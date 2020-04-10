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 Суспільство
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Все про:карантин (2563) Порошенко (11653) страхування (44) лікарі (379) Європейська Солідарність (341) COVID-19 (3374) коронавірус (2112)

 В Україні має бути передбачено страхування медпрацівників у разі інфікування COVID-19, - Порошенко

Влада зобов'язана ввести страхування медичних працівників у разі їх інфікування або смерті від коронавірусної інфекції.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності", Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні вже понад сотню інфікованих лікарів. Ситуація вимагає негайного тестування всіх медичних працівників тестами ПЛР для виявлення всіх інфікованих та надання допомоги", - йдеться в повідомленні.

"Поставку захисних костюмів, халатів, масок, окулярів, рукавичок змушені взяти на себе волонтери, благодійні організації та опозиційні політичні сили", - додав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українських лікарів у режимі онлайн навчатимуть користуватися апаратами ШВЛ, - Зеленський

За його словами, це не знімає відповідальності з держави гарантувати лікарям безпечні умови роботи.

"Оскільки влада не змогла забезпечити лікарів елементарним захистом, в Україні має бути передбачене страхування медичних працівників та відповідні виплати у разі інфікування або, не дай Боже, смерті від ускладнень коронавірусної хвороби. Лікарі зараз перебувають на передовій боротьби з пандемією. І тому вважаю справедливим, якщо розмір цих виплат буде прирівняний до розміру страхового відшкодування для бійців ЗСУ, які перебувають на передовій і захищають Україну від російської агресії", - підкреслив Порошенко.

У разі смерті медичного працівника через інфікування COVID 19 під час виконання службових обов'язків страхова сума має становити 750 прожиткових мінімумів - зараз це понад півтора мільйона гривень.

Також читайте: В Україні вже 172 медики захворіли на COVID-19, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188072
 
