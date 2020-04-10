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 Політика України, Події
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Все про:обшук (891) Чорновол Тетяна (117) ДБР (995)

 ДБР приїхало з обшуком у будинок екснардепки Чорновол. ФОТО

Екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що її будинок зараз обшукують. До будинку приїхали спецпризначенці ДБР.

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Приїхав до мене спецназ ДБР у справі Майдану", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Чорновол опублікувала рішення Печерського райсуду про надання дозволу на обшук.

Дивіться також: "Як колишня журналістка з інтересом протестую "портновщину": Чорновол повідомила про повістку в суд. ВIДЕО

ДБР приїхало з обшуком у будинок екснардепки Чорновол 01
ДБР приїхало з обшуком у будинок екснардепки Чорновол 02
ДБР приїхало з обшуком у будинок екснардепки Чорновол 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188061
 
 
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а чаво искали-то? (произносить подмАсковным акцентом)
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Про акцент можешь не писать.
Он из тебя прёт. ДБР приїхало з обшуком у будинок екснардепки Чорновол - Цензор.НЕТ 8622
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правоохранители преследует тех, кто критикует самое бедное в Европе (и почти в мире) государство, которое разваливается.Вместо того, чтоб прекратить развал , который с каждым днем становится все неизбежнее.
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Ни в жисть! К Портнову не приедут! А Татьяну пресонут... Надеюсь, что "в низах киевского ГБР есть нормальные парни, не питающие особого уважения к ВЕРХУШКЕ нуворишей-руководителей...
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Она неподсудная .По суду могут в дурку запроторить.
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Нам зараз треба берегти цього буратінку.
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Танечке Чорновол бояться нечего - с ее психиатрическим бэкграундом ей никакое уголовное преследование не грозит.
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Зебил, опаздываешь отмазывать власть писькограя, так тебе не заплатят))
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то есть уроды не му-ки из гбр, преследующие майдановцев по указке портнова, а Татьяна Черновол? хорошая у тебя методичка кацапсин/ватник//сепар, кто ты там
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А вопрос не в Танечке - вопрос в закручивании гаек тоталитарного режима и подготовке к голодомору...
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А чего им Петра бояться? Петро и сам рыг. Да и он уже был при власти 5 лет и показал что рыгам и сепарам нечего его бояться
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Нда...
Никогда не был фанатом Чорновол, но то что творят нынешние - это за гранью чести и ума...
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Що прокоментує Сабаков)))) Напевно заберуть тей АКС що барига Сабаков дав дозвіл)))
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прикольно. мусорня приехала не к радуцкому, не к ермаку, не к свинаручукам, а к журналистке, которая не боится в прямом эфире посылать нахер квартального идиота и его гребанное шапито.
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То есть ей предъявляют обвинение в убийстве (!) того сторожа, который в офисе рыгов сидел во время протестов в 2014 году. Мда...
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Ну правильно, она же человеку кулак лицом отбила из хулиганских побуждений. Такое не должно остаться не покаранным
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И года не прошло, как зелёная мерзость превратила ГБР в политическую полицию.
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Все розумію. Замовні справи ,і т.п. Але. ЩО ТАМ ЗБИРАЛИСЬ ЗНАЙТИ ?
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улики по событиям 6-летней давности. может, зажигалка осталась
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Зелене чмо заслуговує лиш зневаги.Різні тут були,але такий вперше-сцяний гетьман.
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Нужно оцепление поставить!
Через забор убежит!
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І БТРи , вєртальоти та танки залучити! Бо прарвьоца Танька!
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Ніхто не замітив відколи одна з найперших і найуспішніших реформ Пороха під чітким керівництвом Арсенбарісіча перетворилась у пшик, а поліціянти в мусорню? Так буде зі сим, чого не коснеться короновірус-піськограй.
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Идет устрашение патриотов ослом зеленским, месть за Майдан.
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На глобальном уровне, их Хозяева войну проиграли. А уж шестёрки, вроде "слуг народа" - так то просто расходный материал в руках Хозяев. Заметут кости под ковёр, а мяско скормят бродячим собакам.
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Основанием для обыска стали события в феврале 2014 года Источник: https://censor.net.ua/n3188061-оперативно.Что там хотите найти? ДБР приїхало з обшуком у будинок екснардепки Чорновол - Цензор.НЕТ 2901
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как говаривалрил слепой полковник Слейд: "Well, gentlemen, when the shit hits the fan, some guys run and some guys stay"... Рюкзаков в свое время сбежал в Италию. Портянка пересидел Пороха у кацапов. Танюха осталась и самоотверженно психовала за идею. Поэтому, как бы я к ней не относился, желаю ей разнести к херам всю эту зеленскую мразь зебильных холуев портянки...
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Зелёный режим провоцирует волнения, в надежде что Порох сделает неосторожный шаг, и можно будет объявить партию ЕС вне закона.

Режиму светит дефолт и гильотина.
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Как всегда, выстрел холостой. ДБР приїхало з обшуком у будинок екснардепки Чорновол - Цензор.НЕТ 4410
Хоть один твой прогноз исполнился?
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пора шизу на нары, с полюбовничком плешивым, нацаревались,ь небожители
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Любая смерть должна быть расследована.Даже украинских негодяев.Мы -правовое государство.
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Все случаи политического преследования политиков, активистов, волонтеров, военных, добровольцев, НУЖНО ТРАНСЛИРОВАТЬ НА ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР! ДБР приїхало з обшуком у будинок екснардепки Чорновол - Цензор.НЕТ 5452
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Вот что означали встречи Венедиктовой с Портновым.
Следующий этап - аресты Порошенко, Турчинова, Парубия и сотен тысяч активистов Майдана?! Ну а далее пойдут аресты участников АТО. А вы думали СК РФ от нечего делать дела возбуждал по Майдану и АТО?
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Все как по учебнику дедушки Ульянова. После революции неотвратимо следует контрревоюция.
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