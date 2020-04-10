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Все про:МЗС (2178) українці (1852) евакуація (390) Кулеба Дмитро (298)

 Майже 9 тис. українців наполягають на евакуації з-за кордону, - Кулеба

15 тис. 369 громадян України зареєструвалися в програмі "Захист" Міністерства закордонних справ України, з них 8 тис. 850 осіб наполягають на поверненні в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справи Дмитро Кулеба.

"Станом на зараз у нас дещо збільшилася кількість громадян, які звернулися по допомогу до посольств та консульств, фактично стали учасниками програми "Захист", це 15 тис. 369 громадян. Ще на початку цього тижня їх було 14 тис. з копійками, тому в нас приблизно на одну тисячу є збільшення", - зазначив він.

Міністр зазначив, що понад 6 тис. українців готові залишатися за кордоном і чекати завершення карантину.

"6 тис. 230 осіб, які бажають залишатися за кордоном, вони будуть перебувати на постійному зв'язку з посольствами, консульствами, отримуватимуть необхідну допомогу. 8 тис. 850 осіб наполягають на поверненні в Україну", - додав він.

Кулеба нагадав, що уряд України ухвалив рішення про те, що повернення українців відбуватиметься за умови проходження обсервації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак із 10 тоннами гуманітарної допомоги для України готується в ОАЕ, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188078
 
 
 Топ коментарі
 
Наполягають?
На секундочку, вас туди хто посилав, що ви зараз наполягаєте?
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Сам уехал сам и приехал - это твои проблемы дорогой турист , нек.. шастать и быть хитрожопым.
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Ну что ЗАВОЗИМ свежий короновирус , у нынешнего срок годности истекает ???!
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Евакуювати треба, але після закінчення карантину.
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Наверно все хотят вернуться и слушать уроки онлайн и смеяться
Судя по истории печенегов и половцев нападавших на несуществующую Россию, всех своих учителей Путин отправил в Украину проводить онлайн уроки под руководством Елены Зеленской. Какой патронат, такие и звезды образования.
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там прям. абсолютно галичанская концепция истории по телевизору
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а галичане не шовинисты? почитай, что у Ореста Субтельного написано, которого чуть ли не как "Отче наш" зубрить заставляли. Галичане - духовная скрепа, остальные - животные. Хотя настоящие украинцы - это Полтавская область. Именно полтавский диалект был положен в основу украинского литературного языка. И у полтавчан действительно красивый украинский язык. А галичане на какой дикой смеси разговаривают.
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Наполягають?
На секундочку, вас туди хто посилав, що ви зараз наполягаєте?
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Злой ТЫ !
а их госсударство ПРЕДУПРЕДИЛО что с ноября месяца эта зараза уже была ???
по ходу что тогда было ЗЕбилам наплевать на тех кто выезджает что сейчас им наплевать на тех кто в стране сидит на самоизоляции .
Бубочку на работу возят на маршруткой и он зарплату получает не зависимо от карантина да и скупается не в АТБ ....

............................. 73% - СПАСИБО вам за новые лица !!!
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А вам спасибо за старые морды, которые никак не привыкнут, что они уже плохое историческое прошлое
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плохое? то есть то, что сейчас - это уже зелёное экономическое чудо?
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А что в Европе и в Америке сейчас тоже экономическое чудо быстрыми темпами идёт? Пока карма ( та самая о которой 6 лет взывали) не прочистит от мразей хитрожопых - не жди чуда
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а что новых набрали и лучше стало ?
что жкх уменьшили как бубочка на стадионе бился в истерике ?
или может на войне зарабатывать перестали и потери почему то больше стали ?
а может при нефти по 20 как то отреагировали цены на бензин ?
что хорошего за год стало что было плохо при старых лицах ?????????????
что палки в колеса и дать еще время что бы окончательно угробить страну и отвести ВСУ аж до Житомира ?????????????????
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Так старые схемы работают дальше - открою тебе секрет. Как только посадят их , даже ковидле работа убавится
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посадят кого ??????????????
тех кто контробасом завозил из рАсии запчасти к танкам которые у нас не делают и потом после того как их поставят отправлял эти танки на передовую ????????
так в чем схема то ????????
***
а почему не садят ?
вон на таможне бубочка всех поменял - проезд стал дороже и ни кто уже не скрывает это а вот отчисления в бюджет с таможни стал меньше на фоне того что увеличилось число переходов ...
***
так за какие схемы и кого садить нужно ??????????????????
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Тшшш, а то упороті ЗЕбібіки тріснуть від люті. А їх ще дуже забагато серед нас.
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Ну что ЗАВОЗИМ свежий короновирус , у нынешнего срок годности истекает ???!
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та да. что-то выздоравливать начали. а попробуй отмени карантин, так на столбах висеть будут.
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Сам уехал сам и приехал - это твои проблемы дорогой турист , нек.. шастать и быть хитрожопым.
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Китай своих с Владивостока больше НЕ пускает. Закрыли всю границу.
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"8 тыс. 850 человек настаивают на возвращении в Украину", --- ну так приезжайте ,
а из Украины каждый день уезжают ок. 2000 человек, спрашивается -- куда ?,

если в странах карантин.
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хитрожопые на столько обнаглели шо уже покупают тур за 300 баксов с билетом в один конец.
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а можно их разместить в загородном имении бубачки? - ну, туда еще в прощлом году дорогу проложили?

