 За добу в РФ виявлено 1786 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість інфікованих - майже 12 тис., 94 людини - померли

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсант", про це повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом. Напередодні приріст становив 1459 осіб. Загальна кількість заражених досягла 11 917.

За добу померли 18 осіб, загальна кількість досягла 94. Одужали 97 осіб, всього - 795.

Регіони з найбільшою кількістю нових випадків зараження:

Москва - 1124 (всього - 7822);

Московська область - 182;

Республіка Комі - 58;

Санкт-Петербург - 35;

Ульяновська область - 34.

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Більшість тих, що заразилися корона вірусом у Москві молодше 65 років, повідомив міський оперштаб у Telegram.

Серед нових хворих:

43% - від 18 до 45 років;

36,5% - від 46 до 65 років;

11,5% - від 66 до 80 років;

3,5% - старше 80 років;

5,5% - діти.

Нагадаємо, з кінця березня в Москві і більшості регіонів Росії введено режим самоізоляції. За його порушення погрожують штрафи на суму до 15 тис. руб. Громадянам дозволяється виходити з дому тільки в разі крайньої необхідності: щоб сходити в найближчий магазин чи аптеку, винести сміття, погуляти з домашнім улюбленцем, звернутися по медичну допомогу, з'їздити на роботу.