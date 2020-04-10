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 Політика України, Здоров'я
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Все про:карантин (2563) Миколаївська область (475) Ляшко Віктор (220) COVID-19 (3374) коронавірус (2112)

 Ляшко про тестування на коронавірус у Миколаївській області: Знайшли певні порушення. Було надано рекомендації

За підсумками перевірки ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Миколаївській області Міністерство охорони здоров'я має намір змінити алгоритм тестування на COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Учора ми з командою МОЗ відвідали Миколаївську область, де розглядали ситуацію відсутності випадків коронавірусної хвороби... Відстежили всі алгоритми від дзвінка пацієнта до сімейного лікаря. Від відбору зразків до доставки зразків. Є певні проблеми в цьому алгоритмі. Певні порушення. Було дано рекомендації. Я гадаю, що найближчим часом ситуація в Миколаївській області за кількістю тестувань буде поліпшуватися", - заявив заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушень під час тестування на COVID-19 на Миколаївщині немає, тести роблять правильно, - Ляшко

"Провели вночі спецоперацію: відібрали зразки від хворих з пневмонією в лікувальних закладах Миколаївської області і доставили їх на дослідження в іншу область, потім звірили результати, щоб переконатися, що немає ніякого приховування даних. Перевірили алгоритми. Маємо певні проблеми в цьому алгоритмі, дано рекомендації. Ці рекомендації будуть враховані, і в Миколаївській області буде покращена ситуація щодо збільшення кількості тестувань", - сказав він.

Однак Ляшко не розповів, чому в Миколаївській області не виявили випадків захворювання.

Також заступник міністра повідомив, що більше не буде затримок з результатами тестування в Харківській області, бо харківські лабораторії вже отримали підтвердження від референс-лабораторії та можуть оперативно проводити тестування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188110
 
 
 Топ коментарі
 
План по заболевшим не выполняют? Непорядок!!!
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Интересные цифры тестирования в расчете на 1 млн. населения на 09.04.2020:
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Ляшко своими успехами должен гордится!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Сегодня 10.04.2020 показатели тестирования на 1 млн. населения - Украина 538 чел/ млн., уверенно обходит Боцвану (491 чел/ млн.) и Парагвай (317).
Но, Колумбия, титаническими усилиями, продолжает лидировать с показателями тестирования 686 чел/ млн.
Победа Ляшко очевидна! МЫ скоро достигнем показателей тестирования мощных развитых стран, таких как Эквадор (1083 чел/млн.), Албания (1120 чел/млн.) и надеюсь переплюнем Перу (1470) и Коста-Рику (1236).
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Бунт в Николаевской области! Не хотят записывать все трупы в умерших от ковида! Срочно летит второй после АВакова в стране и решает проблему!
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Интересные цифры тестирования в расчете на 1 млн. населения на 09.04.2020:
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Ляшко своими успехами должен гордится!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Тиждень тому було лише 164. Так, що динаміка тестувань позитивна.
Залишається питання якості експрес-тестів.
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100% настолько "позитивна", что еще немного и догоним Экваториальную Гвинею
Знаешь такую развитую европейскую страну?

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Сегодня 10.04.2020 показатели тестирования на 1 млн. населения - Украина 538 чел/ млн., уверенно обходит Боцвану (491 чел/ млн.) и Парагвай (317).
Но, Колумбия, титаническими усилиями, продолжает лидировать с показателями тестирования 686 чел/ млн.
Победа Ляшко очевидна! МЫ скоро достигнем показателей тестирования мощных развитых стран, таких как Эквадор (1083 чел/млн.), Албания (1120 чел/млн.) и надеюсь переплюнем Перу (1470) и Коста-Рику (1236).
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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И что даёт это тестирование? Сам себеответь на вопрос - ну протестируем мы всех дважды. Что и кому это даст?
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Больных можно изолировать, здоровым можно работать, а не сидеть взаперти и не обрушивать экономику. Для этого нужно знать кто болен, а кто нет.
Как думаешь, как отделить носителей от здоровых? Ляшко про тестування на коронавірус у Миколаївській області: Знайшли певні порушення. Було надано рекомендації - Цензор.НЕТ 9855
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Конкретно для этого случая никак отделить больных от здоровых нельзя.
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Ну конечно, израильские медики просто об этом не догадываются (13,557 чел/млн.).
Ты им позвони, скажи: "Это эксперт Андрей Дидовик беспокоит, израильские врачи - дураки, а медицина в Израиле - гавно!" Ляшко про тестування на коронавірус у Миколаївській області: Знайшли певні порушення. Було надано рекомендації - Цензор.НЕТ 6882
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Южная Корея быстро локализовала эпидемию именно благодаря большому числу тестирований. Больше их на миллион населения тогда только Эмираты сделали.
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План по заболевшим не выполняют? Непорядок!!!
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