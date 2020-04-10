 "Глави ОДА не стали недоторканними. Все бачимо, все аналізуємо", - на Банковій припускають заміну деяких губернаторів після карантину

Як інформує Цензор.НЕТ, про це чиновник розповів в інтерв'ю "Главкому".

" Я відстежую і розумію всі процеси діяльності кожного голови ОДА. На жаль, у низці питань є гра в політику і якась боротьба на місцях ... Ми постійно моніторимо ситуацію в областях і знаємо, що відбувається насправді. І епідемія коронавірусу, і карантин внесли свої корективи. Але у кожного управлінського та кадрового рішення є свій час... Як тільки МОЗ, Центр громадського здоров’я скажуть нам про те, що показники захворюваності стабілізувалися або починають падати. Тоді кадрова робота відновиться", - повідомив він.

Також Трофімов зазначив, що міністри – це політичні фігури, які відповідають за стратегію. Заміна міністра – це більше зміна тактики, підходів до роботи або зміна самого вектора роботи. Ситуація ж із головами ОДА інша. "Зараз до їхньої роботи додалася постійна координація дій щодо карантину на місцях, навколо них об’єднані всі органи влади, бізнес, який активно допомагає. Тут заміна керівника, а слідом й узгодження його команди в нинішніх умовах – ризик. Але це не означає, що голови ОДА стали недоторканними. Все бачимо, все аналізуємо".

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Чиновник також стверджує, що для оцінки роботи губернаторів використовуються два критерії: ефективність боротьби з коронавірусом і соціально-економічні показники.

"Ми, до речі, оцінимо, як і хто впорався з карантином. В частині роботи голів ОДА також оцінимо соціально-економічні показники. Зокрема, залучення коштів на боротьбу з коронавірусом. Ніхто не буде захищати неефективного менеджера. Якщо він не налаштовує всі процеси ефективно, то, вибачте, – парашутний спорт не для вас", - зазначив Трофімов.

Перший заступник керівника Офісу Президента зазначає, що завжди можна виділити реальні показники.

"Наприклад, у мене є чітка статистика, хто і скільки залучив на боротьбу з коронавірусом. Мені видно, у кого і скільки виділено з обласного бюджету, з міського, хто залучив кошти з інших джерел. Також є аналітика, як ці засоби були освоєні станом на кінець березня. Якщо ти забезпечив виділення великих коштів, але не забезпечив їхнього освоєння, – ти неефективний менеджер. Якщо ж ти ефективно їх освоїв, швидко і вчасно закупив та роздав лікарням все необхідне, – молодець!" - підкреслив Трофімов.

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Як повідомлялося, станом на 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 57 летальних 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.