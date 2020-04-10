 "Тютюновий дим погіршує перебіг коронавірусної хвороби", - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

Ляшка запитали, чи впливають пожежі в лісових місцевостях України на перебіг коронавірусної хвороби.

"Не можу з упевненістю сказати, чи впливає смог, але з упевненістю скажу, що тютюновий дим погіршує перебіг коронавірусної хвороби, а також призводить до ускладнень, які можуть виникати від грипоподібних захворювань, зокрема коронавірусної хвороби, особливо коли додається пневмонія", - сказав він.

За його словами, нині проводиться моніторинг атмосферного повітря, і в разі перевищення допустимої концентрації, про це відразу повідомлять населенню.

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