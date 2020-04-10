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 Політика України
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Все про:авто (1462) імпорт (116) мито (79) митниця (705) Тупальський (9)

 На Одеській митниці в березні на розмитненні автомобілів "загубили" $5 млн, - заступник начальника київської митниці Тупальський

Команда "Нової митниці" загубила на кожному автомобілі десь мінімум по $700.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський, передає Цензор.НЕТ.

"Останні "переможні реляції" про те, як на "Новій митниці" все зростає порівняно з попередниками на фоні недоотримання десятків мільярдів вже навіть не смішні. А маніпуляції, до яких вдається команда Facebook-реформаторів, щоб приховати свої помилки, стають дедалі абсурднішими. Ось найпростіший і, як на мене, найкричущіший приклад того, що залишки митної системи в їхніх руках просто розсипаються. Березень 2019 року. Одеса. Протягом місяця оформлено 2674 транспортні засоби. Сплачено податків 208 мільйонів. В середньому на одне авто – 77,8 тисяч гривень або десь 3 тисячі доларів за курсом 27 грн./$ на той час. Березень 2020 року. Та ж сама Одеса. Оформлено!!! 7074 транспортні засоби. Сплачено податків – 452 мільйони – в середньому 63 тисячі гривень або десь 2,3 тисячі доларів на одне авто. Падіння податкового навантаження – на чверть!" - розповів він.

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"Ще раз: на кожному автомобілі "прозора" команда "Нової митниці" десь загубила мінімум по $700! А в цілому бюджет лише за березень, лише на Одеській митниці і лише цьому сегменту імпорту втратив 5 мільйонів доларів або 133 мільйони гривень. Ось, звідки втрати на десятки мільярдів! Ось ресурс наповнення бюджету! І коли вам кажуть, що імпорт впав, це лише частина правди. Бо є таке поняття, як бюжетоформуючі товари. Автомобілі у цьому рейтингу у ТОП-5. І їх імпорт виріс втричі! На 300%! А те, що впав імпорт, вибачте, білизни, так вона й до ТОП-50 бюджетоформуючих товарів не входить! А як можна було допустити падіння податків з американських автівок, які заходять через Одесу, і вартість яких можна перевірити у відкритих джерелах, зокрема за даними аукціонів, де вони були продані..., я навіть уявити не можу. Єдині два варіанти: або аналітика взагалі не робиться, або все не так "прозорро". І страшно уявити, що там відбувається з імпортом машин з ЄС", - резюмував Тупальський.

На Одеській митниці в березні на розмитненні автомобілів загубили $5 млн, - заступник начальника київської митниці Тупальський 01
На Одеській митниці в березні на розмитненні автомобілів загубили $5 млн, - заступник начальника київської митниці Тупальський 02
На Одеській митниці в березні на розмитненні автомобілів загубили $5 млн, - заступник начальника київської митниці Тупальський 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188093
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский, сколько ты еще будешь обсераться?
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Почему бы "пану" Тупальскому не рассказать о том, сколько потерял бюджет Украины на растамаживании керамической плитки, сантехнических приборов, других строительных материалов одной строительной компании с киевской пропиской на таможне, где он "руководит"? Если бы провели полное объективное расследование и в Украине были честные суды, этому "пану" оставалось бы комментировать только с нар. А таможню он бы не видел еще лет 10-12.
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караул, люди стали платить меньше налогов за авто,
да вас за такие пошлины нужно зжечь в тех автомобилях.
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О, барига із автоєвросили проявився. Давай жгі ісчо, як вас, чесних бариг, ******** фіскали.
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да нэ невгадав, просто плачу лізинг 30% за укрбляху яка коштує в 2рази дорожче чим в Польші, все млять для людей.
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Ну чого ж не вгадав. Ті ж яйця тільки вид з боку. На Одеській митниці в березні на розмитненні автомобілів "загубили" $5 млн, - заступник начальника київської митниці Тупальський - Цензор.НЕТ 2479
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ага, дуже розумно купляти нове авто з салону, коли це твоє перше авто.
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Кожному баризі по авту?Щоб усі позадихалися від сморіду?Мож лісапети,як в зубожилій Норвегії?
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а може спочатку велодоріжки як в Норвегії, бо по дорозі неможливо їхати, а по тротуарам заборонено.
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там с машиной распечатки с аукционов есть. что там сверять? не понимаю проблемы по американских машинам.
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А где же тогда европейская растаможка? Или это не прозорро?
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Почему бы "пану" Тупальскому не рассказать о том, сколько потерял бюджет Украины на растамаживании керамической плитки, сантехнических приборов, других строительных материалов одной строительной компании с киевской пропиской на таможне, где он "руководит"? Если бы провели полное объективное расследование и в Украине были честные суды, этому "пану" оставалось бы комментировать только с нар. А таможню он бы не видел еще лет 10-12.
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Розумієш в чому твоя проблема. Навіть якщо один вор заклав другого вора, це не значить, що другий хапуга став чесніший. Від тебе автобаригою тхне. Ні, не від тебе?
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Зеленский, сколько ты еще будешь обсераться?
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очень хочет товарищ тупальский порулить одесской таможней.... засиделся в замначальниках
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Він вже керував Одеською митницею, мабуть дуууууже сподобалось
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Зато раньше, берёшь машину за €23 при ее стоимости в Украине $40, заезжаешь на таможню, и тебе пытаются втюхать акт оценки на €37
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Так уж бывает,
Так уж выходит,
Кто-то теряет, Кто-то теряет, Кто-то теряет,
а кто-то находит.
Эдита Пьеха
Ищите того кто нашел мать вашу.
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Посмотрите на рожу главного таможенника и все сразу станет понятно.
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Это не анализ а манипуляция. Какойто анализ средней температуры по больнице. Сейчас платят все по чесному и одинакова, а раньше одни платили в разы меньше других. Все было просто:не отбашлял,плати в двойне. Отбашлял-по закону.Автор высера козел, считабщий себяумнее нас. Наверное черта попросили уйти вот он на последок решил нагадить.
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Цей графік безпідставне припущення.
Хто не в темі, то на Америку все можна все перевіріти в американський базі, на відміну від 99% европейськіх авто з переробленою купчою. Не тількі ціну а й пробіг і тд Якщо там є махінації то це легко показати, по номеру ГТД і Кузова - все в системі і на виду. А якщо нема - то ліпити такі висери. Судячі по всьому просто змінилась структура імпорту - дешевше по чесному зробити нового Америкнського битка під газ чим мутити на Київській або регіональній митниці з купчею та оцінкой на старій дизеляці з 150+ тис пробігу.
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По меньше воровать надо и всё пополнится автоматически!!
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Уже была статья про падение спроса на американских торгах бу машин. Цена упала 25-30% от до вирусной цены. Дешевле машина ( а она куплена прозрачно на аукционе) значит меньше и налог. Тут не нужно трускавецкого образования для расчета. Все остальное - манипуляции и пи@ деж.
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