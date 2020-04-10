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 Політика України
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 Росія з якихось причин призупинила переговори про звільнення українських політв'язнів, - Полозов

Російський адвокат українських політв'язнів Микола Полозов заявив, що Росія вирішила призупинити переговорний процес щодо обміну полоненими. Йдеться про українців, яких Росія незаконно утримує на своїй території і в окупованому Криму.

Про тимчасову зупинку переговорного процесу Микола Полозов заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Переговорний процес про передачу українських політв'язнів російською стороною з якоїсь причини призупинено. Нині 120 українських політв'язнів – українці, кримські татари – очікують, що ці переговори будуть відновлені, і у них буде шанс повернутися додому", – розповів адвокат.

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Він також зазначив той факт, що Україна у мінських переговорах змогла домовитися про звільнення українців, яких на окупованому Донбасі утримують бойовики. Цього вдалося досягти, попри епідемію і карантин.

"Як на мене, то щодо українських політв'язнів, які перебувають в Росії, також можна дистанційно вести якісь аспекти цього діалогу", – зазначив Микола Полозов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188058
 
   
 Топ коментарі
 
Эта парашенка винават - шоб бубачке насалить. Бубачка абищал на пасху усех таксистав из лыныры и дыныры дамой вирнуть...

Так зебiли?
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полчіщя діназаврав тєрзалі Рассію! і гдє щяс діназаври? Пабєда!
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полчіщя діназаврав тєрзалі Рассію! і гдє щяс діназаври? Пабєда!
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А Путін 8 квітня, на повному серйозі, об'явив, що 8 квітня - це річниця перемоги росії над половцями і печенігами...
Але коли Володимир Мономах у 1103-1116 рр. розгромив половців, а потім печеніги і половці взагалі і повністю канули в небуття, то росії не було ще й на горизонті і в помині ....
-Може саме тоді всі росіяни відлітали на Марс, на кораблях Ілона Маска... ? Та невдало приземлилися, а сам Путін сильно стукнувся головою ...об Кіліманджаро..
-Тепер залишилося тільки встановити черговий "День військової слави росії" - перемоги над половцями і печенігами... і призначити на цей день пишні святкування з ходою безсмертного ескадрону лучників, і виїзд Пуйла на "Арматі"... Хоча... ліпше - на лафеті... На завершення - "половецькі танці"...
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та фиг там - фино-угры ещё 1000 лет назад обезьянами по болотам лазили...
фины быстро приспособились и поднялись до уровня людей, а угры, мордва и прочая срань остались обезьянами - только и того что лапти сняли...
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Заразять їх вірусом, а потім віддадуть.
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Там в ожидании скорой смерти "падишаха", им не до "этих мелочей", решается судьба чиновничества, кто останется у корыта, а кому придется подвинутся!
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Щоб ви розуміли точно. При усіх недоліках імперської росії вона має аналітиків, які владі заробляють гроші та підказують, а на звичайних росіян їм плювати. У цьому випадку обміну їм потрібні лише ті, які можуть злити інформацію про їхні злочини, а таких зеля вже віддав. Тому гудбай обмін!
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Эта парашенка винават - шоб бубачке насалить. Бубачка абищал на пасху усех таксистав из лыныры и дыныры дамой вирнуть...

Так зебiли?
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Львовский метрополитен



Лучшая реклама кремлёвской секты "РПЦ". Отбитый наглухо Усик говорит что патриарх Онуфрий разрешил ему избивать людей: "Можно, только кости не ломать".
Это все что вам нужно знать про "московский патриархат" и "православного" гопника Усика

https://twitter.com/i/status/1248360575639392260
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Может Деррик Чисора заставит рУсика католический канвас ринга поцеловать
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Что-то маловато Зеля Путьке в глаза смотрел.
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Ермак даждый день ведет переговоры с ОРДЛО , Путин хло добился своего..
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вот гады нашему бубочке не дают и на этом даже попиарится
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а причина простая: кацап - это не человек, это нелюдь, вылезший из говна и мнящий себя выше всех...
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ждут ермака(швондера) на четвереньках
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инструкция по выгулу животных:
представляешь, что твое лицо- морда.
надеваешь намордник.
на шею надеваешь ошейник.
к ошейнику крепишь поводок.
поводок берешь в правую руку. издаешь счастливое рычание и выводишь себя на прогулку !
........ хищая кремлевско-фашистская гебнявая псина "Пуйло" не пробегала ?
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