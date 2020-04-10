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 Політика України
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Все про:відставка (664) суд (6038) суддя (1034) Вища рада правосуддя (301)

 Судді масово йдуть у відставку: ВРП задовольнила відразу 17 заяв

Вища рада правосуддя задовольнила заяви про відставку відразу 17 суддів різних інстанцій. Серед суддів, які звільнилися у відставку, - дві судді Верховного Суду - Ірина Саприкіна та Валентина Курило.

Про це повідомляє пресслужба ВРП, передає Цензор.НЕТ.

Також у відставку пішли відразу десять суддів апеляційних судів, до того ж з них чотири - судді Харківського апеляційного суду.

Таке масове звільнення суддів протягом одного дня раніше фіксувалося тільки за часів попередньої судової реформи, у 2016 році. На думку судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Олександри Жуковської, яка відома тим, що останні кілька років веде блог, розповідаючи про реалії суддівського життя, це лише початок.

"Розумієте, коли, нарешті, здолали багаторічну дискримінацію в оплаті праці суддів і з Нового року 2020 всі отримували достойну винагороду, суддівська спільнота працювала мовчки. І вдень, і вночі, і в карантин. І марки за свій рахунок, і картриджі заправляти, і маски/дезінфектори купувати. І багато хто навіть вирішував самостійно як транспортувати апарат суду до місця роботи. Згуртувались і працювали, бо не треба було турбуватись за гроші (наприклад, не вистачає в суді чогось - з власної кишені виділили частину доходу і все). Перша інстанція знала, що отримає однаково достойну винагороду, адекватну рівню відповідальності і затраченим зусиллям.

Але за три місяці, вже вчетверте, інші гілки влади намагаються змінити ситуацію. Ми би почекали місяць-два з урізаною винагородою, поки діє карантин, але нічого немає більш постійного, ніж тимчасове. Історія з чотирирічним так і незавершеним кваліфоцінюванням навчила. Судді просто втомились. І не вірять.

Це не популярно, але правда: суддівська винагорода - єдина реальна гарантія незалежності судді.

Тільки якщо про це заговорити вголос, то обов‘язково закидають камінням у відповідь.

Тому судді мовчки звільняються", - вважає вона.

Жуковська нагадала, що є 8 рішень Конституційного суду України, в яких йдеться про те, що суддівську винагороду не можна зменшувати.

"До речі, в Америці аналогічно суддям заборонено зменшувати оплату праці, незалежно від ситуації в країні", - наголосила вона.

Як повідомляв раніше в коментарі "Цензор.НЕТ" заступник голови ВРП Олексій Маловацький, фонд зарплати суддів і працівників апаратів судів недофінансовано на 80%.

У ВРП нагадали, що на сьогодні в судовій системі України спостерігається серйозна нестача суддівських кадрів: з передбачених 7295 штатних посад у судах заповнено тільки 5192, з яких лише 4751 суддя має повноваження на здійснення правосуддя. У 23% судів, переважно першого рівня, незаповненими залишаються близько 50% і більше штатних посад суддів.

Наприкінці березня Вища рада правосуддя на позачерговому засіданні затвердила консультативний висновок до законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3279), яким передбачено скорочення розміру суддівської винагороди, та звернулася до депутатів із пропозицією утриматися від ухвалення положень, які будуть порушувати конституційні гарантії незалежності суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188106
 
 
 Топ коментарі
 
А когда напишут: "В Украине начались массовые аресты судей и пересмотр несправедливых решений, которые они вынесли за все годы работы. Первые осужденные судьи уже находятся в колониях. На конфискованное имущество у них строятся новые мосты, дороги, детские сады и школы" ?
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Судьи массово уходят в отставку...

Да пускай уходят, но только перед увольнением пускай пишут декларацию о доходах. И если что-то не соответствует, то конфисковать. Иначе они сейчас миллионерами уходят и счастливы..
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Щось не бачив вакантних посад судді в центрах зайнятості.
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Нема проблем, бо Зе знайде суддів у Кривому Рогу. Освіта для суддів не потрібна, як і для міністрів.
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А когда напишут: "В Украине начались массовые аресты судей и пересмотр несправедливых решений, которые они вынесли за все годы работы. Первые осужденные судьи уже находятся в колониях. На конфискованное имущество у них строятся новые мосты, дороги, детские сады и школы" ?
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Чтобы судить судью, нужен другой судья... А ворон ворону глаз не выклюет. 😎
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Взагалі то рішення суду має бути перш за все ЗАКОННИМ. Питання ж справедливості слід ставити до того, хто приймає ЗАКОН, яким неухильно має керуватися суддя.
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Количество решений ЕСПЧ в пользу граждан Украины и суммы выплаченных Украиной компенсаций?
Выходит, решения выносились вопреки Законам?
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Все проcтіше і тупіше. Закони України приймаються без врахування європейських конвенцій...
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Суди в Україні приймають рішення "Іменем України", але, в основному, керуючись одним законом - законом наживи. Я не зустрічав жодного суддю, який би, із сімєю, жив у хрущівці, ба, навіть в нормальному багатоквартирному будинку, хіба на початку карєри судді. У всіх суддів по декілька квартир, особняків, та нерухомість по Іспаніях. Правильно тут кажуть: Написавши заяву на звільнення суддя, як би, підводить риску під певним етапом свого життя. От нехай відзвітує, що він мав, до приходу на посаду судді, що і за які кошти має зараз? Надлишок конфісковувати , реалізовувати , а кошти в дохід держави, яку він пограбував. І це буде вища справедливість.
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Херня полная. Проблема не в судьях, а в отсутствии расстрела за взятку.
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Судьи массово уходят в отставку...