там не хуже - говорят - чем у Янука в Межигорье.
места валом.
все будут только рады
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Они все хотят домой.
В Черновицкую, Франковскую, Тернопольскую и Львовскую.
Результат - на лицо.
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ну, а придется пожить у бубачки! - и им польза, и - если все пойдет, как задумано - то всей стране
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Они все в Козин просятся, так как Педро со слезами обещал светлое будущее и забыл потом про них так заработался, торгую с вражеской рашкой
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не знаю никаких "педро"! - нашего великава и могучава прыпыздентишку зовут гордым именем "бубачка"!
еще известен как ишак, клован, гундосый и т.п.
он впускает этих людей.
он и должен их разместить так, чтоб они никакой угрозы не несли.
ну, а если там ишак или клован сдохнет - прогрессивное человечество ничего не потеряет.
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Извини , петралексеичччч он в миру твоём
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их просто нужно предупредить что изоляция в отеле стоит 2000 евро за две недели тогда их число значительно уменьшится!
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Нееее...это засланные, Украинцы уже давно все дома сидят
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Мені цікаво, з яких саме країн, вони хочуть повернутися. Бо є у мене підозра, що ви називаєте українцями население, яке виїхало в мордор, можливо, ще в 2014
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По-моему за бездарно организованную эвакуацию украинцев во время эпидемии, Зеленскому скажет спасибо только стриптизерша с собачкой. Да и то, за выдающуюся бездарность и беспардонный обман.
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9 тысщ хитрожопых дебилов!? Не надо! У нас имеющихся на всех хватит!
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Лідер збірної України відмовляється від примусової обсервації після повернення з Італії

Не пускать в Украину.
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Для хитрожопых
С Италии можно на электричках добраться , До Италии вас как беженцев доставят.
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и аккурат на Пасху и Проводы "наполягають"... как совпало..
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кулеба зачётная дрянь, которая хотела поживиться на поставках воды на кацапские военные базы, с арахамией и зеленским/шмыгалем
пусть озвучит скоко откуда,
есть разные ситуации, если в марте понесло в индию, а тем более расею то какого хера ?
должны быть причины,
если дамбасятина хочет вернуться из расеи, то на кой они нужны, к примеру ?
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Сцуки не хотели возвращаться, сидели до последнего! кто хотел была возможность вернуться! так карантин никогда не закончится!!! мы не можем, да и с какой стати, ради искатели лучшей жизни, которые давно клали на Украину, столько сидеть на карантине, эти сцуки, разрушат всю экономику страны, а потом также успешно свалят!
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за свой счет и иметь при себе справку о прохождения теста или о том что переболели
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А 40 миллионов настаивают,чтобы они сидели там где сидят
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А я настаиваю, пусть хитрожопые поделятся со всеми украинцами заработанным в европах баблом. А то короновирусом они с нами делятся аж на АРЯ, а как заговорили, чтобы хотя в Пернсионный платили какие-нибудь суммы, то так взвыли, шо вой-вонь стоял-стояла на всю Украину.
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они сейчас еще зарегистрируются безработными, чтобы пособие получать ...
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Даже не сомневаюсь, что их и еще тысячи, сюда завезут. У нас отстойник, для любителей легкой жизни. Отсидятся - и опять за границу, а нам выхаркивать то, что они завезут.
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Мне как то глаза открылись на всю эту заробитчанскую шушеру. Никакие они не "самые пре самые трудяги", а ровно наоборот. Самые, что ни наесть отъявленные лодыри и паразиты. Если ты **** такой работяга, так работай здесь, поднимай свою страну, воспитывай детей в полной семье, развивай бизнес, одним словом ПЛЭКАЙ свое "гнездышко", а эти скоты все бросили, хату на жену, или родителей(бо в своей хате пахать надо ненормированный рабочий день, в то время как в европах, отпахал и никуя не делаешь), детей на беспризор(потом вырастают малолетние преступники), жену(за это особенно долбо@бы, на соседа), страну на ИСТИННЫХ патриотов, которые не бегут за длинным рублем, а молча ипашат в Украине. Вот на тех, что здесь пашут, сеют, метут и строят и держится Украина, а не на этой хитровы@банной швали.
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