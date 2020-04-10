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 Суспільство
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 Літак із 10 тоннами гуманітарної допомоги для України готується в ОАЕ, - Кулеба

Об'єднані Арабські Емірати передадуть Україні 10 тонн гуманітарної допомоги, спрямованої на протидію епідемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах готується літак, який привезе в Україну 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом", - повідомив міністр.

За словами Кулеби, в цю гуманітарну допомогу ввійдуть комбінезони для захисту лікарів, медичні халати, рукавички, маски, бахіли і санітайзери.

"Ми надзвичайно вдячні ОАЕ за надання цієї підтримки Україні. Багато людей тут, у Києві, працювали над тим, щоб ця допомога відбулася, насамперед в Офісі Президента, тут, у Міністерстві закордонних справ", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна надасть Італії гуманітарну допомогу, - постанова Кабміну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188074
 
   
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А ми в свою чергу передамо її в Італію. Дякуємо за допомогу
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ТИ ПРО ІТАЛІЮ ПОМОВЧ, ЇМ МОЖЛИВО І НЕПОТРІБНА ТАКА ДОПОМОГА , А ОТ ЩО ВОНИ ПОТІМ ЗМОЖУТЬ ДАТИ НАМ ОСЬ ГОЛОВНЕ
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как раз для ублюдков с верховный рады хватит
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Спасибо ОАЭ! В этой стране все для людей - ресурсы , власть и т.д.
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А зачем? Сразу бы и отправляли бы в Италию!
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Подскажите а 200000 долларов за рейс такой помощи не занадто, неужели у себя нельзя пошить маски, комбинезоны?
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10 тоннами гуманитарной помощи для Украины готовится в ОАЭ...

А где помощь из Омана?
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