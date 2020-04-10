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 У британському уряді побоюються, що Джонсон зможе повернутися на роботу не раніше, ніж через місяць, - Sky News

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, якого напередодні перевели з реанімації в звичайну палату, зможе повернутися до виконання своїх обов'язків не раніше, ніж за місяць

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомив телеканал Sky News із посиланням на урядові джерела.

Попри те, що життю Джонсона тепер ніщо не загрожує, у Вайтхоллі існують побоювання, що мине щонайменше місяць, перш ніж прем'єр-міністр повернеться на роботу.

Тим часом глава МЗС Домінік Рааб, який прийняв на себе обов'язки прем'єр-міністра на час його хвороби, заявив у ході пресконференції, що не розмовляв з Джонсоном після госпіталізації.

"Я думаю, що особливо важливо, поки він перебуває в реанімації, дозволити йому зосередитися на одужанні. Ми в уряді все це передбачили", - зазначив він.

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Раніше повідомлялося, що Джонсона перевели з відділення інтенсивної терапії, де він перебував через погіршення стану, викликаного коронавірусом, у звичайну палату.

У прем'єра дуже гарний настрій, наголосили в канцелярії прем'єра.

У палаті за станом Джонсона пильно стежитимуть лікарі.

Джонсон захворів на коронавірус понад тиждень тому. Спочатку він лікувався вдома. Наприкінці минулого тижня прем'єр повідомив, що в нього все ще не спадає температура. У неділю ввечері стало відомо, що Джонсона перевели в лікарню, що на Даунінг-стріт пояснили запобіжними заходами. У понеділок канцелярія прем'єра повідомила, що його стан погіршився, і його перевели в палату інтенсивної терапії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188060
 
 
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"09:11В британском правительстве опасаются, что Джонсон сможет вернуться на работу"
Так лучше В британском правительстве опасаются, что Джонсон сможет вернуться на работу не раньше, чем через месяц, - Sky News - Цензор.НЕТ 7463
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"В Британском правительстве" - это может кто-то один из членов правительства опасается
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Это один из тех кто кричал на каждом углу , что вирус фигня, карантин вводить не нужно, что британцы все переболеют , те кто нужно умрет, а остальные получат стадный иммунитет. Теперь и карантин ввели, и сам заболел, правда в спец больничке со всеми вытекающими королевскими условиями. Правило бумеранга сработало, но в "особых условиях". А то у нас многие кричат тоже самое.. "отмените карантин", " дети и молодежь не болеют", " средний возраст переносит на ногах и даже не замечает", " все равно все переболеем", "умрут только старики, да и то чужие", " мы вот 4 недели на карантине но уже пухнем с голода и питаемся с помоек".. , " все выдумки, вирус фейк", " нас это не коснется".... ПРАВИЛО БУМЕРАНГА... НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ...
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Бумеранг - это же палка без мозгов. И возвращается независимо от того, за что вы топите. Так что, когда потом получите стадную гиперинфляцию и вас стадно и поголовно сократят с работы - ПОМНИТЕ .... ЭТО ПРАВИЛО БУМЕРАНГА
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Экономический кризис подкрадывался и без пандемии, просто вирус ускорил процесс. Об этом даже предупреждали, значит нужно было готовиться к отражению этого "бумеранга", и делать запас как минимум на 3 -4 месяца ( даже война в течении 6 лет не приучила что одномоментно может прийти капец и нужно быть готовым, ну хоть чуть чуть, ну это не про нас...). Закон по Привату и земле не примут или затянут ( и без пандемии) дефолт, гиперинфляция, сокращения...В стране разруха, смена кабмина, депутатский шабаши, власть дергается из стороны в сторону, враг навис с трех сторон извне и из середины. Пандемия не известно на сколько пришла.. а как вам 2 года до вакцины, к примеру., а если как в Италии дела пойдут Бумеранги со всех сторон. ( а вы только про один волнуетесь), а карантину еще и месяца нет... а у нас некоторые говорят что уже "голодомор". Тяжело, трудно, "не привычно" но нужно собраться и попытаться перестроиться, пережить. Все когда то закончится. Кризисы были, есть и будут ( как и вирусы) Вспомните "Великую депрессию" и "испанку" не мы только одни в такой ситуации, весь мир на ушах.
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самое главное - живой! выздоравливай, Боря!
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Поболел он ОРЗ, ой страшно то как, смертность в мире падает или осталась на прежнем уровне. Так это опасное инфекционное заболевание ?
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