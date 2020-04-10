 Геращенко про завершення карантину: "Гадаю, це буде перша декада травня"

Таку думку в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" висловив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання журналістки про можливі терміни закінчення карантину, Геращенко сказав: "Коли президент, уряд і народ України будуть впевнені в тому, що нам вдалося завдяки карантину зупинити епідемію коронавірусу. Я гадаю, це буде перша декада травня. Такі оцінки пов'язані з прогнозами провідних експертів-вірусологів".
Якщо порівняти ситуацію з коронавірусом в Україні та інших країнах, завдяки карантину українській владі вдалося стримати розвиток вірусу, зазначив заступник міністра.
Він додав, що намір запровадити комендантську годину в західних областях України виходить від мерів Чернівців, Тернополя та Івано-Франківська, де найвищі показники поширення COVID-19. "Але поки такі рішення не ухвалювалися", - підкреслив Геращенко.
По ходу відома дата закінчення карантину....
Потенциал уже 750 человек умрет. Это на вчера.
Вопрос: "Вы да***ы?"
Самоорганизовались без твоего участия.
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Все вопросы к Супрун.
Это, как если бы кто-то всю жизнь торговал семечками на стаканчик, а потом нечаянно выиграл в лотерею 100 лимонов и начал орать с каждой крыши какой он, оказывается, крутой бизнесмен.
более того...у него кто-то что-то об этом спрашивал??? инфекционист хренов!
Ну да. Как раз мнением народа кто-то интересовался...
ЦЕ все,що вам треба знати про актуальний стан добитої Супрун епідеміології в УКРАЇНІ.
СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я прийме ще 48 пацієнтів на ШВЛ. І ВСЕ.Далі прийдетться відключати "безнадійних".. і потім диференціювати..80+..70+ 60+ 50+....((
тобто з заявлених 3500 робочими виявилось 1780