 Імпорт "чутливих" до незаконного ввезення споживчих товарів зріс на 24,5% до $ 3,35 млрд, - Нефьодов. ІНФОГРАФІКА

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав глава Митної служби Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"Про результати боротьби із контрабандою. Як ви, можливо чули, імпорт в Україні просів, на 2.4% менше 2019-го (при тому, що в бюджеті закладено 11.3% зростання). Можливо, це тому, що контрабанда зросла? І більше товарів ввозиться приховано від контролю? Так от - ні. Якраз білий імпорт ВСІХ ризикових категорій товарів зріс в 1-му кварталі 2020 (навіть незважаючи на те, що в березні почався карантин). Є 2 варіанти:

- або українці почали купувати на 43% більше одягу та на 71% більше телефонів, всі стали суттєво багатшими і почали носити по 2 трубки і 2 пари джинсів одночасно

- або більшість цих товарів і так завжди ввозились на територію України, але сірим/чорним способом

Самі вирішуйте, що здається більш вірогідним", - розповів Нефьодов.

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"Імпорт споживчих товарів, "чутливих" до незаконного ввезення, суттєво стрибнув на 24,5% — з 2,7 млрд дол. до 3,35 млрд дол. Такі споживчі товари — харчі, фармацевтична продукція, мобільні телефони, побутова техніка, меблі, одяг та взуття — становлять 27,7% обсягів імпорту", - додав він.

"А що ж в імпорті впало? Сировинні товари та засоби виробництва, які становлять 58,4% імпорту, просіли — на 9,3% Менше руди, коксу, дизелю, вугілля, промобладнання, тракторів та вантажівок. Навіть інтуітивно зрозуміло, що ризики контрабанди там суттєво менші, провезти лісами-полями ешелони вугілля чи прокатний стан під виглядом зеленого горошку малореально. Це свідчення уповільнення промвиробництва - окремний виклик для країни, але навряд чи доказ розквіту контрабандних схем Ну і, традиційно, змушений додати. Так, ситуація покращується. Ні, вона не стала прекрасною. Митниця, дякуючи багатьом відданим і професійним митникам, працює краще. Але не ідеально. Реформа буде займати ще довгий час - і ніколи не переможе контрабанду на 100%. Але зможе її суттєво стиснути", - резюмував Нефьодов.

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