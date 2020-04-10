 13 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 348 осіб захворіли, - Кличко

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці кількість киян, хворих на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 13 осіб. Загалом у столиці вже 348 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Серед захворілих 8 жінок віком від 21 до 91 року. І 14-річна дівчина. Також четверо чоловіків - від 35 до 71 року. Серед киян, які захворіли за минулу добу, - двоє медиків.

У лікарні столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медиків.

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