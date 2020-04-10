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 На ранок 10 квітня зафіксовано 311 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 2203, померли 69 осіб, 61 - одужала, - МОЗ

В Україні зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 119 випадків;
Волинська область — 41 випадок;
Дніпропетровська область — 52 випадки;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 41 випадок;
Закарпатська область — 56 випадків;
Запорізька область — 54 випадки;
Івано-Франківська область — 254 випадки;
Кіровоградська область — 82 випадки;
м. Київ — 348 випадків;
Київська область — 140 випадків;
Львівська область — 82 випадки;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 0 випадків;
Одеська область — 46 випадків;
Полтавська область — 20 випадків;
Рівненська область — 85 випадків;
Сумська область — 63 випадки;
Тернопільська область — 196 випадків;
Харківська область — 6 випадків;
Херсонська область — 27 випадків;
Хмельницька область — 16 випадків;
Чернівецька область — 366 випадків;
Черкаська область — 86 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олешки в Херсонській області на вихідні закриють на тотальний карантин

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 квітня 2020 року до Центру надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.

На ранок 10 квітня зафіксовано 311 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 2203, померли 69 осіб, 61 - одужала, - МОЗ 01
На ранок 10 квітня зафіксовано 311 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 2203, померли 69 осіб, 61 - одужала, - МОЗ 02

На ранок 10 квітня зафіксовано 311 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 2203, померли 69 осіб, 61 - одужала, - МОЗ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188065
 
