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 Главу ВООЗ запросили до Сенату США для звіту про боротьбу з коронавірусом

Сенатор-республіканець Тодд Янг у листі директору Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедросу Адханому Гебреєсусу закликав його відповісти на питання про те, як ця організація вирішувала пов'язані з пандемією коронавірусу питання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише газета Politico.

"Систематичне небажання китайського керівництва, підтверджене нашими розвідслужбами, повідомити точну кількість випадків (зараження, - ред.) завдає шкоди нашим знанням про Covid-19", - написав сенатор-республіканець з Індіани.

"Замість того, щоб публічно і рішуче боротися з цим, ВООЗ допомагала (КНР приховувати дані, - ред.)", - вважає він.

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У зв'язку з цим Янг закликав голову ВООЗ виступити перед підкомітетом з міжнародної співпраці Сенату та пояснити, як у ВООЗ вирішують питання, пов'язані з коронавірусом. Він вважає, що директор ВООЗ має погодитися відповісти на запитання, оскільки США є країною, яка робить найбільші внески до бюджету організації.

Раніше президент США Дональд Трамп і глава Держдепу Майк Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час кризи навколо коронавірусу Covid-19.

"ВООЗ не змогла зробити те, чого від неї всі очікували", - сказав Помпео на брифінгу в Білому домі. При цьому він заявив, що згоден із позицією Трампа, який запропонував подумати, в якому обсязі в майбутньому слід фінансувати цю організацію. Водночас держсекретар наголосив, що нині не час для того, щоб думати про зміну керівника ВООЗ.

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У свою чергу Трамп повідомив на цьому ж брифінгу, що минулого року США виплатили ВООЗ $452 млн, тоді як Китай - лише $42 млн. Днем раніше він назвав цю організацію прокитайською.

Трамп повторив, що думатиме про подальше фінансування ВООЗ. "Ми розглянемо це питання і вирішимо, що треба робити... у ВООЗ припустилися багатьох помилок", - заявив президент США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188076
 
   
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Вот оно. "Систематическое нежелание китайского руководства, подтвержденное нашими разведслужбами, сообщить точное количество случаев (заражения. - Ред.) причиняет ущерб нашим знаниям о COVID-19", - написал сенатор-республиканец из Индианы.
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Як би Дональд Джонович на направив в Женеву морських котиків за цим ділягою...
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воз слыгалась с камуняками китая,
как вакарчук с зеленским
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китайцы либо жертвы кацапов, либо сами хитросделанные,
то, что они обвиняли США о многом говорит ...
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Сначала президент - маразматик рассказывает что никакого коронавируса нет, а потом ищут виновного, вот юмористы😁😁😁
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кенвуд,клоун ты сам.прочти по буквам-скрывали инфу в интересах китаез.дезинформировали мир,и амеров в том числе.теперь ВОЗ и позже Чайна ***** от амеров отгребут сполна.но чуть позже,после пандемии
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Павлін лохматий хоче перкласти відповідальність.
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