 ДБР приїхало з обшуком у будинок екснардепки Чорновол. ФОТО

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Приїхав до мене спецназ ДБР у справі Майдану", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Чорновол опублікувала рішення Печерського райсуду про надання дозволу на обшук.
Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Приїхав до мене спецназ ДБР у справі Майдану", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Чорновол опублікувала рішення Печерського райсуду про надання дозволу на обшук.
Он из тебя прёт.
Никогда не был фанатом Чорновол, но то что творят нынешние - это за гранью чести и ума...
Через забор убежит!
Режиму светит дефолт и гильотина.
Хоть один твой прогноз исполнился?
Олекса Моцно Лютий
По ходу відома дата закінчення карантину....
Следующий этап - аресты Порошенко, Турчинова, Парубия и сотен тысяч активистов Майдана?! Ну а далее пойдут аресты участников АТО. А вы думали СК РФ от нечего делать дела возбуждал по Майдану и АТО?