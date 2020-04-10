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 Події, Суспільство
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Все про:підпал (308) Нацполіція (9287) ЧАЕС (142)

 Винуватцю пожежі в зоні ЧАЕС повідомили про підозру: на чоловіка чекає суд. ФОТО

Поліція Київщини оголосила про підозру чоловікові, який підпалив траву на території Зони відчуження.

Про це йдеться на сторінці МВС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки його "діяльності". Наразі триває гасіння пожеж на території Денисовецького, Котовського та Корогодського лісництв.

У пресслужбі наголошують, що радіаційний фон у м.Києві та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень.

У зоні відчуження рівень потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінився.

Винуватцю пожежі в зоні ЧАЕС повідомили про підозру: на чоловіка чекає суд 01
Винуватцю пожежі в зоні ЧАЕС повідомили про підозру: на чоловіка чекає суд 02

Також читайте: Пожежа в зоні ЧАЕС поширилася на територію понад 100 гектарів, на окремих ділянках було зафіксовано підвищений радіаційний фон

Винуватцю пожежі в зоні ЧАЕС повідомили про підозру: на чоловіка чекає суд 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188075
 
   
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Интересно как они узнали шо это он подпалил? Виновнику пожара в зоне ЧАЭС сообщили о подозрении: мужчину ждет суд - Цензор.НЕТ 6373
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А в Києві знову з ранку була у повітрі гарь.
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Торф горить. І ночі тихі, безвітрені, дійсно зранку трохи смердить.
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Який нах торф? Ще морози по ночах! Торф горить коли +30 на вулиці.
І по запаху так само чути шо це ніякий не торф, а трава та дерева.
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Торф - це той що на осушених болотах. Горить він коли немає дощу і дурник щось десь підпалить. А відносно запаху - ви часом не Шаріков з таким нюхом? Трава-дерева Винуватцю пожежі в зоні ЧАЕС повідомили про підозру: на чоловіка чекає суд - Цензор.НЕТ 4135
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ага и штраф 17 неоподаткованых минимумов ....)) а без маски в общественных местах 17 000 гр
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Інколи навіть жаль,що минули часи священної іквізиції... Аутодафе мається на увазі....
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