 
 Топ коментарі
 
Обратил внимание - "на Украине"? Ботоферма в огне. На утро 10 апреля зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2203, умерли 69 человек, 61 - выздоровел, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3114
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рост пошел в Турции Беларуси России на Украине. Все в одном регионе
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Обратил внимание - "на Украине"? Ботоферма в огне.
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Збільшення кількості хворих це не збільшення захворювань а лише збільшення виявлення випадків коронавірусу. Судячи з кількості померлих в Україні має бути 11400 хворих на коронавірус, просто ми їх ще не визначили, а це означає що вони ходять і розносять вірус, тобто потрібно більше тестів, потрібні масовані перевірки на коронавірус! Без масованих перевірок карантин не має сенсу. Ми обмежуємо пересування всіх підряд, а це тупо. Потрібно обмежувати тільки ті райони в яких є спалахи коронавірусу, а визначити ці райони ми не можемо бо немає масованого тестування! В областях в яких немає великої кількості хворих на коронавірус, потрібно повністю зняти карантинні обмеження і направити всі зусилля на ті області де кількість хворих є максимальною! Влада не має розпорошувати сили, а має концентрувати зусилля (проводити масові тестування) хоча б на 3-4 областях (Київській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Фраківській) щоб виправити там ситуацію, а потім вже братись за інші регіони! Ми ж бачимо що сил, грошей та засобів на всю Україну у влади не вистачає!
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До того ж західні області більш диципліновані в питаннях карантину і там можна досягнути швидкого результату, а в центральній, східній та південній Україні люди ще не розуміють потреб в карантинних обмеженнях і має пройти певний час щоб люди навчились себе обмежувати! Тому карантин потрібно відмінити в більшості областей і лишити тільки там де є найбільші спалахи коронавірусу!
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это их выдает "на" или "поребрик" палятся кацапы
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Так крым уже с маленькой буквы нужно писать. Нет уже крыма как автономной республики. Теперь ето крымская воласть
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Крым это полуостров Крым (а полуострова пишутся с большой буквы и с "на").
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Скоро и туда завезут. Власть не допустит чтобы часть территории выделялась от общей массы. Ето плохо для рейтингов
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Ну вот началось. Каждый день количество заболевших растет. Скоро вам аукнется популизм с которым возвращались тысячи гастарбайтеров и туристов в Украину
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В страхе ждёшь вируса? Он к тебе прийдёт обязательно, как и к каждому жителю Планеты.
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и будут нас потом откапывать как мы динозавров
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Ну, разве что какой нибудь студент 24 ого века на вашем захоронении курсовую напишет.
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по теории вероятности немного не так - после того как инфицируется свыше 51 % - пойдет на спад....
Ето не я - это Наука ....
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Ну вроде того, пики заболеваний пойдут на спад после 80процентов переболевших. Это статистические данные по прошлым вирусным эпидемиям и надо заметить, что карантин никак на эти пики не влияет.
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ну, при 81% На ранок 10 квітня зафіксовано 311 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 2203, померли 69 осіб, 61 - одужала, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3227 кривая " вероятности" пойдет в пике на доли еще больше....- все верно ..., но начнется - с 51 % ...
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а что с ними надо было делать? Ну не было 1 млн. койко-мест в санаториях и 3 млн полицейских, смотрящих, что бы те не сбежали.
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Не надо было всех призывать для спасения вернуться в Украину и когда закончились места в санаториях закрыть границу.
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Так им в Италии пинка под зад дали. Что значит не пускать? Они бы штурмом брали бы польско-украинскую границу. Ну как Саакашвили, только в гораздо больших масштабах. По ним стрелять надо было бы?
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Зеледебил ,ты про какой миллион рассказываешь? Про те не полные 200 тысяч ,вернувшихся ,которых ,зедебильные правители не смогли изолировать и разнесли вирус по всей Украине? У нас только в гос. санаториях 300000 тысяч Пустых мест с мед персоналом! В одном Трускавце 10000 тысяч,не считая ведомственных санаториев ,не говоря уже про частников.Но для этого надо иметь не зеленые мозги! И хоть что то знать ! А самое главное работать на свою страну ,а не мародернмчать на своих гражданах ,продав средства защиты,а потом увеличить стоимость масок и респиратор в в 10-15 раз.
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Заробітчани сидять на самоізоляції, на відміну від багатеньких туристів, яким на всіх начхати
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Заробитчаны бродят по своим селам, заражая односельчан - но особой беды в этом нет, так как такие села просто оцепляют, что для экономики страны по барабану. А вот туристы шастают по 4 млн. Киеву - это действительно проблема.
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В Малин (Житомирская обл.) из Польши вернулся один мудак и решили приезд отпраздновать с корешами. Заразил троих, те трое других. Сейчас оцепляют городок. Я бы вот того вернувшегося лет так на 20 на рудники. Если выживет. А тем ушлепкам, что пошли к нему на пьянку, тоже лет по 10. Если выживут.
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Ты че гониш!Там же была ХАЛЯВНАЯ поляна!!!А это святое!
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Нам... А вы откуда? тамбовская или курская?
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Крутое пике за месяц 69 умерших без статистики. Это не карантин это дурдом. Ну исколько от других видов грипа? Признавайтесь бараны секты корона.
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Смертность около 55%. Признавайся баран, какая смертность от простого гриппа?
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Чем отличаются зедебилы и кацарылые от людей? Они оскорбляют оппонентов ,.А баран по развитию явно умнее зедебило.в
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Это вообще гениальный пиар ход! Каждый день публикуем статистику смертей взятую с потолка! И так до Конца Света! Вирус навсегда с нами и теоретически умирать люди будут всегда.
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они будут умирать даже практически (произносить с еврейским акцентом)
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То есть карантин не имеет конечной цели, это процесс сугубо энтропийный.
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всё хорошо в своё время и на своём месте... мне же действия нашей зелёной власти напоминают такую вот гипотетическую ситуацию. многие органические вещества можно обезвредить как кислотой, так и щёлочью. представляю себе "умника", который смешал кислоту со щёлочью чтоб приготовить особо забористую смесь, которая уж наверняка....
как мне подсказал здесь один форумчанин, педалик тупо копирует действия немецких властей. сути их он, скорее всего, не понимает и дополняет другими "эффектиными" мерами.
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И вот еще пример - из "антисептиковой! истерии я с удивлением узнал что водка не до конца вирусы убивает, они просто становятся пьяные и веселые. Поэтому водку надо дезинфицировать спирто-глицериновой смесью.
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Дивно чого Аваков це не озвучує а мінздрав?
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Сейчас в стране рулят Аваков и Ляшко. Зеленский умер....наверное.
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Понятно,это уже мы преодолели епидпорог,когда?
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Похоже, что ПЦР-тесты, купленные Порохом и Ярославским, таки начали использовать - как бубачка не пытался запретить.
Сколько нормальных (не тех, что бубачка покупал за 10-кратную цену) тестов - столько и больных
Всего нормальных тестов завезено Порохом-Ярославским около 30 000 - вот на столько в ближайшую неделю и будет "рост заболеваемости"
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у ПЦР Пороха и Ярославского (купленные за их деньги) - точность 85-95 %

