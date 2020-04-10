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 Суспільство
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 "На межі виживання": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять безробіття через карантин і програму дій уряду

Сьогодні, 10 квітня, о 21:00, в соціально-політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", відбудеться ексклюзивне обговорення з прем'єр-міністром і лідерами парламентських фракцій питань допомоги людям, які залишилися без роботи через карантин, і програми дій уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також у студії обговорять такі питання: В яких умовах працюють наші лікарі в Україні та за кордоном? Якими можуть бути наслідки пожежі поблизу Чорнобиля?

Гості студії:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;

Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України;

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Єгор Фірсов, виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України;

Давид Арахамія, глава фракції партії "Слуга народу";

Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";

Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";

Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "Голос";

Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України;

Олена Міскун, керівниця відділу екологізації промисловості Громадської організації "Екодім".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188117
 
 
 Топ коментарі
 
За истерикой с короновируса прячут преступления против Украиньі.
Справа Шустрьій этому способствует.
О войне и армии ни слова.

Ставленник Зеленского Таран, типа министр обороньі, отменил указ Полторака о реформе ВСУ.
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ну те 73% и смотрят .
незнаю почему но мне от шустика воняет кварталом и откровенной заказухой скандалов и ругни ...
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Маю справи з населенням, бо вчитель з багаторічним стажем. Так ось відсоток - величезний і збільшується (судячи по батьках).
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Интересно, а каков % населения употребляет это, пардон, говно в виде шоу с шустрым жидом и прочими членами шутовской труппы? Вопрос чисто профессиональный. Интересует % населения с самым низкими интеллектуальными способностями.
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Маю справи з населенням, бо вчитель з багаторічним стажем. Так ось відсоток - величезний і збільшується (судячи по батьках).
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ну те 73% и смотрят .
незнаю почему но мне от шустика воняет кварталом и откровенной заказухой скандалов и ругни ...
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українська - найскладніша мова в світі - половна українців не можуть її осилити
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За истерикой с короновируса прячут преступления против Украиньі.
Справа Шустрьій этому способствует.
О войне и армии ни слова.

Ставленник Зеленского Таран, типа министр обороньі, отменил указ Полторака о реформе ВСУ.
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Будет очередное шоу в студии с кодовым названием "Юля снова кого-то мочит" Судя по списку, бэк-вокалистом выступит Бойко.
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Уже год как закончилась эпоха бедности . Что они обсуждают ? Им просто делать нечего . Слава и огромное спасибо В.А.Зеленскому !
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Ну так они обсуждают как плохо было при попередниках и как быть могло еще хуже если бы они не пришли и не начали исправлять все что попередники натворили .
***
Пашут бедолаги как рабы на галерах и днем и ночью и в снег и в карантин !!!
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а як відриваєш їх від посадового крісла, так вони смертельно хворі - геть мову їм повідбирало
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13 гостей в студии + Шустрый+персонал, их что *** карантин не касается? Или карантин только для холопов? Наряд полиции туда, протоколы и штраф по 17 тыщ, на Шустрого 34 тыщи за организацию. А потом всех в Санжары на карантин.
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у нас картошку садили в селе, сразу чорные приехали (поле возле трасы) и выписали админпротоколы: за порушення умов карантину....
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не знаю как Порошену но предятавители Януковича говорят что Ермаку уже звонили !!!
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Ай кака знатна ******* подобралась! Куда не плюнь, сплошные борцуны за стчастие народно!
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В студии все участники обязательно (!) должны соблюдать масочный режим.
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Всем тем, кто в списках заявленных гостей, можно и без маски...
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С какого это перепугу? Один неявный коронавирусник, может это будет сам пан ведущий, заразит всю студию и та дальше по экспоненте.
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Жить стало "лучше", жить стало "веселей" в эпоху царствования ВАЗа. Главное, что все ухудшения можно списать на АТО, ООС, COVID-19, вселенский кризис и на попередніков "На грани выживания": На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят безработицу из-за карантина и программу действий правительства - Цензор.НЕТ 9882
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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Егор Фирсов, исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины;
Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За
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***, какая компашка собралась! прямо джекпот. нужно срочно прислать на программу автозак и паковать всех этих мразей.
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Савик Шустер учит украинский язык и не как не освоит..

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Са́вік Шу́стер (при народженні - Шевеліс Шустеріс[1][4]; нар. 22 листопада 1952, Вільнюс, Литовська РСР, СРСР) - журналіст із канадським та італійським громадянством, автор і ведучий програми «Шустер LIVE», засновник ТОВ «Савік Шустер Студія». Заслужений журналіст України (2012)[5].
Володіє мовами: литовською, російською, англійською, французькою, італійською, івритом, німецькою; розуміє, проте майже не спілкується українською.
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Шустрому взападло гаварить на мове, тока на йизыке
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Кто-то может себе представить передачу с таким названием даже в 2014-2015 годах?

Всего год прошел с момента победы зебилизма и они уже на грани выживания.
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Да все нормально, с клоунами уже пробили дно, падаем дальше.
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програма уже готова - полюція встрєтіт голоднийє бунти во всєоружії - накорміт нуждающіхся свінцом і гумою вмєсто хлєба і бананов
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У нас и без карантина безработица была. И чо? До этого не надо было обсуждать? Точнее, не обсуждать, а делать что-то? Уже вся страна скоро на заработки подастся, а они обсуждают... Идиоты...
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Кто-то еще смотрит эти говношоу, и не надоело...
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И шо, после пис..деш -шоу шото изменится? Задрал уже...
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Після цієї епідемії багато заробітчан захочуть стати громадянами тих країн де вони працювали.тому що внас нічого не міняється.
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