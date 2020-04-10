 Росія з якихось причин призупинила переговори про звільнення українських політв'язнів, - Полозов

Про тимчасову зупинку переговорного процесу Микола Полозов заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Переговорний процес про передачу українських політв'язнів російською стороною з якоїсь причини призупинено. Нині 120 українських політв'язнів – українці, кримські татари – очікують, що ці переговори будуть відновлені, і у них буде шанс повернутися додому", – розповів адвокат.
Він також зазначив той факт, що Україна у мінських переговорах змогла домовитися про звільнення українців, яких на окупованому Донбасі утримують бойовики. Цього вдалося досягти, попри епідемію і карантин.
"Як на мене, то щодо українських політв'язнів, які перебувають в Росії, також можна дистанційно вести якісь аспекти цього діалогу", – зазначив Микола Полозов.
Але коли Володимир Мономах у 1103-1116 рр. розгромив половців, а потім печеніги і половці взагалі і повністю канули в небуття, то росії не було ще й на горизонті і в помині ....
-Може саме тоді всі росіяни відлітали на Марс, на кораблях Ілона Маска... ? Та невдало приземлилися, а сам Путін сильно стукнувся головою ...об Кіліманджаро..
-Тепер залишилося тільки встановити черговий "День військової слави росії" - перемоги над половцями і печенігами... і призначити на цей день пишні святкування з ходою безсмертного ескадрону лучників, і виїзд Пуйла на "Арматі"... Хоча... ліпше - на лафеті... На завершення - "половецькі танці"...
фины быстро приспособились и поднялись до уровня людей, а угры, мордва и прочая срань остались обезьянами - только и того что лапти сняли...
Так зебiли?
Львовский метрополитен
Лучшая реклама кремлёвской секты "РПЦ". Отбитый наглухо Усик говорит что патриарх Онуфрий разрешил ему избивать людей: "Можно, только кости не ломать".
Это все что вам нужно знать про "московский патриархат" и "православного" гопника Усика
https://twitter.com/i/status/1248360575639392260
представляешь, что твое лицо- морда.
надеваешь намордник.
на шею надеваешь ошейник.
к ошейнику крепишь поводок.
поводок берешь в правую руку. издаешь счастливое рычание и выводишь себя на прогулку !
........ хищая кремлевско-фашистская гебнявая псина "Пуйло" не пробегала ?