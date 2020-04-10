 "Вулиця-привид" Чавдар у Києві, де минулого року в ямі застряг пасажирський автобус, знову вся у глибоких вибоїнах. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналіст Денис Казанський пише на сторінці в мережі Facebook.

"З вулицею Чавдар творяться якісь дивні справи. Якщо пам'ятаєте, я вже писав про неї раніше. Це вулиця-привид, якої немає на балансі міста, і через це вона довгий час не ремонтувалася" - написав він.

Разом з тим, Казанський зазначив, що після декількох його дописів у мережі "Фейсбук" з описом проблеми, а також особистої зустрічі з мером Кличком, в травні минулого року ями на вул. Чавдар все-таки залатали. За його словами, тоді ж мер пообіцяв взяти вулицю на баланс і провести повноцінний ремонт, але цього так і не сталося. Тому за зиму на місці старих латок знову утворилося кілька великих ям і вулиця знову стала важкодоступною.

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"Нещодавно хтось написав на асфальті фарбою "Кличко чорт", таким чином, щоб ями були замість букви О. А сьогодні вранці ями почали спішно латати прямо під дощем, укладаючи асфальт у калюжі", - зазначив журналіст.

Пізніше журналіст вибачився перед своїми підписниками за те, що попереднім постом випадково ввів їх в оману, оскільки ями на вулиці Чавдар ніхто не залатав: "Виявляється, це просто сміття прибирають".

"Прямо зачарована вулиця. На баланс міста її не беруть. Нормально відремонтувати асфальт через це не можна. А прибирати сміття чомусь можна. Тобто, в одному випадку вулиця для комунальних служб видима, а в іншому - ні", - написав він.

Також Казанський опублікував відповідні фото:

"На фото ви бачите стан асфальту після торішнього ремонту. Менш як за рік знову утворилися глибокі вибоїни. Найбільшу яму народ засипав будівельним сміттям самостійно ще взимку. Але недавно виникли нові", - написав він.

"Якийсь сюрреалізм. Вже тягне сценарій для комедійного серіалу написати. Такого сюжету в іншій країні не придумають, бо ніде більше немає такого маразму", - резюмував Казанський.

Нагадаємо, в травні минулого року, в Дарницькому районі Києва на вулиці Єлизавети Чавдар у величезній ямі посеред дороги застряг пасажирський автобус. Також там регулярно пошкоджуються легкові авто.





Фото: Казанський/Facebook





