 УПЦ МП проведе великодню службу в Києво-Печерській лаврі, - архієпископ Климент

Про це "Українським новинам" повідомив митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря), передає Цензор.НЕТ.
"Служба розпочнеться о 23:00 18 квітня і відбуватиметься у дворі біля Лаври", - сказав він.
Митрополит запевнив, що будуть дотримані всі норми, встановлені владою.
Зокрема, в храмі зможуть перебувати не більш ніж 10 осіб, а на вулиці парафіяни зможуть взяти участь у богослужінні, перебуваючи один від одного на відстані 1,5 метра і більше.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києво-Печерській лаврі зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом.
Или иконі будут хлоркой после каждого верующего споласкивать?
Их там вообще надо оцепить по периметру чтоб не вілазили наружу, а вот єтому красаве обьявить подозрение в планировании массового заражения, что есть статья сейчас.
Скільки і як можна все це терпіти, і зносити цю московську заразу, лютих ворогів сепаратистів в рясах? І куди дивиться наше незрозуміле продажне прокремлівське керівництво України ЗЕБілів - капітулянтів? Мабуть дивляться вони тільки на те чи не гнівається на них ворожий кремль.
мааасковский патриархат паздравляит вас с пасочкой!
мааасковский патриархат паздравляит вас с пасочкой!
Бо дємони не можуть ступити на освячену московськими попами землю ?
с пасачкай вас!
мааасковский патриархат паздравляит вас с пасачкай
Не треба їх обмежувати... Вимруть - і добре! Ніхто не буде винний.