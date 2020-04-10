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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (2563) куріння (33) тютюн (106) Ляшко Віктор (220) COVID-19 (3374) коронавірус (2112)

 "Тютюновий дим погіршує перебіг коронавірусної хвороби", - головний санлікар Ляшко

Куріння може призводити до ускладнень під час коронавірусної хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

Ляшка запитали, чи впливають пожежі в лісових місцевостях України на перебіг коронавірусної хвороби.

"Не можу з упевненістю сказати, чи впливає смог, але з упевненістю скажу, що тютюновий дим погіршує перебіг коронавірусної хвороби, а також призводить до ускладнень, які можуть виникати від грипоподібних захворювань, зокрема коронавірусної хвороби, особливо коли додається пневмонія", - сказав він.

За його словами, нині проводиться моніторинг атмосферного повітря, і в разі перевищення допустимої концентрації, про це відразу повідомлять населенню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британське МОЗ рекомендує курцям переходити на електронні системи доставки нікотину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188085
 
 
 Топ коментарі
 
Зато все знают, что Вова сосет.
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нет. тебе дебилу ИВЛ покупает.
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Я про другого Вову. Голобородьку.
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Зато все знают, что Вова сосет.
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Да именно тот , что в бункере сейчас укрылся на Валдае
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Часть зебобиков не поняла,а часть обиделась.
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Курити під час пневмонії це самогубство, а от курити ще до того як почалась пневмонія це корисно - табачний дим вбиває вірус.
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Ага, треба курити, захворів-тут же кинув. Напевно треба б якісь антидепресанти приймати, бо коли миттєво кинув, то можна шибанутися
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Я в легкой форме переболел даже без температуры
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Дым сигарет с ментолом
Пьяный угар качает
В глаза ты смотришь другому зебилу
Который тебя ласкает
А я нашёл другую
Хоть не люблю, но целую
А когда я её обнимаю
Всё равно о тебе вспоминаю👯
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Так не твій же, бо ти спец по жабам та зміям🐍🐸
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Якщо про тебе, то буде "Владімірскій централ...".
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Кому какое собачье дело до того, что я делаю со своим здоровьем?
И какой у чертям коронавирус? Развели истерику на пустом месте. Ежедневно от обычного гриппа, СПИДа, туберкулеза умирает гораздо больше. На порядок.
Да какой - на порядок.. Больше.
Развели истерику, чтобы угробить экономику.. Искусственно.
============
Давным давно уже не покупаю сигареты по дурным ценам. Покупаю чистый табак. Вирджиния, Берли, Ксанти.
Выходит наааамного дешевле.
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Правильно делаете. В сигаретах табака нет, там совсем другое.
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Посчитал вместе с гильзами. 20 сигарет мне обходятся в 9 грн.
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как то посчитал сколько приблизительно идет на курево в год 1200-1400 долларов! офигел "Тютюновий дим погіршує перебіг коронавірусної хвороби", - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5901
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дичь. не могу у себя в голове уложить мотивы почему люди курят. и вредно, и дорого, запах мерзкий - не получается найти логику, чем руководствуются люди, когда начинают курить...
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Начинают в детстве - за компанию. Потом не могут бросить.
А почему Вы пьете спиртное? Тоже ведь нелогично.
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кто пьет спиртное? я не пью, если што
в каву могу коньяка добавить для вкуса или зимой выпить глинтвейн для сугреву, очень редко
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хто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет...
по-моему актуально.
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Від нема чого робити а потім основна залежність - психологічна. Як маячки розставлені - вийшов на вулицю - цигарка, виліз з машини - цигарка. Вийшла зі співробітниками на каву - цигарка. Сам палив понад 20 років. Десь 3 роки назад кинув палити сигарети і перейшов на мінісигари. Це допомогло звільнитися від більшості "маячків". Але почали з'являтися інші і кількість цих мінісигари від 1 на тиждень почала збільшуватися до 3-4 на день. Тому вже місяців 8 як кинув повністю. І поки починати не планую, бо і не тягне.
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Ну вот умножаем 9 грн х 365 дней = 3285 грн.
Ну, плюс, иногда немного трубочного кавендиша для аромата.
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Либо трубка, либо забиваю гильзы на электромашинке.
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вот и мне кажется что умирают не от курения а от того дерьма которое пхают в сигареты ....
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Сопоставление карты курящих в мире показывает, что чем больше процент курящих, тем меньше умерших от корона вируса в стране. Думаю дело в другом. Курящему вирусом тяжелее заразиться, но если заразился труднее вылечиться.
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Логично - в самой курящей стране Европы - Греции , где курят практически все с 12-14 лет коронавируса можно сказать и нет ...
Еще про труднее вылечиться - вроде как была статистика из Ухани - на 100 смертей 98 некурящих ))
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Курение болезнь ухудшает.
А самому процессу заражения мешает. Смола на лёгких курильщика не даёт заразе попасть в организм.
Значит до заражения надо курить, а после запрещено.
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В борьбе за лёгкие побеждает табак! "Тютюновий дим погіршує перебіг коронавірусної хвороби", - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2475
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так зараза внедряется через слизистую, носа например, глаз. а в легкие уже через кровь, смола там уже никак не мешает, так что не тешьте себя надеждами - курение только повышает опасность заразиться и тяжело болеть - из-за ослабленности организма
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Про ослабленный организм вообще смешно , это не простой грипп.
Особенно если учесть что лечат коронавирус хлорохином и плаквенилом - а это сильные иммунодепрессанты , они убивают иммунитет - потому что от коронавируса развивается цитокиновый шторм - грубо говоря чем сильнее иммунитет тем быстрее умрешь ...
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МОЗ: Алкоголь не лечит от коронавируса.
Алкоголь: Можно подумать, МОЗ лечит!
Кабмин: Время лечит - главное, не умереть за это время.
Презедент: А про кокс в постановлении ни слова!
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Я так понял что Ляшко намекает что у НЕ курящих короновирус протекает без осложнений ???

