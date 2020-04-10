 Майже 9 тис. українців наполягають на евакуації з-за кордону, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справи Дмитро Кулеба.
"Станом на зараз у нас дещо збільшилася кількість громадян, які звернулися по допомогу до посольств та консульств, фактично стали учасниками програми "Захист", це 15 тис. 369 громадян. Ще на початку цього тижня їх було 14 тис. з копійками, тому в нас приблизно на одну тисячу є збільшення", - зазначив він.
Міністр зазначив, що понад 6 тис. українців готові залишатися за кордоном і чекати завершення карантину.
"6 тис. 230 осіб, які бажають залишатися за кордоном, вони будуть перебувати на постійному зв'язку з посольствами, консульствами, отримуватимуть необхідну допомогу. 8 тис. 850 осіб наполягають на поверненні в Україну", - додав він.
Кулеба нагадав, що уряд України ухвалив рішення про те, що повернення українців відбуватиметься за умови проходження обсервації.
Судя по истории печенегов и половцев нападавших на несуществующую Россию, всех своих учителей Путин отправил в Украину проводить онлайн уроки под руководством Елены Зеленской. Какой патронат, такие и звезды образования.
На секундочку, вас туди хто посилав, що ви зараз наполягаєте?
а их госсударство ПРЕДУПРЕДИЛО что с ноября месяца эта зараза уже была ???
по ходу что тогда было ЗЕбилам наплевать на тех кто выезджает что сейчас им наплевать на тех кто в стране сидит на самоизоляции .
Бубочку на работу возят на маршруткой и он зарплату получает не зависимо от карантина да и скупается не в АТБ ....
............................. 73% - СПАСИБО вам за новые лица !!!
что жкх уменьшили как бубочка на стадионе бился в истерике ?
или может на войне зарабатывать перестали и потери почему то больше стали ?
а может при нефти по 20 как то отреагировали цены на бензин ?
что хорошего за год стало что было плохо при старых лицах ?????????????
что палки в колеса и дать еще время что бы окончательно угробить страну и отвести ВСУ аж до Житомира ?????????????????
тех кто контробасом завозил из рАсии запчасти к танкам которые у нас не делают и потом после того как их поставят отправлял эти танки на передовую ????????
так в чем схема то ????????
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а почему не садят ?
вон на таможне бубочка всех поменял - проезд стал дороже и ни кто уже не скрывает это а вот отчисления в бюджет с таможни стал меньше на фоне того что увеличилось число переходов ...
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так за какие схемы и кого садить нужно ??????????????????
опым.
а из Украины каждый день уезжают ок. 2000 человек, спрашивается -- куда ?,
если в странах карантин.
там не хуже - говорят - чем у Янука в Межигорье.
места валом.
все будут только рады
В Черновицкую, Франковскую, Тернопольскую и Львовскую.
Результат - на лицо.
Фантазёры безмозглые.
еще известен как ишак, клован, гундосый и т.п.
он впускает этих людей.
он и должен их разместить так, чтоб они никакой угрозы не несли.
ну, а если там ишак или клован сдохнет - прогрессивное человечество ничего не потеряет.
Не пускать в Украину.
опых
С Италии можно на электричках добраться , До Италии вас как беженцев доставят.
пусть озвучит скоко откуда,
есть разные ситуации, если в марте понесло в индию, а тем более расею то какого хера ?
должны быть причины,
если дамбасятина хочет вернуться из расеи, то на кой они нужны, к примеру ?