у несертифицированного говна, которое втридорога купил бубачка за БЮДЖЕТНЫЕ деньги - официально 30%, но мужику с короновирусом в Чернигове 3 раза делали такой тест - ничего не нашли, "здоров как бык" На ранок 10 квітня зафіксовано 311 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 2203, померли 69 осіб, 61 - одужала, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6959
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А сколько хоть каких-то тестов купили за свои ЗеБени зеленые?
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Помните на выходных радосные вопли, что пошло все на спад?))) так вот баоаны, это только начало ))
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Завтра выходные. И все пойдет на спад)
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У лаборантов выходные, вот если еще раз такая статистика будет на выходных я буду ржать просто в голосину, это подтвердит то, что они РЕАЛЬНО на выходные уходят )))
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И немного смехотерапии к выходным.

У инфекций выходной - вирусы все в ряд,
ярче солнечного дня коронами горят...
А врачи уже больны - все до одного,
Вся надежда на стопарь
чего-то спиртного,
чего-то спиртного...
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Ляшко мотался в Николаев и проверял не дурят ли там, но ничего не нашел.))
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ни тестов не нашел (пошли "слугам" и их любовницам), ни их результатов - соотв., и больных не нашел...
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12 человек в сутки . Не быстро, но смертность в день растет
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Можна сміливо множити на 10, якщо не на більше
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Переживеш, може, поїхав за курчатами.
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Обережніше, там сьогодні скажених собак стріляють )
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В Українській мові правильно писати "в Україні" - це орфографія української мови.
Написание на русском языке определяется по орфографии русского языка. Орфография русского языка определяется страной, где этот язык является государственным:
посмотрите на сайте МИДа РФ: "Посольство Российской Федерации на Украине".
Поэтому, если: пишемо українською мовою - в Україні, если писать на русском языке - на Украине. Так по правилам орфографии которую редактор отправляет в спам.
"В Украине" на русском - это суржик
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Неужели английский в США,Австралии не отличается от Британии?Погон оторвался ,лапоть.
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Америка́нский англи́йский (англ. American English, аббр.: AmE, AE, AmEng, USEng, en-US[1]) - языковой вариант английского языка, сложившийся на территории США.

нет такого украинский русский.
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Сам ты суржик. Кто ты такой, чтобы указывать правила гражданам другой страны? На России повводили всякие новые дебильные правила (типа кофе - оно), но мы не можем им указывать, что это неправильно. Кто как хочет, так и дро-ет.
В украинских школах на уроках русского языка (о да! его преподают, товарищ майор!) учат правильно писать "в Украине".
Английский язык тоже имеет различия в правилах, в зависимости от государства, в котором его используют. Никому и в голову не приходит указывать правила только согласно курсу школ Великобритании.
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тра повернутись до витоків... і почати українською величати рашку московією.
тобто, рос. расєйська хведерація = укр. московія. і ввести це офіційно.

пердаки горітимуть так, шо озонова діра над арктикою досягне гігінскіх масштабов... мідвєді не виживуть...

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Держись Украина !!! (ЮхуЭрЯна-Сна Мужа сторона,Если Юхары-Вверх,Высь. Ян-гори, а яна сторона пер с одэри.) Народ сильнее всех вирусов!
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Умерших больше чем выздоровших, это говорит лишь об одном - их никто ни лечит.
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Это говорит лишь об одном - цифры взяты с потолка на который авторы этих месаджей смотрели.
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Очень странная статистика. Цифры постоянно дёргаются. Самое безобидное предположение: случаи записываются на на тот день, на который следовало бы. На ранок 10 квітня зафіксовано 311 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 2203, померли 69 осіб, 61 - одужала, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2251
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Я думаю они цифры просто рисуют следуя руководящим указаниям .
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а какой смысл тогда на сегодня нарисовать прирост вчетверо больший, чем на вчера?
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Это вопрос. Думаю речь идет исключительно о политическом заказе.
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В целом количество смертей по Италии на 1000 жителей
2016-10.73
2017-10.55
2018-10-70
2019-10-50
2020-10,65 .( по итогам в перерасчете на квартал)У
ПС- Увеличения смертей нет .
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Даже довольно сильный пожар в квартире поднимет ее среднегодовую температуру на несколько градусов. По сравнения со средней температурой в жаркий год - сущая фигня. Но это не основание для того, чтоб не тушить пожары.
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Очередной зеленьій статистичний бред.
69 летальньіх, 61 вьіздоровел.

