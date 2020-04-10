 ДБР приїхало з обшуком у будинок екснардепки Чорновол. ФОТО

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Приїхав до мене спецназ ДБР у справі Майдану", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Чорновол опублікувала рішення Печерського райсуду про надання дозволу на обшук.

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