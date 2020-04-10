EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  483  12
Все про:банки (406) законопроект (983) МВФ (752) Приватбанк (414) Разумков Дмитро (450)

 У Разумкова немає дати другого читання "антиКоломойського" законопроєкту: Таблиця з поправками ще не сформована

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не наважується прогнозувати, коли парламент приступить до розгляду в другому читанні законопроєкт про банки.

Про це він заявив на брифінгу після наради керівництва парламенту з главами фракцій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми говоримо про його розгляд, на жаль, я не можу сказати, коли це станеться з тієї простої причини, що станом на сьогодні ще не сформовано таблицю", - сказав спікер.

Він нагадав, що профільний комітет після того, як сформує порівняльну таблицю до законопроєкту, має "пройтися за поправками", й лише після цього цей документ можна буде розглядати в залі засідань ВР.

"Працюють усі інтенсивно. Думаю, що на це піде небагато часу", - додав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не розглядатиме закон про банки в понеділок, - нардеп "Голосу" Железняк

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня. У понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188126
 
 
 Топ коментарі
 
Через деякий час для зебілів стане зрозумілим, що грошей нема і не буде. Ось тут і почнуться важкі часи для Рахункова та інших зебілів.
 показати весь коментар
 
Жванецкий уже давно сказал, что если б депутаты сдавали экзамен, большинство отсеялось бы на диктанте. У Разумкова нет даты второго чтения "антиКоломойского" законопроекта: Таблица с поправками еще не сформирована - Цензор.НЕТ 9968
 показати весь коментар
 
Главное было земельку продать олигархам, а теперь дефолт быстренько и скупим ее совсем дешево, ну и Банк Коломойскому вернуть святая всех святых.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ЗЕбліадота на перехресті чи вже пішла нахер до дефолту? Хтось знає?
 показати весь коментар
 
 
якщо орфографічні правки врахують в комітеті, то їх мабуть буде небагато У Разумкова нет даты второго чтения "антиКоломойского" законопроекта: Таблица с поправками еще не сформирована - Цензор.НЕТ 9640
 показати весь коментар
 
Жванецкий уже давно сказал, что если б депутаты сдавали экзамен, большинство отсеялось бы на диктанте. У Разумкова нет даты второго чтения "антиКоломойского" законопроекта: Таблица с поправками еще не сформирована - Цензор.НЕТ 9968
 показати весь коментар
 
 
Главное было земельку продать олигархам, а теперь дефолт быстренько и скупим ее совсем дешево, ну и Банк Коломойскому вернуть святая всех святых.
 показати весь коментар
 
 
Через деякий час для зебілів стане зрозумілим, що грошей нема і не буде. Ось тут і почнуться важкі часи для Рахункова та інших зебілів.
 показати весь коментар
 
 
Красава нарідом обраний ЗЕ ! Горить у вогні коронивірусу , коли нарід сидить вдома,та як на арені стадіону за цим спостерігає!
 показати весь коментар
 
И денег от МВФ хочется и папашу злить страшно.Таблица у них не сложилась У Разумкова нет даты второго чтения "антиКоломойского" законопроекта: Таблица с поправками еще не сформирована - Цензор.НЕТ 2913
 показати весь коментар
 
 
Nado objavit novyje vybori,poskolku eta rada uze nemozet rabotat
 показати весь коментар
 
 
Это надо было делать уже на следующий день после прошлых выборов.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору