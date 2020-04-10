 Рада збереться 13 квітня на позачергове засідання, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

"Засідання орієнтовно відбудеться о 14 годині, і я сподіваюся, що воно триватиме не дуже довго, тому що більшість питань обговорили", - сказав спікер.

Верховна Рада буде розглядати поправки до державного бюджету, які не змогли ухвалити на попередньому засіданні.

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