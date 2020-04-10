 У британському уряді побоюються, що Джонсон зможе повернутися на роботу не раніше, ніж через місяць, - Sky News

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомив телеканал Sky News із посиланням на урядові джерела.

Попри те, що життю Джонсона тепер ніщо не загрожує, у Вайтхоллі існують побоювання, що мине щонайменше місяць, перш ніж прем'єр-міністр повернеться на роботу.

Тим часом глава МЗС Домінік Рааб, який прийняв на себе обов'язки прем'єр-міністра на час його хвороби, заявив у ході пресконференції, що не розмовляв з Джонсоном після госпіталізації.

"Я думаю, що особливо важливо, поки він перебуває в реанімації, дозволити йому зосередитися на одужанні. Ми в уряді все це передбачили", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп доручив провідним медикам США допомогти в лікуванні британського прем'єра Джонсона: "Йдеться про складний, інноваційний метод"

Раніше повідомлялося, що Джонсона перевели з відділення інтенсивної терапії, де він перебував через погіршення стану, викликаного коронавірусом, у звичайну палату.

У прем'єра дуже гарний настрій, наголосили в канцелярії прем'єра.

У палаті за станом Джонсона пильно стежитимуть лікарі.

Джонсон захворів на коронавірус понад тиждень тому. Спочатку він лікувався вдома. Наприкінці минулого тижня прем'єр повідомив, що в нього все ще не спадає температура. У неділю ввечері стало відомо, що Джонсона перевели в лікарню, що на Даунінг-стріт пояснили запобіжними заходами. У понеділок канцелярія прем'єра повідомила, що його стан погіршився, і його перевели в палату інтенсивної терапії.