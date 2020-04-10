 "Мій герой - це ти": ЮНІСЕФ презентував книгу про боротьбу з COVID-19 для дітей. Є українська версія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"У всьому світі життя дітей повністю змінилося - більшість з них живуть у країнах з тією або іншою формою обмеженого пересування або карантину", - говорить виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Форе.

За її словами, книга допоможе дітям "освоїти цей новий ландшафт і дізнатися, як вони можуть зробити невеликі дії, щоб стати героями у своїх власних історіях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу COVID-19 виявили у 12 дітей, загалом заражені - 145, - головний санлікар Ляшко

Книга під назвою "Мій герой - це ти: як діти можуть боротися з COVID-19!" розповідає про фантастичну істоту Аріо, яка допомагає дітям зрозуміти, як вони можуть захистити себе, свої сім'ї і друзів від коронавірусу і як справлятися з важкими емоціями в умовах нової реальності.

Книга вже перекладена кількома мовами, зокрема українською та російською.