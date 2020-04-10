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 Політика України, Суспільство
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Все про:Чорновол Тетяна (117) Народний фронт (629)

 Обшуки у Чорновол підтверджують те, що представники реваншу почали наступ на Революцію Гідності, - заява "Народного фронту"

Обшуки в будинку Тетяни Чорновол у "справі Майдану", на жаль, підтверджують те, що представники реваншу у владі почали наступ на Революцію Гідності. Вони взялися переписувати історію і спотворювати реальність відповідно до кремлівських директив.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії "Народний фронт".

"З самого початку російська пропаганда прагнула засудити учасників Майдану. Увесь час ворог робив спроби заплямувати Революцію та її здобутки. Їхнє завдання полягало в тому, щоб загалом дискредитувати вибір, який український народ зробив на Майдані", - йдеться в повідомленні.

У заяві наголошується, що сьогодні влада робить величезну помилку в тому, що на тлі багатьох інших проблем дозволяє представленим у ній реваншистам здійснювати наступ на Революцію Гідності.

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"Це, безумовно, створить додаткову суспільну напругу у надскладній ситуації, викликаній пандемією і неминучою соціально-економічною кризою. В інтересах влади та держави негайно припинити безглузді переслідування учасників Майдану. Адже українці за будь-яких умов продовжать боротьбу за право жити в демократичній Україні, яка неодмінно стане членом ЄС і НАТО. Саме це було метою Революції Гідності. Зараз владі потрібно не створювати додаткові точки напруги, а об‘єднувати українську спільноту для подолання викликів, перед якими опинилась наша держава", - підсумували в пресслужбу партії.

Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188129
 
 
 Топ коментарі
 
не реванш...не?
вчитайтесь! т.е. из-за проведения АТО, а никак не из-за агрессии рахи и сепарни "громадяни стали переселенцями" ???? да????

Обыски у Чорновол подтверждают то, что представители реванша начали наступление на Революцию Достоинства, - заявление "Народного фронта" - Цензор.НЕТ 6325

...
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Мрази зеленые !!!! Пора вынимать вилы !!!
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бойко..? це той риг, який на думку юГіка (ексгепрокурора), чистий перед законом як сіднички немовляти..?
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бойко..? це той риг, який на думку юГіка (ексгепрокурора), чистий перед законом як сіднички немовляти..?
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ну а на думку новых ЗЕпрокуроров Шеремета убили Патриоты))))))))))))
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а чого тоді волати про ригореванш, якщо ні одного рига не було посаджено за часів правління найпатріотичнішого патріота - бізнесмена та рехформатора..?
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да не было! Ефремов был! ну они хотябы свалили из страны, а при Зе вся нечисть вернулась!!!!!!))))) и бекут с ефремовым на свободе!!!)))) не аргумент???)))) и по делу шеремета сидят!!!!)))) и хотят отменить амнистию участникам Революции!!!!! тоже Петя в тапки насрал?????))))))
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єфремка теж так і не сів..якщо у вас когнітивний дисонанс, то вибачайте..петя повністю і старанно зберіг стару кучмократичну систему, де "еліта" ніколи не буває покарана..при цьому маскувався під патріота..коло замкнулося..
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Свалили из страны только самые перепуганные, которых по сути по пальцам пересчитать, остальные остались и прекрасно себя чувствовали. Кто-то с Петей быстро договорился, кто-то с одного кресла на другое пересел, кто-то просто на время притих и меньше стал по телевизору светиться.
Кроме Ефремова и всякой мелочевки типа Штепы, которые так и не были осуждены и давно из Сизо повыходили, еще при Пете, можешь кого-то в пример привести? А все Беркута которые людей на Майдане убивали и калечили на паРашу давно посбегали, угадай при ком, причем последние сбежали аж 2017 году, иначе как откровенным саботажем я это назвать не могу.
Так, что можно сколько угодно кричать про реванш коллаборантов при дебиле-малоросе Зеле, это все правда, но почву для этого реванша подготовил именно Петя, не знаю намеренно или непреднамеренно, но это просто факт, который вы упорно отрицаете.
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Петя своим бездействием в плане борьбы с коррупцией, проведении реальных реформ, а не их имитации, наказанию рыгов и прочей коллаборантской мрази, которая просто притихла на время, неосознанно или преднамеренно подготовил почву для реванша, а при Зеле этот самый реванш уже непосредственно начался.
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немецкий флаг не повод ********** кацапу откривать рот!
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Этот АК легальный - целое видео есть как она его зарегистрировала через МВД и Ах, какого человека
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Риги и зеленки давно люлей не получали.
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Беркут на свободе! Ефремов на свободе! уголовные дела на участников Революции Достоинства! патриоты в тюрьмах!!!! А ПРИ ЧЕМ ТУТ ЗЕЛЕНСКИЙ!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))
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Все виновные Беркута посбегали на паРашу в 2014-2017 годах, Ефремов вышел на свободу в 20018. Но при чем тут Порох правда?
Я конечно понимаю, что на фоне капитулянта-малороса Зели практически любой может выглядеть лидером и спасителем нации, но лепить из Пети святого глупо, он им явно небыл.
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не реванш...не?
вчитайтесь! т.е. из-за проведения АТО, а никак не из-за агрессии рахи и сепарни "громадяни стали переселенцями" ???? да????

Обыски у Чорновол подтверждают то, что представители реванша начали наступление на Революцию Достоинства, - заявление "Народного фронта" - Цензор.НЕТ 6325

...
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А навіщо він "угарним газом" дихав? Обыски у Чорновол подтверждают то, что представители реванша начали наступление на Революцию Достоинства, - заявление "Народного фронта" - Цензор.НЕТ 6973 Риг думав що в легенях притивогаз-безсмертний?
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Не нужно было её трогать.
Она не подсудна. Обыски у Чорновол подтверждают то, что представители реванша начали наступление на Революцию Достоинства, - заявление "Народного фронта" - Цензор.НЕТ 7451
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Мрази зеленые !!!! Пора вынимать вилы !!!
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Силовики останнім часом стали проводити ніби "жіночий геноцид, за жінок взялися слабаки, брата Єрмака приміром не чіпають.
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Удивляться нечего, к власти пришли враги Украины.
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Народный фронт сделал очень много для не допущения калорадного реванша в Украине,ну вот, ******** деньги на забор с *********,как пример.
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После вируса начнем вешать земерзтоту. Даю лайфак: подогнать кран с телескопической стрелой, навязать петель и скопом отправить с Украины. Ни одной пули - они нужны фронту. Зеленого ****** - першого на эшафот. Кроме рвотного рефлекса ничего не вызывает. Шоб ти сдох, ублюдок.
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