Остальньіе сотни, тьісячи болеют второй месяц поряд?
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На 24 марта было 102 заболевших в Украине. То есть остальные 2100 заболели за последние 2 недели. Коронавирусом обычно болеют от 2 недель. Так что все сходится.
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НЕ верю! Нет раскладки по времени заражения и поодолжительности болезни даже той, первой сотни.
По количеству проведенньіх зеленьіми 6000 тестов тоже все нормально? ( в Беларуси с меньшим населением их провели уже десятки тьісяч ).
Где миллионьі, сотни тьісяч тестов
, якобьі завезенньіх в Украину?
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а логіку застосувати?

приміром 100 людей заразились в один день. комусь судилось померти, інші одужають. смертність буде на піку хвороби... тому спочатку, кому судилося, помруть, а вже потім з'являться ті, що одужали. бо пройшовши пік хвороби їм ще потрібен певний час на одужання.

тому на певних етапах статистика буде дещо кострубатою, як на перший погляд...
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Ой, а где же фанаты бацьки? "По данным на 10 апреля 2020 года в Беларуси выявлено 1 486 случаев заболевания коронавирусом. Прирост составил 420 случаев за сутки."
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Гранаты трактора у него не той системы! (с)
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Обращение к редакции Цензора.
Два моих сообщения Вы отправили в спам. Только потому что орфография русского языка в моем (харьковчанина) варианте Вам не понравилась. Я лингвист и занимаюсь изучением языков. Орфографию любого языка определяет страна, в котором этот язык является государственным.
Если в США используют английский язык то он называется
Америка́нский англи́йский - языковой вариант английского языка, сложившийся на территории США. (Википедия).

Есть понятие "языковый вариант".
Нет такого украинский русский.
Если предлог в тексте для Вас важнее сообщения - и из-за этого Вы удаляете сообщение - удаляйте тогда весь мой профайл.
Только тогда дайте ответ - как вы собираетесь возвращать Крым, в котором украинский не изучали, не знали, да ещё подзабыли за 6 лет? Если мне с Крыма пишут:"Как нас встретят на Украине?" Что им ответить? Пошлют на задницу? Как в еврейском анекдоте - Здгаствуйте! - До свидания! Не вернутся крымчане из-за такого вашего отношения к их родному языку.
Если в украинских школах учат писать по-русски "в Украине" - это неправильно. Кофе в русском языке - оно, значит в русском оно. Нравится это или нет, но теперь оно.
Я пишу сообщение по факту того что эпидемия ушла с центральных районов Европы и пошла на восток, а Вы это удаляете. Вам лучше чтоб граждане позаражались в Украине чем соблюдали осторожность на Украине? Вам что важнее?
Как решили в стране с орфографией так и будет на этом языке. Не надо учить неправильному, даже если это у нас. РФ решила что по-русски "на Украине" - значит так правильно на русском языке.
При СССР по-английски писали in the Ukrainian SSR. Потом украинские власти обратились к англичанам с просьбой писать in Ukraine - без артикля. При этом пишется the Philippines. Великобритания идет навстречу - меняются правила. РФ не пошла навстречу и оставила "на Украине" - значит так правильно в русском языке. Где бы этот язык не применяли.
Никакая страна не может исправлять грамматику официального языка другой страны. Любое иное написание есть безграмотность.
Если Цензор поддерживает безграмотность - меня тут не будет.
А удалять в спам сообщение того, кто сопротивляясь введению ЧП не так давно и имел 99+ лайков - Цензор, это хамство!
До свидания.
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