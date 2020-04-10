 Винуватцю пожежі в зоні ЧАЕС повідомили про підозру: на чоловіка чекає суд. ФОТО

Про це йдеться на сторінці МВС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки його "діяльності". Наразі триває гасіння пожеж на території Денисовецького, Котовського та Корогодського лісництв.
У пресслужбі наголошують, що радіаційний фон у м.Києві та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень.
У зоні відчуження рівень потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінився.
І по запаху так само чути шо це ніякий не торф, а трава та дерева.