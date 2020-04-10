 Геращенко про завершення карантину: "Гадаю, це буде перша декада травня"

Таку думку в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" висловив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання журналістки про можливі терміни закінчення карантину, Геращенко сказав: "Коли президент, уряд і народ України будуть впевнені в тому, що нам вдалося завдяки карантину зупинити епідемію коронавірусу. Я гадаю, це буде перша декада травня. Такі оцінки пов'язані з прогнозами провідних експертів-вірусологів".

Якщо порівняти ситуацію з коронавірусом в Україні та інших країнах, завдяки карантину українській владі вдалося стримати розвиток вірусу, зазначив заступник міністра.

Він додав, що намір запровадити комендантську годину в західних областях України виходить від мерів Чернівців, Тернополя та Івано-Франківська, де найвищі показники поширення COVID-19. "Але поки такі рішення не ухвалювалися", - підкреслив Геращенко.

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