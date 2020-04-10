 Усім пацієнтам із пневмонією робитимуть тест на коронавірус, - Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
"Від сьогодні ми тестуємо всі пневмонії, які є в інфекційних лікарнях, а також в лікарнях іншого профілю, але є діагноз пневмонія", - повідомив Ляшко.
Нагадаємо, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.
Германия 23 тыс. тестов в сутки (в мае увеличат до 70 тыс. в сутки)
США произвели за месяц 1, 8 миллиона тестов.
Украина произвели за месяц до 5,6 тыс. тестов
Берёза
Після глухого 11-тижневого лохдауну Китай відкрив провінцію Губей та її головне мусто Ухань. При цьому китайці закрили на карантин свою північно-східну провінцію з центром у Харбіні, бо лиш за останні кілька днів туди з Росії повернулося більше сотні інфікованих співвітчизників, половина з яких були "безсимптомними" носіями.