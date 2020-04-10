 В Україні має бути передбачено страхування медпрацівників у разі інфікування COVID-19, - Порошенко

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності", Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні вже понад сотню інфікованих лікарів. Ситуація вимагає негайного тестування всіх медичних працівників тестами ПЛР для виявлення всіх інфікованих та надання допомоги", - йдеться в повідомленні.

"Поставку захисних костюмів, халатів, масок, окулярів, рукавичок змушені взяти на себе волонтери, благодійні організації та опозиційні політичні сили", - додав Порошенко.

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За його словами, це не знімає відповідальності з держави гарантувати лікарям безпечні умови роботи.

"Оскільки влада не змогла забезпечити лікарів елементарним захистом, в Україні має бути передбачене страхування медичних працівників та відповідні виплати у разі інфікування або, не дай Боже, смерті від ускладнень коронавірусної хвороби. Лікарі зараз перебувають на передовій боротьби з пандемією. І тому вважаю справедливим, якщо розмір цих виплат буде прирівняний до розміру страхового відшкодування для бійців ЗСУ, які перебувають на передовій і захищають Україну від російської агресії", - підкреслив Порошенко.

У разі смерті медичного працівника через інфікування COVID 19 під час виконання службових обов'язків страхова сума має становити 750 прожиткових мінімумів - зараз це понад півтора мільйона гривень.

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