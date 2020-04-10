 "На межі виживання": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять безробіття через карантин і програму дій уряду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також у студії обговорять такі питання: В яких умовах працюють наші лікарі в Україні та за кордоном? Якими можуть бути наслідки пожежі поблизу Чорнобиля?

Гості студії:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;

Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України;

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Єгор Фірсов, виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України;

Давид Арахамія, глава фракції партії "Слуга народу";

Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";

Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";

Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "Голос";

Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України;

Олена Міскун, керівниця відділу екологізації промисловості Громадської організації "Екодім".

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