 На ранок 10 квітня зафіксовано 311 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 2203, померли 69 осіб, 61 - одужала, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 119 випадків;
Волинська область — 41 випадок;
Дніпропетровська область — 52 випадки;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 41 випадок;
Закарпатська область — 56 випадків;
Запорізька область — 54 випадки;
Івано-Франківська область — 254 випадки;
Кіровоградська область — 82 випадки;
м. Київ — 348 випадків;
Київська область — 140 випадків;
Львівська область — 82 випадки;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 0 випадків;
Одеська область — 46 випадків;
Полтавська область — 20 випадків;
Рівненська область — 85 випадків;
Сумська область — 63 випадки;
Тернопільська область — 196 випадків;
Харківська область — 6 випадків;
Херсонська область — 27 випадків;
Хмельницька область — 16 випадків;
Чернівецька область — 366 випадків;
Черкаська область — 86 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 квітня 2020 року до Центру надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.
Ето не я - это Наука ....
как мне подсказал здесь один форумчанин, педалик тупо копирует действия немецких властей. сути их он, скорее всего, не понимает и дополняет другими "эффектиными" мерами.
Сколько нормальных (не тех, что бубачка покупал за 10-кратную цену) тестов - столько и больных
Всего нормальных тестов завезено Порохом-Ярославским около 30 000 - вот на столько в ближайшую неделю и будет "рост заболеваемости"
у несертифицированного говна, которое втридорога купил бубачка за БЮДЖЕТНЫЕ деньги - официально 30%, но мужику с короновирусом в Чернигове 3 раза делали такой тест - ничего не нашли, "здоров как бык"
У инфекций выходной - вирусы все в ряд,
ярче солнечного дня коронами горят...
А врачи уже больны - все до одного,
Вся надежда на стопарь
чего-то спиртного,
чего-то спиртного...
Написание на русском языке определяется по орфографии русского языка. Орфография русского языка определяется страной, где этот язык является государственным:
посмотрите на сайте МИДа РФ: "Посольство Российской Федерации на Украине".
Поэтому, если: пишемо українською мовою - в Україні, если писать на русском языке - на Украине. Так по правилам орфографии которую редактор отправляет в спам.
"В Украине" на русском - это суржик
нет такого украинский русский.
В украинских школах на уроках русского языка (о да! его преподают, товарищ майор!) учат правильно писать "в Украине".
Английский язык тоже имеет различия в правилах, в зависимости от государства, в котором его используют. Никому и в голову не приходит указывать правила только согласно курсу школ Великобритании.
тобто, рос. расєйська хведерація = укр. московія. і ввести це офіційно.
пердаки горітимуть так, шо озонова діра над арктикою досягне гігінскіх масштабов... мідвєді не виживуть...
2016-10.73
2017-10.55
2018-10-70
2019-10-50
2020-10,65 .( по итогам в перерасчете на квартал)У
ПС- Увеличения смертей нет .
69 летальньіх, 61 вьіздоровел.
Остальньіе сотни, тьісячи болеют второй месяц поряд?
По количеству проведенньіх зеленьіми 6000 тестов тоже все нормально? ( в Беларуси с меньшим населением их провели уже десятки тьісяч ).
Где миллионьі, сотни тьісяч тестов
, якобьі завезенньіх в Украину?
приміром 100 людей заразились в один день. комусь судилось померти, інші одужають. смертність буде на піку хвороби... тому спочатку, кому судилося, помруть, а вже потім з'являться ті, що одужали. бо пройшовши пік хвороби їм ще потрібен певний час на одужання.
тому на певних етапах статистика буде дещо кострубатою, як на перший погляд...
Гранатытрактора у него не той системы! (с)
Два моих сообщения Вы отправили в спам. Только потому что орфография русского языка в моем (харьковчанина) варианте Вам не понравилась. Я лингвист и занимаюсь изучением языков. Орфографию любого языка определяет страна, в котором этот язык является государственным.
Если в США используют английский язык то он называется
Америка́нский англи́йский - языковой вариант английского языка, сложившийся на территории США. (Википедия).
Есть понятие "языковый вариант".
Нет такого украинский русский.
Если предлог в тексте для Вас важнее сообщения - и из-за этого Вы удаляете сообщение - удаляйте тогда весь мой профайл.
Только тогда дайте ответ - как вы собираетесь возвращать Крым, в котором украинский не изучали, не знали, да ещё подзабыли за 6 лет? Если мне с Крыма пишут:"Как нас встретят на Украине?" Что им ответить? Пошлют на задницу? Как в еврейском анекдоте - Здгаствуйте! - До свидания! Не вернутся крымчане из-за такого вашего отношения к их родному языку.
Если в украинских школах учат писать по-русски "в Украине" - это неправильно. Кофе в русском языке - оно, значит в русском оно. Нравится это или нет, но теперь оно.
Я пишу сообщение по факту того что эпидемия ушла с центральных районов Европы и пошла на восток, а Вы это удаляете. Вам лучше чтоб граждане позаражались в Украине чем соблюдали осторожность на Украине? Вам что важнее?
Как решили в стране с орфографией так и будет на этом языке. Не надо учить неправильному, даже если это у нас. РФ решила что по-русски "на Украине" - значит так правильно на русском языке.
При СССР по-английски писали in the Ukrainian SSR. Потом украинские власти обратились к англичанам с просьбой писать in Ukraine - без артикля. При этом пишется the Philippines. Великобритания идет навстречу - меняются правила. РФ не пошла навстречу и оставила "на Украине" - значит так правильно в русском языке. Где бы этот язык не применяли.
Никакая страна не может исправлять грамматику официального языка другой страны. Любое иное написание есть безграмотность.
Если Цензор поддерживает безграмотность - меня тут не будет.
А удалять в спам сообщение того, кто сопротивляясь введению ЧП не так давно и имел 99+ лайков - Цензор, это хамство!
До свидания.