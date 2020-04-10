 У ЗСУ зареєстровано 7 випадків захворювання на COVID-19, на ізоляції перебувають 145 осіб, - Командування Медсил

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 07:00 10 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 145 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби, – 27 осіб", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що згідно з аналізом захворювань серед військових і цивільного населення, найчастіше інфекція поширюється під час зустрічі з близькими людьми (друзями і рідними), які не входять до кола осіб, з якими спілкування відбувається щодня.
Текст статьи: "В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 10 апреля новых заболевших коронавирусов не зафиксирован"