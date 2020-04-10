 За добу в РФ виявлено 1786 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість інфікованих - майже 12 тис., 94 людини - померли

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсант", про це повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом. Напередодні приріст становив 1459 осіб. Загальна кількість заражених досягла 11 917.
За добу померли 18 осіб, загальна кількість досягла 94. Одужали 97 осіб, всього - 795.
Регіони з найбільшою кількістю нових випадків зараження:
Москва - 1124 (всього - 7822);
Московська область - 182;
Республіка Комі - 58;
Санкт-Петербург - 35;
Ульяновська область - 34.
Більшість тих, що заразилися корона вірусом у Москві молодше 65 років, повідомив міський оперштаб у Telegram.
Серед нових хворих:
43% - від 18 до 45 років;
36,5% - від 46 до 65 років;
11,5% - від 66 до 80 років;
3,5% - старше 80 років;
5,5% - діти.
Нагадаємо, з кінця березня в Москві і більшості регіонів Росії введено режим самоізоляції. За його порушення погрожують штрафи на суму до 15 тис. руб. Громадянам дозволяється виходити з дому тільки в разі крайньої необхідності: щоб сходити в найближчий магазин чи аптеку, винести сміття, погуляти з домашнім улюбленцем, звернутися по медичну допомогу, з'їздити на роботу.
Тем более что у них сейчас там наблюдается всплеск смертности от ОРЗ и насморка... в общем от чего угодно но только не от коронавируса...
надеюсь что просто тестов нет...
другие районы пока опустим даже...
"на олєнях утром раннім " ?
По данным независимых СМИ и блогеров, случаев заражения коронавирусом и смертей от него в Беларуси намного больше.-------------------------------------------------------------------------------------------
Завтра очікувано Білорусь обжене Україну...
БАцька допі..дівся.
динаміка наростання в рашці офуєнна..
білье лише в Індії та Білорусі..
Vladimir Shevchuk12 минут назад
У 170 врачей и пациентов больницы в Уфе предварительно нашли коронавирус
Думаю чехам надо возбудить уголовное дело против московии за установку новых памятников сталину, например, в Сургуте.
В Германии смертность от вируса - 2,1%
В Южной Корее - 2 %
В США - 3,6 %
..
В Италии более 12%
итд...
А в рашке - 0,8%
Кто верит в такой маразм, что вирус почти не действет на рашистов?
Конечно нет.
В рашке умерло на порядок больше от вируса, но это тщательно скрывается...
Рашисты хоть бы уже врать научились разумно.
во-первых, ковид сорвал блицкриг с восхождением х.ла на пожизненный трон (поправки и изнасилования Конституции рахи-пид*рахи)
во-вторых..он ставит под большое сомнение присутствие мировых лидеров на победобесно-юбилейном параде в мацкве (а х.ло этого триумфа уже не один год ждет...а тут и повод вроде бы как был...и про смягчение санкций под "новичок" полуразбавленный погутарить можно было....но...тут х*** х.лу на воротник)
в-третьих... так лоханулся с показушным визитом в инфекционку ))) и костюмчик красиво сидел, и такие фото хероического подвига...и херась - рядом ВИП-ковид-больной терся ))))
а в-четвертых... на фоне карантинов и санкций еще и саудиты на кадык давят... нефте-баксы тают как утренний смог над кремлем...еще и в колени кланяться надо ))))
короче...у х.ла с коронавирусом - свои многоходовочки)))
мне если можно конечный вывод... рашка хитромудрит или таки ей хвост прищимят ?
Для ликвидации пандемии необходимо пожертвовать одной страной на планете.
Ответьте на два вопроса:
1. Какую страну вы выберите?
2. Почему именно россию?