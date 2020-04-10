 Усім пацієнтам із пневмонією робитимуть тест на коронавірус, - Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Від сьогодні ми тестуємо всі пневмонії, які є в інфекційних лікарнях, а також в лікарнях іншого профілю, але є діагноз пневмонія", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масове тестування громадян на COVID-19 не є доцільним, технічно його майже неможливо провести, - ЦОЗ. ВIДЕО