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 Київські новини
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Все про:дороги (885) Київ (7648) Кличко (1094) ремонт (584) Казанський Денис (156)

 "Вулиця-привид" Чавдар у Києві, де минулого року в ямі застряг пасажирський автобус, знову вся у глибоких вибоїнах. ФОТОрепортаж

На вулиці Єлизавети Чавдар на столичних Осокорках, відомої на весь Київ жахливим станом асфальтового покриття, після минулорічного ремонту знову утворилися глибокі вибоїни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналіст Денис Казанський пише на сторінці в мережі Facebook.

"З вулицею Чавдар творяться якісь дивні справи. Якщо пам'ятаєте, я вже писав про неї раніше. Це вулиця-привид, якої немає на балансі міста, і через це вона довгий час не ремонтувалася" - написав він.

Разом з тим, Казанський зазначив, що після декількох його дописів у мережі "Фейсбук" з описом проблеми, а також особистої зустрічі з мером Кличком, в травні минулого року ями на вул. Чавдар все-таки залатали. За його словами, тоді ж мер пообіцяв взяти вулицю на баланс і провести повноцінний ремонт, але цього так і не сталося. Тому за зиму на місці старих латок знову утворилося кілька великих ям і вулиця знову стала важкодоступною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт доріг та метрополітену в Києві триває під час карантину, - Кличко

"Нещодавно хтось написав на асфальті фарбою "Кличко чорт", таким чином, щоб ями були замість букви О. А сьогодні вранці ями почали спішно латати прямо під дощем, укладаючи асфальт у калюжі", - зазначив журналіст.

Пізніше журналіст вибачився перед своїми підписниками за те, що попереднім постом випадково ввів їх в оману, оскільки ями на вулиці Чавдар ніхто не залатав: "Виявляється, це просто сміття прибирають".

"Прямо зачарована вулиця. На баланс міста її не беруть. Нормально відремонтувати асфальт через це не можна. А прибирати сміття чомусь можна. Тобто, в одному випадку вулиця для комунальних служб видима, а в іншому - ні", - написав він.

Також Казанський опублікував відповідні фото:

Вулиця-привид Чавдар у Києві, де минулого року в ямі застряг пасажирський автобус, знову вся у глибоких вибоїнах 01

"На фото ви бачите стан асфальту після торішнього ремонту. Менш як за рік знову утворилися глибокі вибоїни. Найбільшу яму народ засипав будівельним сміттям самостійно ще взимку. Але недавно виникли нові", - написав він.

Вулиця-привид Чавдар у Києві, де минулого року в ямі застряг пасажирський автобус, знову вся у глибоких вибоїнах 02

"Якийсь сюрреалізм. Вже тягне сценарій для комедійного серіалу написати. Такого сюжету в іншій країні не придумають, бо ніде більше немає такого маразму", - резюмував Казанський.

Вулиця-привид Чавдар у Києві, де минулого року в ямі застряг пасажирський автобус, знову вся у глибоких вибоїнах 03

Нагадаємо, в травні минулого року, в Дарницькому районі Києва на вулиці Єлизавети Чавдар у величезній ямі посеред дороги застряг пасажирський автобус. Також там регулярно пошкоджуються легкові авто.

Вулиця-привид Чавдар у Києві, де минулого року в ямі застряг пасажирський автобус, знову вся у глибоких вибоїнах 04
Вулиця-привид Чавдар у Києві, де минулого року в ямі застряг пасажирський автобус, знову вся у глибоких вибоїнах 05
Фото: Казанський/Facebook

Вулиця-привид Чавдар у Києві, де минулого року в ямі застряг пасажирський автобус, знову вся у глибоких вибоїнах 06

Вулиця-привид Чавдар у Києві, де минулого року в ямі застряг пасажирський автобус, знову вся у глибоких вибоїнах 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188089
 
 
 Топ коментарі
 
Вот и нашли действенный инструмент.... Яму на асфальте начали ремонтировать после обидной надписи о мэре Кличко - Цензор.НЕТ 7740
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иначе педалик не понимает
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Не думаю. Ми вже маємо жити десь на рівні штатів, судячи з того як народ до Бубачки звертається! Яму на асфальте начали ремонтировать после обидной надписи о мэре Кличко - Цензор.НЕТ 2367
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Ну все правильно..наступила Эпока Нищеты.
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"Чому пройшло * років, а нікого не посадили за розстріл Майдану" (с) з дебатів Зеленського і Порошенка.
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А это тут причём? Лишь бы ляпнуть!!!гроши ж платят!!!
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Тебя и кусать не надо,одни порохоботы сидят по 20 ников имея,
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То може напишеш інши 19? Або просто гроши тобі платять?
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А це слушна думка! Усі погані дороги будемо називати ім'ям зевлади.
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какой ты креативный. боксер уже стал зевладой?
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А сегодня утром ямы принялись спешно латать прямо под дождем, укладывая асфальт в лужи

Слава Украине Яму на асфальте начали ремонтировать после обидной надписи о мэре Кличко - Цензор.НЕТ 8669
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Не так, бо за таке ми тебе заплюємо, як ватного зебіла.
Правильно так: Слава Зебілам!
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Народно-заборное творчество более доходчиво, ибо от искренне души и без реверансов!
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А як вулиця в густонаселеному районі (не на території заводу ж!) може бути не на балансі КМДА???
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а отак, там такий пиз-дець з цим балансом відбувається Ви не уявляете. Не тільки по Києву, багато ділянок які не стоять на балансі міста, ніхто незнає кому вони належать.
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Предлагаю у каждой ямы писать о местном мэре, глядишь поможет.))
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А что там было написано, что Яму на асфальті почали ремонтувати після образливого напису про мера Кличка - Цензор.НЕТ 9065
Как там в "Берегись автомобиля":"У меня на заднем левом крыле гвоздем нацарапано неприличное слово...Какое? "У меня на заднем левом крылегвоздем нацарапано неприличное слово Яму на асфальті почали ремонтувати після образливого напису про мера Кличка - Цензор.НЕТ 4332 или тебя посодють,а ты не воруй!
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А для ремонта консерватории надо на стене нарисовать мурал, где Зеля играет на рояле.
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А что было бы, если бы написал БОЛЬШИМИ буквами - КЛИЧКО ДУРАК?
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Ну если под дождём, то лучше латать бетоном.
А то через месяц КличкО снова будет чОрт
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простіше почепити там камеру відеонагляду та роздавати штрафи 17k за порушення карантину
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почему на ослика такие заклинания не действуют? весь интернет в фотожабах, в том числе многие иностранные издания, а ему что в лоб, что полбу, что по колпаку
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Что правда? Тогда я тоже обидное скажу меру Кличко. Помнится он говорил что во время карантина не будут отключать гарячую воду,ну так это не правда,у нас отключили и пустили холодную воду. Типа вода бежит,все нормально!
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