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 Політика України
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Все про:законопроект (983) поправки (40) Приватбанк (414) Гетманцев (54)

 Профільний комітет не встигне підготувати законопроєкт про банки до понеділка, - Гетманцев

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики не підготує до позачергового засідання Верховної Ради в понеділок банківський законопроєкт у другому читанні, заявляє його голова Данило Гетманцев.

Про це Гетманцев сказав журналістам перед початком погоджувальної ради керівників фракцій і груп у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми як комітет не готові виносити на понеділок цей законопроєкт", - сказав він.

Гетманцев наголосив, що комітет має намір працювати швидко, і не буде затягувати підготовку законопроєкту до другого читання, однак при цьому не буде порушувати регламент роботи Ради.

"Працюватимемо в більш швидкому темпі, не затягуватимемо ні хвилини. Не розглядатимемо від поправки до поправки. Якимось чином групуватимемо, але водночас я хочу, щоб ви зрозуміли: ми не порушуватимемо регламент", - зазначив Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кожну поправку ми розглядати не будемо", - голова податкового комітету ВР Гетманцев про "антиколомойський" закон

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня. У понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188104
 
 
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Кого вы имеете в виду? Гондонов, которые подали 16 тыс правок?
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Работайте непрерывно без сна по 35 часов и отрабатывайте наши деньги. Время на сон 4 часа.Мы наняли вас на работу.Пока понимаем,что вы плохие(мягко сказано) работники.В цивилизованном обществе давно уже самораспустились. По всем критериям работники некудышние,Ответственности не какой и действительно для вас *какая разница*.С вас три шкуры необходимо снимать,чтобы от вас получить хоть какой нибудь результат от ваших телодвижений.
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Спочатку розгляньте про "**********" 1000грн. пенсіонерам
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Подобное "художество" в 16 тыс. правок к одному Закону некоторых депутатов правоохренители должны квалифицировать, как умышленное препятствие работе высшего государственно органа вплоть до измены Родине. Вчера опубликовали эти правки - так они почти все на одном ксероксе размножены с почти одинаковыми текстами, внизу только фамилии стоят разные - это организованное массовое уголовное преступление и подлежит немедленному расследованию и наказанию.
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