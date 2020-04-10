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 Політика України, Здоров'я
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 Олешки в Херсонській області на вихідні закриють на тотальний карантин

У розташованому в Херсонській області місті Олешки з метою недопущення подальшого поширення коронавірусної інфекції запроваджуються додаткові обмеження на період з 11 години 11 квітня до 06 години 13 квітня.

Таке рішення ухвалено обласною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як повідомив Олешківський міський голова Дмитро Воронов, під час дії обмежень містяни не зможуть залишати свої оселі, а місто буде закрите на в'їзд і на виїзд.

"Шановні жителі міста Олешок, прошу максимально відповідально поставитися до цього повідомлення. Ухвалено рішення на найвищому рівні області, району та міста. На вихідні дні Олешки будуть повністю закриті на карантин (пости поліції), на вулиці вийде багато патрулів, для жорсткого контролю за дотриманням карантинних заходів. Кому потрібен хліб, молоко і продукти першої необхідності, краще купити сьогодні, максимум завтра, у першій половині дня. На вихідні просимо всіх залишатися вдома", - повідомив Воронов.

Дивіться також: На Херсонщині перевіряють на коронавірус усіх хворих на пневмонію, за добу підтвердили чотири нові випадки COVID-19, - ОДА. ВIДЕО

Олешки - місто, де зафіксована перша і поки єдина в Херсонській області смерть пацієнта, що заразився коронавірусною інфекцією. Хворобу було виявлено у 68-річної медсестри місцевої лікарні, вона померла від пневмонії.

Позитивні результати аналізу на COVID-19 були отримані вже після смерті та похорону жінки.

Зараз на обсервації перебуває понад сто працівників лікарні.

Як розповів голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, сьогодні COVID-19 лабораторно підтвердили у 59-річної співробітниці Олешківської лікарні.

Усього в Херсонській області лабораторно підтверджено 18 випадків COVID-19, один із них - летальний, один пацієнт одужав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188063
 
 
 Топ коментарі
 
Все таки Нові Санжарці діяли правильно, коли не хотіли пускати до себе потенційно інфікованих громадян із Вуханя. Але зебіл вирішив завезти таких по всій країні. Тепер пожинаємо результати...
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Какой вообще смысл это делать на 2 дня, что это даст кроме неудобств жителей.
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Провіряють як лохторат "зхаває" "нововвідєніє".
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Безальтернативні миролюбці почали окупацію Олешків! У Херсоні зовсім не будуть спати🐸
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Все таки Нові Санжарці діяли правильно, коли не хотіли пускати до себе потенційно інфікованих громадян із Вуханя. Але зебіл вирішив завезти таких по всій країні. Тепер пожинаємо результати...
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Поки Санжари не пускали, тишком-нишком западняни завезли вірус.
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Какой вообще смысл это делать на 2 дня, что это даст кроме неудобств жителей.
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Провіряють як лохторат "зхаває" "нововвідєніє".
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Католицька пасха. щоб відбити бажання шлятися, на пікнічок сходити, до родичів, паски святити.
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А жителям частных домов из дома во двор выходить можно ?
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да, можеш жарити шашлик, але лише своєю сім"єю. якщо у вас там буде "чужий" (той, хто не їсть з твого холожильника і не ходить на твій горшок). У повітрі вірусу немає.
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Можна. Ми на городі кожен день. Там і соціальна дистанція і вся муйня.
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Очень сомневаюсь в законности данных ограничений, такого нет нигде в мире.
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да? а он индійці-поліціянти палками додому загоняють. а тут на католицьку пасху 2 дні вдома посидіти не можуть?
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Индийцы уже начали дубасить теми же палками полицию. Попустило.
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Беззаконие. Ломайте ноги тем, кто лишает вас конституционных прав!
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Случаи инфицирования и отправка на изоляцию медработников райбольницы произошло более одной недели тому назад. А город решили закрыть только завтра. Это явная попытка скрыть и замолить какую-то проблему - скорее всего связанную с этим вирусом. Запоздалое решение местного колхозно-быдлячего начальства, которое зубами держится за свои хлебные должности.
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мы сами виноваты, голосуем за ублюдков и еадеемся на помощь от них
кроме как на мусорские патрули от земразей надеяться не не что ...
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