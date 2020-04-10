 Світовий банк виділив Україні $50 млн для підтримки вразливих верств населення в період епідемії коронавірусу

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це на зустрічі в Києві домовилися представники уряду і Світового банку.

Вже в травні цього року Україна отримає $ 50 млн для посилення соціальної підтримки населення під час заходів, спрямованих на подолання пандемії COVID-19. Ці кошти будуть направлені на виплати пенсіонерам, отримувачам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю. Також за рахунок цих коштів на час карантину буде підвищено розмір субсидії і знято обмеження на призначення цього виду підтримки тим, хто через карантин втратив роботу.

Кошти перераховуватимуться до Державного бюджету України за умови забезпечення Урядом підвищення ефективності та адресності державної підтримки вразливих верств населення, впровадження додаткових соціальних послуг та послуг з активації для одержувачів соціальної допомоги з метою подолання бідності.

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