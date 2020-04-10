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 Політика України, Здоров'я
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 МОЗ відправило перевірку в Івано-Франківську область для з'ясування причини високої летальності від COVID-19, - Ляшко

МОЗ відправило перевірку в Івано-Франківську область, де найбільше випадків смерті від коронавірусу.

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, буде розглянуто кожен конкретний випадок і надані певні рекомендації щодо поліпшення надання медичної допомоги.

"Сьогодні команда МОЗ вирушила в Івано-Франківську область, яка лідирує у нас з кількістю летальних випадків. У комісії перебуває заступник міністра охорони здоров'я, анестезіологи та реаніматологи", - заявив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 10 квітня зафіксовано 311 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 2203, померли 69 осіб, 61 - одужала, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188081
 
 
 Топ коментарі
 
заробитчан там не больше, чем в других местах.

и смертность в пределах + \ -
в других областях скоро будет то же самое.
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А в Николаевскую обл. посылали комиссию выяснить почему нет летальности. Николаев возле моря, там плавают а не летают Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область для выяснения причины высокой летальности от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7038
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А за что тебе налог платить, за то что ты чмырь Кролик.
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Что непонятного?
Огромное количество заробитчан привезли заразу с собой.
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заробитчан там не больше, чем в других местах.

и смертность в пределах + \ -
в других областях скоро будет то же самое.
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Они не только эту заразу привезли , но еще облазили все европомойки и выставили на ЛОХе бэушное барахло по ценам выше чем новое
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А в Николаевскую обл. посылали комиссию выяснить почему нет летальности. Николаев возле моря, там плавают а не летают
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Там тепер традиція, що комісія повинна влаштувати дтп із журналістами.
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Там 80% заробитчан. Проверяй - не проверяй. Может, они таким образом дополнительные средства хотят получить. Налоги же там не платят. Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область для выяснения причины высокой летальности от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7935
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А за что тебе налог платить, за то что ты чмырь Кролик.
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не мне, а Украинской державе, или нечего строить из себя патриотов.
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Кролик, налог платется в той стране,где люди работают, а не в той стране которая не может обеспечить достойной оплатой своих сограждан, в данной ситуации люди зарабатывают на себя и свои семьи за бугром и там платят налоги.
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ну так пусть там и лечатся. и дети их пусть там учатся.
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А є автівка журналістів, яку не жаль?
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Почему ляшко всем в стране руководит? Где Зеленский? Он что , в заложниках или с ума сошел?
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Щось не розумію, ви хочете щоб лікар вас лікував чи клоун?!
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Дело касается медицинских вопросов.
При чем здесь Зеленский?
Ты за ним соскучился или так в методичке написано?
Все порохоботы одновременно озаботились.
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Ложь. Ляшко дает публично указания как будет жить и умирать Украина вне рамок своих полномочий. В этом проблема. Его задача давать рекомендации и стоять рядом с Зеленским когда тот решает что и как делать.
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Из дурки вещаешь/? В Украине нет и не было царей.
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У вас был. МОЗ відправило перевірку в Івано-Франківську область для з'ясування причини високої летальності від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1286
Вы и сейчас готовы ему зад лизать.
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ЗЕклован занимается спортом. Точно не знаю каким. Может бегом, а может спортивной ходьбой. Но точно знаю, что утро он начинает с "дорожки" МОЗ відправило перевірку в Івано-Франківську область для з'ясування причини високої летальності від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9894
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Закрылся в сортире личном. Последние видео с ним сняты на зеленом фоне.
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И шо, - будут "сглаживать" теперь статистику?... а то они не знают, почему такой высокий процент летальности...
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в нете увидел ролик как проверить маску в которой нас заставляют ходить .

там показано что через маску которая реально защищает не получится задуть зажигалку - остальные все маски фуфло не рабочее .
проверяем и отписываемся у кого какая маска !!!
МОЗ відправило перевірку в Івано-Франківську область для з'ясування причини високої летальності від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 930
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Никакая маска не защищает от вируса. Нужны еще очки и затычки в ушах. Но проблема не в этом, вирус, передающийся воздушно-капельным путем, неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты.
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Просто выявленных зараженных куда меньше, чем фактически (люди просто не обращаются или им намеренно отказывают), а % смертности примерно одинаков (если учитывать по возрастным группам и скрытую статистику)!
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Невже не зрозуміло--область яка має найнижчі показникі по заробітній плати має високий процент виїзду медперсонала за кордон. А іще наявність медтехніки і забезпечення ліками і матеріалами захисту. ну і звичайно безсистемне повернення заробітчан з країн які вже були на піці епідемії
Замість цього аналізу в МОЗ,ми посиаємо ревізорів і тринькаємо гроші ,які так потрібні для інших цілей.
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Чим більше перевірок, тим більше смертність. А забезпечити всім для лікування слабо. Зате перевіряти , хлібом не корми, так *******.
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Ты сам понял, что написал?
Как проверки влияют на смертность?
Людей во время проверки убивают?
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Обычная бюрократическая возня, ничего общая не имеющая с медициной. Единственным ответом системы станет сокрытие случаев заражения и смерти. И соревнование между облздравами - "у нас меньше всего заболело, зато у нас меньше всего заболевших скончалось".
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ой, да я вас прошу. пока они туда доедут, то им покажут такие отредактированные истории болезни, шо комиссия будет удивлться, что они сами не поумирали годика три тому назад.
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Та ні місцеві лікарі вхопилися за так звану епідемію я потопаючий за рятівний круг і почали всю свою халатність тихою сапою списувати на COVID-19 і несподівано вийшли в лідери З чим їх і вітаю!
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