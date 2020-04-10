 "Тютюновий дим погіршує перебіг коронавірусної хвороби", - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
Ляшка запитали, чи впливають пожежі в лісових місцевостях України на перебіг коронавірусної хвороби.
"Не можу з упевненістю сказати, чи впливає смог, але з упевненістю скажу, що тютюновий дим погіршує перебіг коронавірусної хвороби, а також призводить до ускладнень, які можуть виникати від грипоподібних захворювань, зокрема коронавірусної хвороби, особливо коли додається пневмонія", - сказав він.
За його словами, нині проводиться моніторинг атмосферного повітря, і в разі перевищення допустимої концентрації, про це відразу повідомлять населенню.
Пьяный угар качает
В глаза ты смотришь другому зебилу
Который тебя ласкает
А я нашёл другую
Хоть не люблю, но целую
А когда я её обнимаю
Всё равно о тебе вспоминаю👯
Это твой жанр!
И какой у чертям коронавирус? Развели истерику на пустом месте. Ежедневно от обычного гриппа, СПИДа, туберкулеза умирает гораздо больше. На порядок.
Да какой - на порядок.. Больше.
Развели истерику, чтобы угробить экономику.. Искусственно.
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Давным давно уже не покупаю сигареты по дурным ценам. Покупаю чистый табак. Вирджиния, Берли, Ксанти.
Выходит наааамного дешевле.
А почему Вы пьете спиртное? Тоже ведь нелогично.
в каву могу коньяка добавить для вкуса или зимой выпить глинтвейн для сугреву, очень редко
по-моему актуально.
Ну, плюс, иногда немного трубочного кавендиша для аромата.
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Либо трубка, либо забиваю гильзы на электромашинке.
Еще про труднее вылечиться - вроде как была статистика из Ухани - на 100 смертей 98 некурящих ))
А самому процессу заражения мешает. Смола на лёгких курильщика не даёт заразе попасть в организм.
Значит до заражения надо курить, а после запрещено.
Особенно если учесть что лечат коронавирус хлорохином и плаквенилом - а это сильные иммунодепрессанты , они убивают иммунитет - потому что от коронавируса развивается цитокиновый шторм - грубо говоря чем сильнее иммунитет тем быстрее умрешь ...
Потрібна реєстрація.
Алкоголь: Можно подумать, МОЗ лечит!
Кабмин: Время лечит - главное, не умереть за это время.
Презедент: А про кокс в постановлении ни слова!
Как уже задолбали эти дятлы которые боряться с курением ( сам не курю уже более 15 лет) , а пробовали не с курильщиками бороться а с молодежью что бы они не начинали курить ?
может нужно качество сигарет больше контролировать что бы всякое дерьмо народ не курил ???
а на кой хрен тогда жить ???????????????
я не видел не одного вегана или вегетарианца долгожителя - но мясо вредно ...
я не видел ни одного чемпиона олимпийских игр долгожителя - но спортом заниматся полезно ...
все трубят что курение вредно но я знаю людей которые умерли от рака легких ни разу в жизни так и не закурив ...
или это сказки врачей ?
дай своему врачу 500 баксов и сосуды станут нормальные и курить он разрешит !
даже на этом фото - а вдруг песик дернет поводок? и дите просто потеряет равновесие???? папаня ж совсем не успеет среагировать...(а парапетик там невысокий и железная (или шо там) оградка ********...
я б на месте мамы поубивал бы обоих (морально) но начал бы с папани...
Фото мужчины с ребенком и собакой на крыше высотки было сделано на столичных Позняках.
(хотя собачку...может там мелочь какато))) действительно не видно)
я даже знаю кому спасибо сказать !!!
я так предполагаю что возле кладбища встречать будут патрули с протоколами ....
-Нет
- Это хорошо