 Аваков про можливе прем'єрство: Сподіваюся, Бог милує. Мені і нинішній глава Кабміну подобається

Про це він написав у коментарях до свого посту в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, один з користувачів соцмережі під постом міністра уточнив, чи готується Аваков до прем'єрства.

"Сподіваюся, Бог милує. Мені нинішній прем'єр (Денис Шмигаль. - Ред.) подобається!" - написав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков про терміни завершення карантину: Сподіваюся, що країна почне повертатися до нормального життя у травні, а остаточно оговтається - до літа

Як повідомлялося раніше, Аваков кажучи про терміни завершення карантину, висловив надію, що країна почне повертатися до нормального життя в травні, а остаточно оговтається - до літа. Крім того він додав, що в Україні через карантин і коронавірус мінімум 55% українців опинилися у фінансовій зоні ризику. У зв'язку з цим, виплати безробітним у зв'язку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і будуть нараховуватися з першого дня подачі заяви.