 "На межі виживання": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять безробіття через карантин і програму дій уряду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Також у студії обговорять такі питання: В яких умовах працюють наші лікарі в Україні та за кордоном? Якими можуть бути наслідки пожежі поблизу Чорнобиля?
Гості студії:
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;
Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України;
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
Єгор Фірсов, виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України;
Давид Арахамія, глава фракції партії "Слуга народу";
Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";
Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";
Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "Голос";
Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України;
Олена Міскун, керівниця відділу екологізації промисловості Громадської організації "Екодім".
незнаю почему но мне от шустика воняет кварталом и откровенной заказухой скандалов и ругни ...
Справа Шустрьій этому способствует.
О войне и армии ни слова.
Ставленник Зеленского Таран, типа министр обороньі, отменил указ Полторака о реформе ВСУ.
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Пашут бедолаги как рабы на галерах и днем и ночью и в снег и в карантин !!!
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Егор Фирсов, исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины;
Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За
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***, какая компашка собралась! прямо джекпот. нужно срочно прислать на программу автозак и паковать всех этих мразей.
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Са́вік Шу́стер (при народженні - Шевеліс Шустеріс[1][4]; нар. 22 листопада 1952, Вільнюс, Литовська РСР, СРСР) - журналіст із канадським та італійським громадянством, автор і ведучий програми «Шустер LIVE», засновник ТОВ «Савік Шустер Студія». Заслужений журналіст України (2012)[5].
Володіє мовами: литовською, російською, англійською, французькою, італійською, івритом, німецькою; розуміє, проте майже не спілкується українською.
Всего год прошел с момента победы зебилизма и они уже на грани выживания.