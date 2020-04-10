 Рада збереться 13 квітня на позачергове засідання, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.
"Засідання орієнтовно відбудеться о 14 годині, і я сподіваюся, що воно триватиме не дуже довго, тому що більшість питань обговорили", - сказав спікер.
Верховна Рада буде розглядати поправки до державного бюджету, які не змогли ухвалити на попередньому засіданні.
мне нравится смотреть как он просит что то у ВР своим гнусавым, плачущим голоском...
Смешно так у него получается...
у тебя полный провал с памятью...
пускай назначат МРТ твоей жижи в черепной коробке для начала..., это я тебе почти как дохтур советую...
если не найдешь, то ты брехливый мудак...
это будет очень легко сделать...
давай жду...
или ты брехливый мудак, как я и писал выше...