неуважаемьій, даже зеленьій суд еще не установили, что она убийца, а вьі уже точно все знаете...
Прилетит ответочка клеветникам, обязательно прилетит.
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Так и по рейсу МН 17 суд виновных не установил, а вся наша пресса 6 лет звонит и санкции наложены. Предъявлено официально обвинение по 115, стало быть, менты считают, что убийца и мне никто не запрещает так считать.
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Верите заявлениям ментов без единого доказательства?
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Что значит "без доказательств"? Разрешение на обыск дает судья, которому обосновали весомость подозрений, так что какие то доказательства точно есть, но на данном этапе не могут обнародоваться. Вообще, какое отношение "вера" имеет к поиску истины?
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"... Какие-то доказательства..."

Вьі подтвердили, что вам они не известньі и вьі верите аваковцам, портновцам на слово.
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с поджогом дома профсоюзов не все так однозначно, очень может быть, что это или случайность или действия со стороны майдановцев для борьбы со штурмом этого дома, который был в рамках спецоперации по предотвращению терроризму
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ну что...кого там в кремле ещё дали указание закрыть?? Парасюк? Ярош? все киборги??? Приготовьтесь. Наблюдайте и дальше все это.
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Парасюк? А кому він нужен?
До речі, він в Ростові, в полоні побував... Нічо на думку не спадає...
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Ярош - это тот который в раде штаны протирал, когда войнушка была, а на днях пытался власть менять в условиях карантина? Душа бажае свята и море крови?
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Ярош реально сейчас под угрозой ареста.
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так чем она, по мнению ГБР, офис рыгни поджигала, "предметами с признаками огнестрельного и холодного оружия? а потом эти "предметы" 6 лет с упорством, достойным "народа дамбаса", хранила их дома, чтобы их потом нашло ГБР? блд, нет слов
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Тетяна Чорновол: З ухвали суду стало відомо, що обшук проводився через участь у Майдані.

А это помста за ОМАН от зе срочно...
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Оман непричем, это месть от Портнова - Танька заставила ДБР зарегистрировать заяву и открыть дело на Портнова. Теперь он мстит.
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как говорят мусора: "если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга - это наша недоработка". вообщем, рыгозебилы уверенно копают себе могилу фейковыми делами.
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Так, переслідування учасників майдану вже не за горами. Зебіли свого добилися.
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Осіб, причетних до вбивств на Майдані, випустили з країни прямо з зали суду. Одночасно влада влаштовує репресії по відношенню до людей, які стали жертвою тих подій. Про це заявила Ірина Геращенко в коментарі журналістам з-під Верховної Ради.
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Під збанкрутілу зіц-Зєлупу зачищають політичне поле від буйних, що були підтверджені в часі. Тому сподівання лише на непідтверджених.
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Йо...(далі йде гра слів,що неперекладаються,з використанням місцевих ідіоматичних висловів)... якось так. А нічо,що в розпал пандемії було продано запас медичних масок,і за це ніяка бл#дь відповідальності так і не несе?
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Деякі дії та висловлювання Т.Чорновол, м"яко кажучи, дивують. АЛЕ!!! Я зараз не про це. Такі от дії влади мусять задуматись всіх патріотів, що голосували за "абинебаригапорох". Задоволені?
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Ну вы все в курсе, кого надо "благодарить" за это в ближайшее время.
Наверняка знаете, кто из соседей или знакомых голосовал за ЗЕ.
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А ми продовжимо і надалі жувати соплі...
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Але, Найем, давай заново! Мы готовы прийти, но уже не с флагами!
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Лютая ненависть к Украине , ко всему украинскому , к патриотам , волонтерам , добровольцам - .вот отличительная черта нынешней власти . А еще страх , шо они могут и этих малоросов снести , как снесли Яныка с его шоблой . Понавыбирали ...ять !
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Так при власти нет НИ ОДНОГО украинца. Все эти зеленские, коломойские, дубинские, ермаки, вавриши, ахметовы, арахамии, аваковы, шмыгали, венедиктовы и пр. - русские, евреи и армяне. Назовите хоть одного украинца!
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Петебобики вы и ваш сывочёлый соевый олигарх виновны в происходящем...5 лет, море надежд, возможностей изменить страну и тысячи судеб и жизней вами просраны....как результат всплыло то, что не тонет
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Думай лучше, куда бежать будешь.
Вариантов и денег у тебя все меньше, а все соседи и знакомые знают за кого ты голосовал.
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Ему сидеть тихо. Нам запасаться разрешенным законом огнестрельным оружием.
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Хочешь проверить?

