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 Суспільство, Здоров'я
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 За добу COVID-19 виявили у 12 дітей, загалом заражені - 145, - головний санлікар Ляшко

За минулу добу COVID-19 було зафіксовано у 311 осіб в Україні, серед них - 12 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санлікар України Віктор Ляшко.

"За минулу добу нових випадків, підтверджених методом ПЛР, в Україні 311, з них 13 - у дітей. Загалом в Україні ми маємо підтверджених 2203 випадки, з них 145 дітей", - сказав Ляшко.

Читайте також: 14 квітня піку захворюваності на COVID-19 не буде, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Нагадаємо, в Україні на 9:00 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби, 69 з них - летальні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188082
 
 
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всего по украине имеем десятки тысяч, но так, как тесты не делаем, а если делаем, то сраные китайские, то у нас все хорошо
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Тобто Україна у тебе з маленької літери🙄
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Это конгениально! А почему цифры о ветрянке и гриппе не озвучиваются? Кстати о ветрянке, вирус ветрянки прекратит циркулировать в детских коллективах изза карантина. Но с лица Земли не исчезнет! Значит дети переболеют им на 5-10 лет позже с колосальными проблемами и огромной смертностью. Удачи, дибилы в намордниках!
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Ляшко дає лише статистику, а не організацію лікування цієї хвороби. Мабуть він не медик за освітою!
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та ні.. з цієї всієї п...здобратії в МОЗ ЛЯШКО ОДИН З НЕБАГАТЬОХ КОМПЕТЕНТНИХ
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За сутки зафиксировано 311 новых случаев.
....
Николаевская область - 0 случаев;
Одесская область - 46 случаев;

Упав Нью-йорк
Мілан і Лондон
Здалась Москва
і Ватікан також
...
тримався лише Миколаїв За добу COVID-19 виявили у 12 дітей, загалом заражені - 145, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1274
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тримався лише Миколаїв

і 'гнав зерно'
на продаж
'рятувати світ'

За добу COVID-19 виявили у 12 дітей, загалом заражені - 145, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9458
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НЕХОРОШІ НОВИНИ.

У ЗАПЕРЕЧЕНнЯ ТЕОРІЇЇ ДЕЯКИХ ДЕБІЛІВ ПРО 'звичайний грип'

COVID-19 пошкодив легені навіть у безсимптомних інфікованих
🇯🇵👨🏻🔬 Японські вчені після дослідження знімків КТ виявили у 54% людей, які заразилися коронавірусом, однак перенесли його безсимптомно, були уражені легені.
🧪 Аналіз медичних даних 104 осіб у віці від 25 до 93 років провели серед пасажирів круїзного лайнера DiamondPrincess. З них 76 осіб не виявляють жодних симптомів COVID-19, а у 28 була: температура вище 37,5, кашель, задишка і слабкість.
👥 Після порівняння знімків КТ легенів двох груп пацієнтів у 54% людей без симптомів знайшли патологічні зміни в тканинах легенів. У людей з симптомами патологічні зміни в легенях були частіше і склали 79%.
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Нещодавно британська Guardian отримала доступ до секретних урядових документів. Перший прогноз: вірус поширюватиметься Британією щонайменше протягом року.
За цей час Covid-19 можуть інфікуватися близько 80% (близько 53,1 млн) населення країни, а до 15% - потребуватимуть госпіталізації. https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/17/7243880/
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