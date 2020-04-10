 Прикордонники вчора виявили на кордоні 25 порушників карантину: 17 дотримувалися самоізоляції менше доби

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 17 з 25 порушників не дотримувалися правил 14-денної самоізоляції навіть добу і "вирішили знову махнути за кордон".

Шістьох порушників карантину прикордонники виявили в пунктах пропуску "Мілове", "Гоптівка" і "Нові Яриловичі" на кордоні з Росією і Білоруссю. Ще 19 таких "мандрівників" затримали в пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею.

В ДПСУ нагадують, що в разі виявлення таких фактів, прикордонники інформують співробітників Нацполіції, які притягають порушників до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей".

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Всього з початку карантину в пунктах пропуску прикордонниками виявлено 56 порушників.