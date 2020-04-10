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 Суспільство, За кордоном
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 Угорщина продовжила обмежувальні заходи через COVID-19 на невизначений термін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер оголосив про продовження режиму самоізоляції в країні для боротьби з поширенням нового типу коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.

"Ми продовжуємо тривалість обмежувальних заходів на переміщення, ми їх продовжуємо на невизначений термін", - сказав Орбан.

Він зазначив, що кожного тижня проводиться оцінка та аналіз чинних заходів.

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Чинний в Угорщині режим самоізоляції дозволяє жителям залишати свої будинки тільки для того, щоб піти на роботу, за покупками або в аптеку, а також щоб зайнятися фізичною активністю. Спочатку він мав діяти до 11 квітня.

В Угорщині з початку епідемії зареєстровано 5,3 тис. випадків захворювання на коронавірус. Близько 100 осіб померло. Більше 240 одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188059
 
 
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Якийсь він не такий яким був раніше і посивів.
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я даже догадываюсь по чьему примеру поступит Аваков.
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Місцевий суд у Сомбатхелі призначив штрафи двом чоловікам, які навмисно кашляли людей поза аптекою та погрожували їм коронавірусом. Чоловіки, угорський та громадянин України, кашлявали в обличчя людей, які чекали поза аптекою, і кричали їм непристойності та погрози 18 березня.
шок Венгрия продлила ограничительные меры из-за COVID-19 на неопределенный срок - Цензор.НЕТ 6424 джерело http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/
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Лет эдак 80 назад австрийский психоаналитик Вильгельм Райх написал умный вэщЪ. "Сексуальная репрессивность режима пропорциональна его общей репрессивности". Так что всё более чем логично: авторитарный Орбан ждал шанса и таки дождался падла.
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А еще он написал "Репрессивные режимы и сексуальная репрессивность как основополагающий фактор в холопской привычке зэков мыть руки"
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Не писал он такого, кеша. Равно как я не призывал не мыть руки. Равно как из виртуозного владения русским языком не следует кацапизм головного мозга. Твоя "логика" - гниль.
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В Венгрии 1190 заболевших, 77 умерших и 112 выздоровевших (https://www.worldometers.info/coronavirus/ ) А не 5,3 тыс, кака написано в статье. Подавайте правдивую информацию.
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