   
 Топ коментарі
 
Медиків стали заручниками дій зевлади! Тому ми маємо значні звільнення медиків та виїзд їх за кордон.
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ну как все хорошо знает, как делать- НО ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА
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Оманський Брехун знатиме ще більше після своєї каденції.
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ну как все хорошо знает, как делать- НО ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА
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Оманський Брехун знатиме ще більше після своєї каденції.
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Ні, щоб коронавірус передбачити. То він "Рошен" віддав в управління Ротшильдам, та поперся на одну неділю, за 5 років, за власний кошт, на Мальдіви. НІГАдяй
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Спробуйте, хоч, заголовок прочитати. "В Украине должно быть предусмотрено страхование медработников в случае инфицирования COVID-19, - Порошенко"
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Хто йому забороняв зробити медстрахування для мед працівників на випадок пандемії? Військовослужбовці ДПСУ від нього навіть на кордоні з РФ за 5 років так і не дочекаличь медичного страхування.
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тільки ви, 73/43%-ні, можете передбачити все наперед, аж на 5 років. Порошенко, на жаль, пандемії не передбачив...
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И поэтому считаю справедливым, если размер этих выплат будет приравнен к размеру страхового возмещения для бойцов ВСУ, которые находятся на передовой и защищают Украину от российской агрессии",Источник: https://censor.net.ua/n3188072
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Петя работу над ошибками делает в своём задании , не мешайте ему
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Дураков с утра послушали. Теперь можно послушать разумные вещи от Порошенко! В Украине должно быть предусмотрено страхование медработников в случае инфицирования COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9224 Страховой подход в этом случае единственно возможный. Ибо тот, кто не хочет рисковать вообще, обычно умирает первым.
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"Ибо кто не хочет рисковать вообще обычно умирает первым" - правильно, рискуй и переходи улицу только на красный свет и в плотном потоке автомобилей, вообще бессмертным будешь.
А ну и руки не мой.
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риск должен быть разумным. только и всего. не знал? мытьё рук - дело абсолютно не рискованное.
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Медиків стали заручниками дій зевлади! Тому ми маємо значні звільнення медиків та виїзд їх за кордон.
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Дивно, почалось все при Потроху, а винен знову Зе. Відразу наперед, звільняється багато військовослужьовців і з ЗСУ і з ДПСУ, але й це почалось при Пеці з 2015-2016 років.
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не бреши, зебіл. При Порошенку відкрили безвіз, що дало змогу всім, в т.ч. медикам, підібрати для себе кращі умови праці за кордоном. Це - абсолютно демократична практика. Чи ти хотів диктаторську ситуацію "не пущать"?
Втім, далеко не всі медики рвалися за кордон до 2019-го року. І лише в минулому, з четвертого кварталу - почали тікати масово. Причина: всім порізали зарплату. Заввіділенням передпенсійного віку в інф.лікарні замість 11-ти тисяч нині отримує на руки 5 тисяч; молоденька маніпуляційна медсестра - замість семи - три сімсот.
При чому тут Порошенко, брехло зебільне?
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А как относительно страхования пациентов на случай врачебной ошибки?
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Страховые компании страхуют только профессиональную ответственность ответственность
частных практикующих врачей.
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Порошенко в разных кабинетах власти с 1998 года... Начинал кто не в курсе с Медведчуком. Именно такие упыри которые десятилетиями у власти (5 лет президентом) потом рассказывают как нужно улучшать медицину в стране. Вали на свалку истории, подонок!!!
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Зато новые лица чудесно умеют унижать Украину перед кацапами в Юрмале.
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ты уже истратил свою попытку и привел к власти таких же идиотов, как ты) так что вали на свалку, подонок!
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порошенко, прекрати прикалываться над бениным клоуном, который кагбы президент в Украине.
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Ну, только это должна быть 100% государственная страховая компания.
Потому, как в один прекрасный момент руководство вместе с деньгами может раствориться в тумане.
Посмотрел на примере военно-страховой компании и офуел.
Собственники - 2 физлица, деньги держат в альфа-банке...
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Петюньки, что то вы вяло с дома работаете или зарплату урезали?
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Этот бывший не имеет никакого морального права обсуждать подобные вопросы
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Був презом нічого не зробив, а тепер гавкає.
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Це як після розлучення чоловік все ще поривається вчити жінку варити борщ.
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Как токо мародёра вышвырнули из президентского кресла, он сразу начал сильно "заботится" о врачах, о малоимущих, о пенсионерах... короче обо всём, на шо до этого плевал с колокольни.
Шо ж тебе, нелюбезный, мешало это раньше делать? Раньше некогда было, был по брови увлечён собственным обогащением?
Метаморфозы, блд...
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Після відео Схем стає зрозумілим, що росіяни повністю тримають Зеленського на гачку. - факти.
1) Зеленський таємно летить в Оман, хоча Мендель розповідає, що він у Буковелі.??
2) російська інформаційна зброя Страна.юа зливає фото Зеленського в Омані??
3) В Ірані збивають з російської зброї наш літак. Зеленський розповідає, що дуже поспішає у Київ, а по факту прибуває майже через добу після того, як розповів, що вже ось-ось вилітає.??
4) Зеленський не може відповісти на питання за які гроші була поїздка, бреше, що не витрачались бюджетні кошти, хоча це не так На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ. І ось сьогодні розповідає, що не знає, і ніколи не зустрічався з патрушевим. Але прилетів у Київ на літаку, яким прибув в Оман патрушев??.
росіяни зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличним лідером **********", адже нелох подивився в очі пуйла та "побачив там бажання закінчити війну"
Страна.юа зливає фото, брехня Зеленського зробила його заручником росіян, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив.
шмаркля прилітає у Київ на літаку патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та росіян. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили росіяни, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. Все це разом тягне на державну зраду та корупцію в особливо великих розмірах. За законом це понад 15 років ув'язнення, а отже, Зеленський ніколи не зізнається, що зустрічався з патрушевим. Але у росіян є всі докази - і фото, і відео, і документи сплати за літак, тому комік на гачку міцно та назавжди.
І ми бачимо як швиденько замість Богдана став головою Офісу кремлiвський агент Єрмак, що забезпечив виконання завдання від ка-апів по заманюванню лоха в Оман.
Як блискавично з'являються тези "вода у Крим" Вода у Крим для військових баз та "понаєхавших" окупантів - ще один депутат Слуги народу "ЗА" ,"вибори в Україні та одночасно на території ОРДЛО" та інше. Все те, що роками хотіло *****, але доки лох не сів міцно на гачок - не мав шанси все це швидко отримати.
А ПЕТРО криком йому кричав с самого початку- НЕ ВІР ПУЙЛУ!!
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В Раді прямо зараз Порох брифінг дає. Еспресо (і ТК Рада) транслюють
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каже, що в 1-му кв. ц.р. уряд звітує, що недобрано по плану бюджету більше 40млрд.грн
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буде окрема заява ЄС по виконанню бюджету.
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