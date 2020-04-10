 Обшуки у Чорновол підтверджують те, що представники реваншу почали наступ на Революцію Гідності, - заява "Народного фронту"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії "Народний фронт".

"З самого початку російська пропаганда прагнула засудити учасників Майдану. Увесь час ворог робив спроби заплямувати Революцію та її здобутки. Їхнє завдання полягало в тому, щоб загалом дискредитувати вибір, який український народ зробив на Майдані", - йдеться в повідомленні.

У заяві наголошується, що сьогодні влада робить величезну помилку в тому, що на тлі багатьох інших проблем дозволяє представленим у ній реваншистам здійснювати наступ на Революцію Гідності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол. ВIДЕО

"Це, безумовно, створить додаткову суспільну напругу у надскладній ситуації, викликаній пандемією і неминучою соціально-економічною кризою. В інтересах влади та держави негайно припинити безглузді переслідування учасників Майдану. Адже українці за будь-яких умов продовжать боротьбу за право жити в демократичній Україні, яка неодмінно стане членом ЄС і НАТО. Саме це було метою Революції Гідності. Зараз владі потрібно не створювати додаткові точки напруги, а об‘єднувати українську спільноту для подолання викликів, перед якими опинилась наша держава", - підсумували в пресслужбу партії.

Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.