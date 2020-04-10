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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (2563) ОДА (897) Трофімов (12) Офіс Президента (314) COVID-19 (3374) коронавірус (2112)

 "Глави ОДА не стали недоторканними. Все бачимо, все аналізуємо", - на Банковій припускають заміну деяких губернаторів після карантину

Перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов заявив, що рішення щодо губернаторів ухвалюватимуться, коли захворюваність на коронавірус піде на спад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це чиновник розповів в інтерв'ю "Главкому".

" Я відстежую і розумію всі процеси діяльності кожного голови ОДА. На жаль, у низці питань є гра в політику і якась боротьба на місцях ... Ми постійно моніторимо ситуацію в областях і знаємо, що відбувається насправді. І епідемія коронавірусу, і карантин внесли свої корективи. Але у кожного управлінського та кадрового рішення є свій час... Як тільки МОЗ, Центр громадського здоров’я скажуть нам про те, що показники захворюваності стабілізувалися або починають падати. Тоді кадрова робота відновиться", - повідомив він.

Також Трофімов зазначив, що міністри – це політичні фігури, які відповідають за стратегію. Заміна міністра – це більше зміна тактики, підходів до роботи або зміна самого вектора роботи. Ситуація ж із головами ОДА інша. "Зараз до їхньої роботи додалася постійна координація дій щодо карантину на місцях, навколо них об’єднані всі органи влади, бізнес, який активно допомагає. Тут заміна керівника, а слідом й узгодження його команди в нинішніх умовах – ризик. Але це не означає, що голови ОДА стали недоторканними. Все бачимо, все аналізуємо".

Читайте також: Люди захочуть, щоб Зеленський залишився на другий термін, - заступник голови ОП Трофімов

Чиновник також стверджує, що для оцінки роботи губернаторів використовуються два критерії: ефективність боротьби з коронавірусом і соціально-економічні показники.

"Ми, до речі, оцінимо, як і хто впорався з карантином. В частині роботи голів ОДА також оцінимо соціально-економічні показники. Зокрема, залучення коштів на боротьбу з коронавірусом. Ніхто не буде захищати неефективного менеджера. Якщо він не налаштовує всі процеси ефективно, то, вибачте, – парашутний спорт не для вас", - зазначив Трофімов.

Перший заступник керівника Офісу Президента зазначає, що завжди можна виділити реальні показники.

"Наприклад, у мене є чітка статистика, хто і скільки залучив на боротьбу з коронавірусом. Мені видно, у кого і скільки виділено з обласного бюджету, з міського, хто залучив кошти з інших джерел. Також є аналітика, як ці засоби були освоєні станом на кінець березня. Якщо ти забезпечив виділення великих коштів, але не забезпечив їхнього освоєння, – ти неефективний менеджер. Якщо ж ти ефективно їх освоїв, швидко і вчасно закупив та роздав лікарням все необхідне, – молодець!" - підкреслив Трофімов.

Також читайте: Вимагаємо відповіді Зеленського про можливе призначення заступником голови ОП ексчиновника МВС часів Захарченка Татарова, - Ініціативна група постраждалих на Майдані

Як повідомлялося, станом на 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 57 летальних 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188069
 