Бьюсь об заклад, когда я делал первые выстрелы в 90-х, твоя мама еще думала кому за джинсы отдаться.
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За маму могу и жопу тебе порвать мудло,а таких чмырей как ты я в Кажгаре на скалеоставлял,вякай аккуратнее с незнакомыми людьми
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Вот ты и такие как ты повсплывали. Надо было вас лишать права голоса а то оно выбрало а виноват порох.
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Як це Танюха посміла Петром створену партію нищити?
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очередной пшик кЗЕмлевских закончится вообще ни*я ничем......, как с Пашинским по Одессе..... а может еще и на санкции от дяди Сэма нарвутся......
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Портнов мстит за то что Танька упорно, со всеми юридическими нормами, заставляла ДБР открыть на него дело.
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Мне нравятся эти мастера слова "... причинение смерти способом, опасным для жизни многих лиц..." А что, есть неопасные способы причинения смерти? А вообще ее хрен посадят, со справкой не садят.
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Имеется ввиду, что в результате поджога погиб один человек, но была угроза смерти и другим лицам. Всё очень понятно.
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6 лет порадовалась жизни рядом с любимым. сережей теперь эту парочку на нары. Но вопрос почему на воле свыномародер
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А, почему на свободе ХРЯК БЕНЯ и ОМАНСКИЙ ВИСЛЮК, а ОПА-ЖОПАвская ТВАРЬ????
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НУ, ВСЕ - адвокат ДОНЕЦКОГО ЗЕКА приступил к работе.
ЖДЕМ возвращения АЗИРОВА и других крепких ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ.
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Авакака был одним из лидеров революции.... ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол - Цензор.НЕТ 5646
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Оце вам і Тетянин день!
А буде ще і Петрів, і Андріїв,і Турчинів, і.......!
А Ви п'ять років були при владі і Навіть Штепу не посадили, навіть Кернеса, навіть Єфремова, навіть Портнова, навіть Мертвечука!!!
Ну тепер готуйтесь сами сидіть!
Бо Велікій Льонін сказав:" Революція, яка не зможе себе захистити, приречена на контреволюцію, або на поразку"!
А тепер в Україні підняла голову контреволюція і зелебенські приведуть країну до поразки!
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Для того они во власть и шли - это был прокацапский реванш прикрытый Голобородьком для дебилов.
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Порошенко свого часу зробив велику помилку. У ті 5 років, що він був при владі, треба було повністю розслідувати всі справи Майдана і винести всім винним вироки. А тепер що? Час пройшов. Дорога ложка до обіду. 5 років (!) в нього було.
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5 років (!) в нього було

Якщо ви гадаєте що це якийсь нереальний термін то ви глибоко помиляєтесь, такі справи які складаються з сотень епізодов десятків обвинувачуваних і сотень задіяних осіб, по кожному з яких відбуваються окремі впровадження засідання, слідчи дії, тощо, тривають роками.І власне справа рухалася (читайте інтервью адвоката), і до остаточних вироків по деяким особам було вже близько, алеж українці забажали влади Портнових. Аємо що маємо.
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Не "ЖАРТУЙТЕ" Зе з українським народом. Карантин Майдану не завада!
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Какой Майдан???...из-за этой психической дуры???
Там еще пашинского надо привлечь.
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а давно у нас характеристика "психическая дура" от занюханного интернет-тролля, является основанием для ментовского беспредела?
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не балуйся.....пЭцекантроп)))
Она дебильная и ее место в дурке.
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У гугл аккаунта нет Родины,пола,национальности-ты пустое место.Народ Украины выбрал Зеленского.Можете здесь побунтовать и готовтесь к арестам,скоро ДБР начнет ботоформы разорять.
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Вина порошенко, что не довёл ни одно дело .Плюс добили людей платежками ЖКХ. Люди и выбрали это зеленое чмо
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Це яким треба бути хворим, що коли тобі погано, перерізати собі вени?)))нормальні виберають професіоналів патріотів.., і чи реально було так погано..,?))
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Верно. В Германии если у среднестатистического бюргера уровень жизни не меняется или улучшается - он голосует за действующую власть. А если ухудшается - голосует за оппозицию. У нас вышло так же.
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В Німеччині виберають клоунів, які нічо реального не зробили для Німеччини , а наоборот працювали на іншу культуру?турецьку?)))це що анікдот?
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А пам'ятаєте, ми ще жартували, що скоро будуть судити за Майдан? Дожартувалися...
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Так клоуна виберають , щоб було з чого сміятися...,
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сейчас уже мало кто помнит с чего начался Майдан 2. все думают, что с избиения студентов мусорами или с не подписания януковичем ассоциации с ЕС. но нет. идея большого майдана родилась у народа от тотального мусорского беспредела в стране: павличенко, врадиевка и тд. а еще была куча политических посадок. сейчас рыгозебилы делают именно то, что станет им приговором уже в краткосрочной перспективой.
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Да найдется ли в этой стране управа на эту мерзкую гниду пОРТНОВА, кто будучи НИКЕМ руководит здесь ВСЕМ?!! Собрал компромат на всех и дергает за нужные ниточки в нужный ему момент. Кажется, у ЕСПЧ будет уйма работы на ближайшие годы.
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Дык ента ж тока Портнов с Лукашихой заявились. А вот когда заявятся остальные - будет гораздо веселей. Пол страны пересажают, а то и больше.
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Конечно ЗЕбанарий тут не причем. Ага.
И ты не виноват в том, что голосовал за ЗЕ.

Думаешь покатит, когда за тобой придут?
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Колись на каналі Прямий Чорновіл сказала, що не боїться що проти неї відкриють справу. Навпаки, хоче цього, бо вона має дуже багато що розказати у суді. Клоуни влаштували квартал шоу для дебілів, а коли у справі почнуть фігурувати ляльководи все замнуть.
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*****!!!! ЗЕ"юристы", поясните мне каким боком В ходе которых изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны" к сгоревшему зданию с рыгом внутри? Она что, то здание стреляя БЗТ подожгла???
Блеать, мы все быстрее перетворяемся на мордовию, где народ считают тупым быдлом, которая схавает любую дичь от властей
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