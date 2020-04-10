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 Економіка, Суспільство
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Все про:Світовий банк (97) карантин (2563) COVID-19 (3374) коронавірус (2112)

 Світовий банк виділив Україні $50 млн для підтримки вразливих верств населення в період епідемії коронавірусу

Україна отримає додаткові кошти від Світового банку в розмірі $150 млн, зокрема $ 50 млн для підтримки вразливих верств населення в період епідемії COVID-19 та $100 для поліпшення рівня соціального захисту загалом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це на зустрічі в Києві домовилися представники уряду і Світового банку.

Вже в травні цього року Україна отримає $ 50 млн для посилення соціальної підтримки населення під час заходів, спрямованих на подолання пандемії COVID-19. Ці кошти будуть направлені на виплати пенсіонерам, отримувачам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю. Також за рахунок цих коштів на час карантину буде підвищено розмір субсидії і знято обмеження на призначення цього виду підтримки тим, хто через карантин втратив роботу.

Кошти перераховуватимуться до Державного бюджету України за умови забезпечення Урядом підвищення ефективності та адресності державної підтримки вразливих верств населення, впровадження додаткових соціальних послуг та послуг з активації для одержувачів соціальної допомоги з метою подолання бідності.

Також читайте: Світовий банк готовий виділити Україні $135 млн на медицину, - Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188101
 
   
 Топ коментарі
 
І ми знаємо, що Бєня, Зе, Єрмак і Портнов є найменш захищеними громадянами. Тому гроші будуть направлені до них!
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каждому хватит на 2-х литровую сиську пива!))
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І ми знаємо, що Бєня, Зе, Єрмак і Портнов є найменш захищеними громадянами. Тому гроші будуть направлені до них!
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на вєсь слой замало, а кільком VIP-уязвімим хватить прібарахліцца
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50млн то по $2 на людину, або по $1млн на 50 елітних...?
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"Уязвимые слои населения", это наверное:
Депутаты, министры, их родители, дети, братья и сёстры?
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И кто входит в число этих пятидесяти лишенцев? Их там 450, как на всех поделить?
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Ну, это у нас 450 чловек только... может, хто ещё из офиса президента...по каких-то 100 тыщ севроамериканских... Драхмы, да и только!
Світовий банк виділив Україні $50 млн для підтримки вразливих верств населення в період епідемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 3404
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Ну, хто у нас там зараз самий уязвімий, кого реваншисти намагаються зедушити політічєскімі репресіями?

Світовий банк виділив Україні $50 млн для підтримки вразливих верств населення в період епідемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 1682
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Из розданных миллиардов, Украине, кинули мелочь.
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Цікаво чому вони вважають каломойшу, мертвечука, слуг кремля та їх псів сабакова вразливими верствами населення??
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Как кто уязвимый? Бизнес, конечно. Шоколадки и тортики лохторат перестал покупать. Надо помочь бедолаге и иже с ним пережить карантин, выплатить их детям по прожиточному минимуму, им же кушать НАДА.
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Ахмеьтов, Пинчук, Тарута, Коломойский?..
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50000000 / 450 =111111 Неплохая поддержка для самых уязвимых.
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Если сами вы не распределите эти средства нуждающимся (матерям одиночкам, инвалидам и т.д.) то эти средства просто рассует по карманам наша элита - тупо их распихает по карманам - просрет пропьет и пробухает
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а вот и нет! Все будет возвращено обратно через покупку недвижимости, яхт, дорогих авто...
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