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 Політика України
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Все про:банки (406) ВР (7444) Голос партія (159) Железняк Ярослав (25)

 Рада не розглядатиме закон про банки в понеділок, - нардеп "Голосу" Железняк

Можливо, буде ще одне позачергове засідання Ради наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Поки коаліція і Президент не планують виносити закон про банки на це позачергове засідання. Говорять, що, можливо, буде ще одне позачергове засідання на наступному тижні. Позиція партії "Голос" однозначна - питання банків має бути першим", - йдеться в повідомленні.

Також Железняк опублікував поки попередній порядок денний:

- 3279 (зміни бюджету 2020);
- 2370 (земельні кадастри);
- 3320 (медичні питання пов’язані з карантином);
- 3132 (питання АМКУ);
- 3276 (особливості судового контролю на період карантину);
- 1049 (єдиний рахунок з мінус тютюнової правки)
- 2339 (відповідальність за підпали трави);
- Постанови про відміну голосування про ринок землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада збереться 13 квітня на позачергове засідання, - Разумков

Рада не розглядатиме закон про банки в понеділок, - нардеп Голосу Железняк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188122
 
 
 Топ коментарі
 
А что так ?
коалиция и президент с Коломойским еще не закрыли все финансовые вопросы ?

бухгалтера Коломойского и слуги народа не свели дебет с кредитом за президентские выборы ???
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Бубочка пока не рассчитался за рекламные услуги с 1+1 т.е. Г+Г
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ДЕФО́ЛТ:

Невыполнение денежных обязательств в установленный срок; неуплата долгов, финансовая несостоятельность.

долги не списывают а проценты пеня и штрафы с отсрочкой выплачивать прейдется ....
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Цугцванг. Или дефолт нападёт, или Беня... Рада не будет рассматривать закон о банках в понедельник, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4798
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А что так ?
коалиция и президент с Коломойским еще не закрыли все финансовые вопросы ?

бухгалтера Коломойского и слуги народа не свели дебет с кредитом за президентские выборы ???
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Еще не определились, какой конец они предпочитают...
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Бубочка пока не рассчитался за рекламные услуги с 1+1 т.е. Г+Г
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а почему МЫ опять платить должны за банкет квартала с коломойским ?
я не хочу дефолта, при чем при дефолте все долги сохраняются и их все равно нужно будет выплачивать ...
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Это как в лодке если одна крыса съела все припасы то голодают все! Нех было эту крысу на борт брать и тем более делать её капитаном!
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а с теми 73% что за него голосовали что делать ???
у нас столько леса уже нет в Украине ...
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Ничего озера есть и черное море можно утопить! Хотя это раньше надо было делать!
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Нашивки им специальные на одежду, и чтобы с ними везде и ходили. И чтобы было понятно, что слабые мозги хуже любого коронавируса.
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Да норм чем скорей дефолт тем скорей снесут это недарозумение Бубочку и его шоблу слуг урода!
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ДЕФО́ЛТ:

Невыполнение денежных обязательств в установленный срок; неуплата долгов, финансовая несостоятельность.

долги не списывают а проценты пеня и штрафы с отсрочкой выплачивать прейдется ....
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Красава нарідом обраний ЗЕ ! Горить у вогні коронивірусу , коли нарід сидить вдома, як на арені стадіону за цим спостерігає!
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Вместо того, чтобы направить миллиарды Коломойского на медицину, мы миллиарды государства отдадим Коломойскому.
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