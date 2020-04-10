 ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол. ВIДЕО

Про це повідомляє пресслужба бюро.
"За попередньою інформацією, 18 лютого 2014 року підозрювана керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі в центрі Києва на вулиці Липська, в якій був офіс однієї з політичних партій. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у приміщені партійного офісу. 10 квітня 2020 року слідчими ДБР проведено обшуки за місцем проживання підозрюваної. У ході яких вилучено речі, які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв "Цензор.НЕТ", обшук у будинку екснардепки Тетяни Чорновол відбувався у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У разі доведення вини підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Прилетит ответочка клеветникам, обязательно прилетит.
Вьі подтвердили, что вам они не известньі и вьі верите аваковцам, портновцам на слово.
До речі, він в Ростові, в полоні побував... Нічо на думку не спадає...
А это помста за ОМАН от зе срочно...
Наверняка знаете, кто из соседей или знакомых голосовал за ЗЕ.
Вариантов и денег у тебя все меньше, а все соседи и знакомые знают за кого ты голосовал.
Бьюсь об заклад, когда я делал первые выстрелы в 90-х, твоя мама еще думала кому за джинсы отдаться.
ЖДЕМ возвращения АЗИРОВА и других крепких ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ.
А буде ще і Петрів, і Андріїв,і Турчинів, і.......!
А Ви п'ять років були при владі і Навіть Штепу не посадили, навіть Кернеса, навіть Єфремова, навіть Портнова, навіть Мертвечука!!!
Ну тепер готуйтесь сами сидіть!
Бо Велікій Льонін сказав:" Революція, яка не зможе себе захистити, приречена на контреволюцію, або на поразку"!
А тепер в Україні підняла голову контреволюція і зелебенські приведуть країну до поразки!
Якщо ви гадаєте що це якийсь нереальний термін то ви глибоко помиляєтесь, такі справи які складаються з сотень епізодов десятків обвинувачуваних і сотень задіяних осіб, по кожному з яких відбуваються окремі впровадження засідання, слідчи дії, тощо, тривають роками.І власне справа рухалася (читайте інтервью адвоката), і до остаточних вироків по деяким особам було вже близько, алеж українці забажали влади Портнових. Аємо що маємо.
Там еще пашинского надо привлечь.
Она дебильная и ее место в дурке.
И ты не виноват в том, что голосовал за ЗЕ.
Думаешь покатит, когда за тобой придут?
Блеать, мы все быстрее перетворяемся на мордовию, где народ считают тупым быдлом, которая схавает любую дичь от властей