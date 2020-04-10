 В Україні має бути передбачено страхування медпрацівників у разі інфікування COVID-19, - Порошенко

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності", Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.
"В Україні вже понад сотню інфікованих лікарів. Ситуація вимагає негайного тестування всіх медичних працівників тестами ПЛР для виявлення всіх інфікованих та надання допомоги", - йдеться в повідомленні.
"Поставку захисних костюмів, халатів, масок, окулярів, рукавичок змушені взяти на себе волонтери, благодійні організації та опозиційні політичні сили", - додав Порошенко.
За його словами, це не знімає відповідальності з держави гарантувати лікарям безпечні умови роботи.
"Оскільки влада не змогла забезпечити лікарів елементарним захистом, в Україні має бути передбачене страхування медичних працівників та відповідні виплати у разі інфікування або, не дай Боже, смерті від ускладнень коронавірусної хвороби. Лікарі зараз перебувають на передовій боротьби з пандемією. І тому вважаю справедливим, якщо розмір цих виплат буде прирівняний до розміру страхового відшкодування для бійців ЗСУ, які перебувають на передовій і захищають Україну від російської агресії", - підкреслив Порошенко.
У разі смерті медичного працівника через інфікування COVID 19 під час виконання службових обов'язків страхова сума має становити 750 прожиткових мінімумів - зараз це понад півтора мільйона гривень.
А ну и руки не мой.
Втім, далеко не всі медики рвалися за кордон до 2019-го року. І лише в минулому, з четвертого кварталу - почали тікати масово. Причина: всім порізали зарплату. Заввіділенням передпенсійного віку в інф.лікарні замість 11-ти тисяч нині отримує на руки 5 тисяч; молоденька маніпуляційна медсестра - замість семи - три сімсот.
При чому тут Порошенко, брехло зебільне?
частных практикующих врачей.
Потому, как в один прекрасный момент руководство вместе с деньгами может раствориться в тумане.
Посмотрел на примере военно-страховой компании и офуел.
Собственники - 2 физлица, деньги держат в альфа-банке...
Шо ж тебе, нелюбезный, мешало это раньше делать? Раньше некогда было, был по брови увлечён собственным обогащением?
Метаморфозы, блд...
1) Зеленський таємно летить в Оман, хоча Мендель розповідає, що він у Буковелі.??
2) російська інформаційна зброя Страна.юа зливає фото Зеленського в Омані??
3) В Ірані збивають з російської зброї наш літак. Зеленський розповідає, що дуже поспішає у Київ, а по факту прибуває майже через добу після того, як розповів, що вже ось-ось вилітає.??
4) Зеленський не може відповісти на питання за які гроші була поїздка, бреше, що не витрачались бюджетні кошти, хоча це не так На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ. І ось сьогодні розповідає, що не знає, і ніколи не зустрічався з патрушевим. Але прилетів у Київ на літаку, яким прибув в Оман патрушев??.
росіяни зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличним лідером **********", адже нелох подивився в очі пуйла та "побачив там бажання закінчити війну"
Страна.юа зливає фото, брехня Зеленського зробила його заручником росіян, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив.
шмаркля прилітає у Київ на літаку патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та росіян. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили росіяни, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. Все це разом тягне на державну зраду та корупцію в особливо великих розмірах. За законом це понад 15 років ув'язнення, а отже, Зеленський ніколи не зізнається, що зустрічався з патрушевим. Але у росіян є всі докази - і фото, і відео, і документи сплати за літак, тому комік на гачку міцно та назавжди.
І ми бачимо як швиденько замість Богдана став головою Офісу кремлiвський агент Єрмак, що забезпечив виконання завдання від ка-апів по заманюванню лоха в Оман.
Як блискавично з'являються тези "вода у Крим" Вода у Крим для військових баз та "понаєхавших" окупантів - ще один депутат Слуги народу "ЗА" ,"вибори в Україні та одночасно на території ОРДЛО" та інше. Все те, що роками хотіло *****, але доки лох не сів міцно на гачок - не мав шанси все це швидко отримати.
А ПЕТРО криком йому кричав с самого початку- НЕ ВІР ПУЙЛУ!!