Да пускай уходят, но только перед увольнением пускай пишут декларацию о доходах. И если что-то не соответствует, то конфисковать. Иначе они сейчас миллионерами уходят и счастливы..
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а они перед уходом НЕ покажут...а вот через пару лет когда декларации уже НЕ надо подавать, вдруг купят яхту и дом в Испании квадратов на 2000...
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Щось не бачив вакантних посад судді в центрах зайнятості.
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у нас багато вакантів у судах. Для прикладу, у нас в апеляції (Закарпаття) суддів вистачає тільки на одну кримінальну колегію (3 чоловіки) а має бути, як мінімум 3 колегії. В райсудах взагалі катастрофа.
Просто там процедура працевлаштування виключає добір через центр зайнятості.
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бо в центрі зайнятості суддів не набирають
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Что то судьи не живут в малосемейках! Почти у всех "маленькие хатынки". Да пусть уходят, в квартале кадров много ждёт своей очереди
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Избирать судей как депутатов-проблема сразу решится и то на два года.
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Всех, кто уволился по собственному желанию, никогда больше на эту работу не принимать!
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А всіх, кого візьме зевлада треба звільнити!
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На основании того, что они служат Мамоне, а не Правосудию.
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Это пустословие. Увольнение и приём на работу происходит в соответствии с трудовым законодательством и пр. нормативными актами. И тем более на это не влияют всякие сказки.
Так, на основании какого закона, судья уволившийся по собственному желанию, не может вновь устроиться на данную должность в соответствии со всеми необходимыми процедурами?
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Прокуроров,начальников полиции ,судей надо избирать . Это решит много вопросов.
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прокурорів ніде у світі не обирають, щодо решти - так.
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Крысы, они всегда чувствуют шухер и заранее покидают корабль. Тонущий корабль по ЗЕлёным вымпелом с изображением весёлого Роджера в шутовском колпаке. И прекрасно понимают, что очередной народный взрым несёт в себе прямую, и я бы даже сказал НЕОТВРАТИМУЮ угрозу не только их маеткам но и непосредственно их ж..м, шеям и прочим частям их дурнопахнущих коррупцией и политическим угодничеством тел.
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под зеленым колпаком они бегут, а под поросячьей задницей им было хорошо - почему же называешь их крысами? Таким образом скоро потужный Реформатор скоро один совсем останется,

негоже так своих прихвостней предавать))
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На жаль, Порох не встиг реформувати нижчі ланки суддівства. Реформували лише Верховний суд. Нинішня реформа від зелених як раз і направлена на знищення незалежності Верховного суду. Судді нижчих рівнів це ще ставленики Портнова, чому він так себе гарно відчуває.
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нахрена? У судді ВС зарплата 250к, а пожиттєве грошове утримання = 90% від зарплати.
Вони можуть спокійно подорожувати по світу, на власну "пенсію"
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Так,кретины и без судей могут назначать виновных и давать сроки ареста,даже и без следователей могут.
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Мають зараз непогані зарплати, ось і тікають поки не позрізали.
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Обиделись... ну ничего, в палатах каменных и в колесницах люксовых как-нибудь переживут.
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Слава богу!! Меньше будет очень дорогих взяточников!!
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Слава богу!! Меньше будет очень дорогих взяточников!!
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Заледве не заплакав. Надіюся, суддів які звільняють, перевірять на доброчесність і уважно перерахують квартири і авто.
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" І марки за свій рахунок, і картриджі заправляти, і маски/дезінфектори купувати." А маєтки з сотнями квю метрів житлової площі і гектарами землі з мерседесами є за що купувати?????!!!!Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3188106
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я думаю все проще...насобирали просто уже ПРАВНУКАМ и хотят жить в свое удовольствие...ну и концы подчистить что не начинали интересоваться откуда у обычного судьи появилась вилла в Испании или Италии например через время...бумагу они за свой счет покупали...уроды
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чуют крысы что страна на грани грандиозного шухера )))))
не видел ни одного судью нищенствующего )))))
просто модно сча сопли пускать прокурорам, судьям, мусорам. ну очень им тяжело жить)))))
а кому сейчас легко, крысы?))))
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я могу пойти в судьи и мой друг Изя Васерман тоже пойдет! куда звонить?
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