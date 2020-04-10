 7 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано на Київщині. Всього 140 хворих, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Всього офіційно подтвеждени 140 випадків COVID-19.

З них на стаціонарному лікуванні - 44 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 96 осіб.

З них 10 дітей: 3 - смт Козин; 1 - Обухів; 1 - с. Лісники; 1 - с. Гатне; 1 - с. С. Борщагівка; 1 –

м. Бориспіль, 1 – м. Ірпінь; 1 - Поліський район.

Одужали - 6: людина (жінка, 21 рік, м. Бровари, чоловік 51 рік, м. Біла Церква, жінка 34 роки, с. Дмитрівка, жінка 60 років, м. Обухів, чоловік 41 рік, Ставищенський район, чоловік 41 рік, смт. Козин).

Померло 5 осіб (нових випадків за добу немає).

Підозру на зараження мають 583 людини. Найбільше в Києво-Святошинському (152) і в Обухівському (70) районах.

Встановлено медичне спостереження за 1607 контактними особами.

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