Как уже задолбали эти дятлы которые боряться с курением ( сам не курю уже более 15 лет) , а пробовали не с курильщиками бороться а с молодежью что бы они не начинали курить ?

может нужно качество сигарет больше контролировать что бы всякое дерьмо народ не курил ???
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Больше семи лет как бросил курить. И жена довольна,и деньги сэкономил, здоровье приберег,вкус жизни ощутил..Всем курящим рекомендую бросить эту заразу..
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а если еще бросишь жрать то жена еще больше будет довольна, прикинь какая экономия и изжога не будит доставать !
а на кой хрен тогда жить ???????????????
я не видел не одного вегана или вегетарианца долгожителя - но мясо вредно ...
я не видел ни одного чемпиона олимпийских игр долгожителя - но спортом заниматся полезно ...
все трубят что курение вредно но я знаю людей которые умерли от рака легких ни разу в жизни так и не закурив ...
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ты эти сосуды видела ?
или это сказки врачей ?
дай своему врачу 500 баксов и сосуды станут нормальные и курить он разрешит !
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Киев. Папа, доця и собачка... которые гуляют на крыше...
"Тютюновий дим погіршує перебіг коронавірусної хвороби", - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3313
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ужас, никогда бы не пустил такого мелкого ребенка на крышу высотки, они ж не прогнозируемы...
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согласен.
даже на этом фото - а вдруг песик дернет поводок? и дите просто потеряет равновесие???? папаня ж совсем не успеет среагировать...(а парапетик там невысокий и железная (или шо там) оградка ********...
я б на месте мамы поубивал бы обоих (морально) но начал бы с папани...
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я кстати песика там не могу разглядеть, качество фото конечно плоховатое, но мне кажется ребенок стоит у самого парапета, заглядывая вниз и держится двумя руками за хлипкую оградку, наклонившуюся во внутреннюю сторону
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(подпись под фото)
Фото мужчины с ребенком и собакой на крыше высотки было сделано на столичных Позняках.

(хотя собачку...может там мелочь какато))) действительно не видно)
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а в переди пасха и гробки ......................
я даже знаю кому спасибо сказать !!!
я так предполагаю что возле кладбища встречать будут патрули с протоколами ....
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У тата в голові клепки не знайдеш і з мікроскопом.
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Скоро на Луну летать будут на прогулку, пока там карантин не ввели.
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-Больной перед смертью потел?
-Нет
- Это хорошо
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Бросил курить - перестал болеть бронхитом. Раньше любая простуда переходила в бронхит.
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Дебил этот Ляшко! Не полезет вирус в провонявшиеся легкие курильщика пока есть возможность заразить некурящего.
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