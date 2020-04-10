 За добу COVID-19 виявили у 12 дітей, загалом заражені - 145, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санлікар України Віктор Ляшко.

"За минулу добу нових випадків, підтверджених методом ПЛР, в Україні 311, з них 13 - у дітей. Загалом в Україні ми маємо підтверджених 2203 випадки, з них 145 дітей", - сказав Ляшко.

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Нагадаємо, в Україні на 9:00 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби, 69 з них - летальні.