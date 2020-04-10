 Пожежа в зоні ЧАЕС триває в трьох лісництвах: перевищення радіаційного фону в Києві та області немає, - ДСНС

Про це повідомили в пресслужбі Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ триває гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав'яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками", - йдеться у зведенні на сайті відомства.

До гасіння пожеж залучено 379 осіб та 100 одиниць техніки, з них від ДСНС 320 рятувальників особового складу та 79 одиниць техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, якими 9 квітня здійснено 67 скидів – 154 т води).

Крім того, в ДСНС зазначили, що станом на ранок п'ятниці загоряння лісової підстилки поблизу с.Звіздаль Народицького району Житомирської області на території Народицького та Кліщивського лісництв локалізовано.

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"Відкритого вогню немає, спостерігається тління 4 осередків на загальній площі близько 10 га", - уточнили в ДСНС.

До гасіння залучено 154 особи та 36 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - 84 рятувальники особового складу та 24 одиниці техніки.

Повідомляється, що радіаційна обстановка стабільна, потужність експозиційної дози на поверхні ґрунту та вміст радіонуклідів у воді не перевищують допустимих значень.