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 Політика України
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Все про:ВР (7444) Разумков Дмитро (450)

 Рада збереться 13 квітня на позачергове засідання, - Разумков

Верховна Рада збереться на позачергове засідання в понеділок, 13 квітня. Депутати розглянуть поправки до держбюджету.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

"Засідання орієнтовно відбудеться о 14 годині, і я сподіваюся, що воно триватиме не дуже довго, тому що більшість питань обговорили", - сказав спікер.

Верховна Рада буде розглядати поправки до державного бюджету, які не змогли ухвалити на попередньому засіданні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188111
 
 
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Никаких поправок в бюджет без антиКаломойского закона! Дефолт так дефолт!
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Срочно переходите в режим нано-заседаний Рада соберется 13 апреля на внеочередное заседание, - Разумков - Цензор.НЕТ 463
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а Клоун там будет ?
мне нравится смотреть как он просит что то у ВР своим гнусавым, плачущим голоском...
Смешно так у него получается... Рада соберется 13 апреля на внеочередное заседание, - Разумков - Цензор.НЕТ 815
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Кошак Помоечный а с каких пор Зеленский для тебя клоун? Помню год назад ты знатно за него пукан себе разрывал! Рада соберется 13 апреля на внеочередное заседание, - Разумков - Цензор.НЕТ 1600
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иди в клинику срочно...
у тебя полный провал с памятью...
пускай назначат МРТ твоей жижи в черепной коробке для начала..., это я тебе почти как дохтур советую...
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Кошак ты не думай что у меня память как у гупешки! Ну если не будет лениво найду твои опусы годичной давности!
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найди и я покаюсь прямо здесь...
если не найдешь, то ты брехливый мудак... Рада збереться 13 квітня на позачергове засідання, - Разумков - Цензор.НЕТ 7154
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Или ты так уверен что тут архивы потерли и найти будет проблематично?
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наоборот...
это будет очень легко сделать...
давай жду...
или ты брехливый мудак, как я и писал выше...
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