 За добу COVID-19 виявили у 12 дітей, загалом заражені - 145, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санлікар України Віктор Ляшко.
"За минулу добу нових випадків, підтверджених методом ПЛР, в Україні 311, з них 13 - у дітей. Загалом в Україні ми маємо підтверджених 2203 випадки, з них 145 дітей", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні на 9:00 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби, 69 з них - летальні.
....
Николаевская область - 0 случаев;
Одесская область - 46 случаев;
Упав Нью-йорк
Мілан і Лондон
Здалась Москва
і Ватікан також
...
тримався лише Миколаїв
і 'гнав зерно'
на продаж
'рятувати світ'
У ЗАПЕРЕЧЕНнЯ ТЕОРІЇЇ ДЕЯКИХ ДЕБІЛІВ ПРО 'звичайний грип'
COVID-19 пошкодив легені навіть у безсимптомних інфікованих
🇯🇵👨🏻🔬 Японські вчені після дослідження знімків КТ виявили у 54% людей, які заразилися коронавірусом, однак перенесли його безсимптомно, були уражені легені.
🧪 Аналіз медичних даних 104 осіб у віці від 25 до 93 років провели серед пасажирів круїзного лайнера DiamondPrincess. З них 76 осіб не виявляють жодних симптомів COVID-19, а у 28 була: температура вище 37,5, кашель, задишка і слабкість.
👥 Після порівняння знімків КТ легенів двох груп пацієнтів у 54% людей без симптомів знайшли патологічні зміни в тканинах легенів. У людей з симптомами патологічні зміни в легенях були частіше і склали 79%.
За цей час Covid-19 можуть інфікуватися близько 80% (близько 53,1 млн) населення країни, а до 15% - потребуватимуть госпіталізації. https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/17/7243880/