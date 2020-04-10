 Олешки в Херсонській області на вихідні закриють на тотальний карантин

Таке рішення ухвалено обласною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як повідомив Олешківський міський голова Дмитро Воронов, під час дії обмежень містяни не зможуть залишати свої оселі, а місто буде закрите на в'їзд і на виїзд.

"Шановні жителі міста Олешок, прошу максимально відповідально поставитися до цього повідомлення. Ухвалено рішення на найвищому рівні області, району та міста. На вихідні дні Олешки будуть повністю закриті на карантин (пости поліції), на вулиці вийде багато патрулів, для жорсткого контролю за дотриманням карантинних заходів. Кому потрібен хліб, молоко і продукти першої необхідності, краще купити сьогодні, максимум завтра, у першій половині дня. На вихідні просимо всіх залишатися вдома", - повідомив Воронов.

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Олешки - місто, де зафіксована перша і поки єдина в Херсонській області смерть пацієнта, що заразився коронавірусною інфекцією. Хворобу було виявлено у 68-річної медсестри місцевої лікарні, вона померла від пневмонії.

Позитивні результати аналізу на COVID-19 були отримані вже після смерті та похорону жінки.

Зараз на обсервації перебуває понад сто працівників лікарні.

Як розповів голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, сьогодні COVID-19 лабораторно підтвердили у 59-річної співробітниці Олешківської лікарні.

Усього в Херсонській області лабораторно підтверджено 18 випадків COVID-19, один із них - летальний, один пацієнт одужав.