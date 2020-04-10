Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Варіант проведення "нормандського" саміту в онлайн-режимі поки що предметно не обговорюється. Але ми працюємо над тим, щоб у принципі отримати згоду всіх трьох країн, насамперед Російської Федерації, Франції та Німеччини, на проведення такого саміту. І щойно ми зрозуміємо дату, коли цей саміт може відбутися, після цього ми перейдемо до обговорення того, в якому форматі він може бути проведений", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Німеччини, Росії, Франції та України) відбулася в Парижі 9 грудня 2019 року після трирічної перерви.
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10.04.20 10:48 - Очікуємо згоди країн-учасниць на проведення "нормандського формату", - Кулеба Україна працює над отриманням принципової згоди на проведенням "нормандсько...
Твари.
Да?
Вся ботва запела в унисон.
Он - самозванец.
Ну, ты понял кого?
Спасибо.
Новые методички пришли по электронке?
а это чмо опять лезет мир в глазах искать......