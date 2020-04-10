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 Київські новини, Суспільство
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 13 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 348 осіб захворіли, - Кличко

У Києві станом на ранок 10 квітня 13 нових підтверджених випадків зараження COVID-19, загалом у столиці 348 хворих.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці кількість киян, хворих на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 13 осіб. Загалом у столиці вже 348 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Серед захворілих 8 жінок віком від 21 до 91 року. І 14-річна дівчина. Також четверо чоловіків - від 35 до 71 року. Серед киян, які захворіли за минулу добу, - двоє медиків.

У лікарні столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медиків.

Також читайте: Білборди з Кличком: депутат Київради Назаренко хоче з'ясувати, за які гроші їх розмістили. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188125
 
 
 Топ коментарі
 
Педаля как всегда...
Вчера в Киеве было 300, сегодня 348, но по его мнению добавилось всего 13 13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 7515
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Всё норм - так на онлайн-уроках учат. 13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 6883
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так я не понял, хорошковский уже склеил ласты или еще нет
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Педаля как всегда...
Вчера в Киеве было 300, сегодня 348, но по его мнению добавилось всего 13 13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 7515
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А как же 26 попов. Или они не киевляне?
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Во Львовской области количество инфицированных - 82 человека
В городе Киеве - 348 человек
Но комендантский час хотят ввести именно во Львове . Где логика ?
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Печенег к отцу пришел, и сказала кроха: Папа, я -то тут причем, если русским плохо?13 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 348 осіб захворіли, - Кличко - Цензор.НЕТ 92
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Так есть тестирование или нет?Если нет тестов,то каким образом идёт подтверждение заболевших?А если есть,то в таком случае почему разноняют тему,что не хватает тестов?И вообще....частные клиники не несут ответственности за достоверность тестов.А в гос.клиниках (это всего 7 в Киеве)делают тесты только по назначению семейного врача.
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