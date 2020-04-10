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 Прикордонники вчора виявили на кордоні 25 порушників карантину: 17 дотримувалися самоізоляції менше доби

За минулу добу в пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Державної прикордонної служби виявили 25 порушників правил карантину.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 17 з 25 порушників не дотримувалися правил 14-денної самоізоляції навіть добу і "вирішили знову махнути за кордон".

Шістьох порушників карантину прикордонники виявили в пунктах пропуску "Мілове", "Гоптівка" і "Нові Яриловичі" на кордоні з Росією і Білоруссю. Ще 19 таких "мандрівників" затримали в пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею.

В ДПСУ нагадують, що в разі виявлення таких фактів, прикордонники інформують співробітників Нацполіції, які притягають порушників до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей".

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Всього з початку карантину в пунктах пропуску прикордонниками виявлено 56 порушників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188086
 
 
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Отмечается, что 17 из 25 нарушителей не придерживались правил 14-дневной самоизоляции даже суток и "решили снова махнуть за границу".Источник: https://censor.net.ua/n3188086

Гы...гы...это те на вывозе которых зедебил так пиарился....
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а потом будут "настаивать на эвакуации"?!
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страшно подумать, сколько заразы навезли и продолжают. Граница на замке, блин!
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