 Обшуки у Чорновол підтверджують те, що представники реваншу почали наступ на Революцію Гідності, - заява "Народного фронту"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії "Народний фронт".
"З самого початку російська пропаганда прагнула засудити учасників Майдану. Увесь час ворог робив спроби заплямувати Революцію та її здобутки. Їхнє завдання полягало в тому, щоб загалом дискредитувати вибір, який український народ зробив на Майдані", - йдеться в повідомленні.
У заяві наголошується, що сьогодні влада робить величезну помилку в тому, що на тлі багатьох інших проблем дозволяє представленим у ній реваншистам здійснювати наступ на Революцію Гідності.
"Це, безумовно, створить додаткову суспільну напругу у надскладній ситуації, викликаній пандемією і неминучою соціально-економічною кризою. В інтересах влади та держави негайно припинити безглузді переслідування учасників Майдану. Адже українці за будь-яких умов продовжать боротьбу за право жити в демократичній Україні, яка неодмінно стане членом ЄС і НАТО. Саме це було метою Революції Гідності. Зараз владі потрібно не створювати додаткові точки напруги, а об‘єднувати українську спільноту для подолання викликів, перед якими опинилась наша держава", - підсумували в пресслужбу партії.
Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.
Кроме Ефремова и всякой мелочевки типа Штепы, которые так и не были осуждены и давно из Сизо повыходили, еще при Пете, можешь кого-то в пример привести? А все Беркута которые людей на Майдане убивали и калечили на паРашу давно посбегали, угадай при ком, причем последние сбежали аж 2017 году, иначе как откровенным саботажем я это назвать не могу.
Так, что можно сколько угодно кричать про реванш коллаборантов при дебиле-малоросе Зеле, это все правда, но почву для этого реванша подготовил именно Петя, не знаю намеренно или непреднамеренно, но это просто факт, который вы упорно отрицаете.
Я конечно понимаю, что на фоне капитулянта-малороса Зели практически любой может выглядеть лидером и спасителем нации, но лепить из Пети святого глупо, он им явно небыл.
вчитайтесь! т.е. из-за проведения АТО, а никак не из-за агрессии рахи и сепарни "громадяни стали переселенцями" ???? да????
...
Она не подсудна.