 
 Топ коментарі
 
Бородаті слуги бородатої бабушки пересовують ліжка. "Главы ОГА не стали неприкосновенными. Все видим, все анализируем", - на Банковой не исключают замену некоторых губернаторов после карантина - Цензор.НЕТ 4875
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А не хочуть замінити Авакова?
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Это так по квартальному: сначала назначать идиота, потом через время списывать на него все свои ошибки. И - назначать нового идиота! В партии слуг уродов их завались.
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Нет. Тогда они останутся без крыши, и их просто сметут.
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Журнализды! Откуда у нас "губернаторы" !!!!!????
Нас уже к срашке присоединили?
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«Слуги народа» хотят от Зеленского объяснений относительно «пленок Ермака»
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Скоро народ вашего зелёного Туранчекса заменит на Банковой. Не долго ждать осталось
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Бородаті слуги бородатої бабушки пересовують ліжка.
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Цікаво. От є голова ОДА.Не стало його. Що поміняється ?
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Супер логика у зебилов - "мы видим что он плохой руководитель, но заменим его тогда, когда самое сложное закончиться"
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То есть это всерьез и надолго или запуск должностного проекта: год за два "Главы ОГА не стали неприкосновенными. Все видим, все анализируем", - на Банковой не исключают замену некоторых губернаторов после карантина - Цензор.НЕТ 5602
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Оптімісти зелені! Вас після карантину будуть ненавидіти!
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Большевики чЛенинцы плин,аж 73 %,у чЛенина было 4% РСДРП...,но утопил в крови РАБссию...
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Украиной правят самозванцы" "глава офиса", "заместитель" и проч.
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Ненавидеть страну где живёшь, могут только Ведмедчуки и Рабиновичи..........
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"Главы ОГА не стали неприкосновенными. Все видим, все анализируем" - почему после карантина они и до карантина были профнепригодны уже в момент назначения. А хуже всего "липкие ручки" к которым все прилипает.
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"губернаторы" - это кто вообще,блд ?
а давайте "гауляйтеров" сразу - куле там мелочиться,собаки баные ..
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Зеля за год сказал одну честну фразу : я ваам ничего не должен...
можно не продолжать рехВОРмы... "Глави ОДА не стали недоторканними. Все бачимо, все аналізуємо", - на Банковій припускають заміну деяких губернаторів після карантину - Цензор.НЕТ 2508Столыпин блин...
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Видишь и молчишь = соучастник. Как минимум. А то и организатор и заказчик.
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У знаменитого украинского философа Николая Бердяева есть такие строчки...
революционеры живут будущим,а живут в прошлом...
Это про Путлерских Крыс,плакающих о дохлом СССре... и геополитической катастьрофе
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В Україні немає "губернаторів" чи "мерів". Прошу писак читати Закон перед тим як щось ляпати.
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В Україні немає "губернаторів" чи "мерів". Прошу писак читати Закон перед тим як щось ляпати.
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Это так по квартальному: сначала назначать идиота, потом через время списывать на него все свои ошибки. И - назначать нового идиота! В партии слуг уродов их завались.
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Нужны только сраколизы, молча хавающие беспредел центральной власти! Времена Яныка во всей красе!
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Зеля за время творческой деятельности жил на РАБссии с 1998 года.Творчество требует жертв... "Глави ОДА не стали недоторканними. Все бачимо, все аналізуємо", - на Банковій припускають заміну деяких губернаторів після карантину - Цензор.НЕТ 74495 квартал,это не Украина,это забегаговка посмешить быдло,хоть в Турции с гастролями,хоть в Греции или на Кипре...,где деньги лежат
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В Україні немає "губернаторів" чи "мерів". - это сути дела не меняет, если вам так приятней пусть будет "голова обл. держ. адміністрації". Но если это есть ворье его как не назови оно таковым и останется.

А по сути этих "глав" нужно назначать с других областей. Например из Одессы в Луцк и наоборот.
Чтобы он не имел связей с местным "хозактивом". И только начинает пускать "корни" тасовать дальше. Обязательная декларация о доходах до и после. Обязательный аудит деятельности. После чего почет и уважение или тюрьма без залога.
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Т.е. СН будет и дальше грабить местные бюджеты.
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скажіть ЗЕфую що в нас ГУБЕРНІЇ закінчились в 1925.р.

Губернії Української СРР з 21 жовтня 1922 до 31 липня 1925[ред. | ред. код]Волинська губернія (Житомир)Донецька губернія (Бахмут)Катеринославська губернія (Катеринослав) - 21 жовтня 1922 до складу ввійшли Запорізька губернія та частина Кременчуцької губерніїКиївська губернія (Київ)21 жовтня - 1922 до складу ввійшла частина Кременчуцької губерніїОдеська губернія (Одеса) - 21 жовтня 1922 до складу ввійшла Миколаївська губерніяПодільська губернія (Кам'янець-Подільський)Полтавська губернія (Полтава) - 1922 до складу ввійшла частина Кременчуцької губерніїХарківська губернія (Харків)Чернігівська губернія (Чернігів)
18 жовтня 1921 року з півостровної частини Таврійської губернії була створена Автономна Кримська Соціалістична Радянська Республіка у складі Російської СФРР.
1 серпня 1925 губернії ліквідовано.
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