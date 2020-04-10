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 Не варто розраховувати, що поширення коронавірусу зменшиться з настанням теплої погоди, - директор Націнституту інфекційних хвороб США Фаучі

Обнадіювати себе, що коронавірус COVID-19 зникне або різко зменшить свою загрозу з приходом теплої погоди, не варто, оскільки його поведінка досі відрізнялася від інших подібних інфекцій.

Про це заявив у четвер в інтерв'ю ABC News директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб США, член команди реагування Білого дому на пандемію коронавірусу доктор Ентоні Фаучі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не варто покладатися, що поширення вірусу зменшиться через теплу погоду", - зауважив науковець.

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Він погодився, що існує низка прецедентів, коли інші схожі інфекції, такі як грип, і деякі менш агресивні коронавіруси втрачали здатність розмножуватися й поширюватися в умовах потепління. "Так, вони не люблять теплу й вологу погоду настільки, як холодну й суху", - зазначив Фаучі.

Однак, продовжив він, не слід обнадіювати себе, що зміна погодних умов стане рятівним фактором.

"Ми виходимо з того, що вірус продовжуватиме робити свою справу. Якщо ми отримаємо певну користь від погоди, то це буде, чудово. Але я не думаю, що нам потрібно на це покладатися", - зауважив науковець.

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Водночас він не відкидає, що зменшити поширення вірусу можна й за інших причин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188056
 
 
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Цьому "директору" судячи по його заявах не відомо що якщо на одній півкулі зима то на іншій в той же час літо - а коронавірус розповсюдився вже зараз на весь Світ крім Миколаївської області!
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Где вы были "специалисты",когда все начиналось.Теперь все мимо.
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Чувство что карантин станет нормой жизни...
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Шапіто ти моє, шапіто,
Знай, що вдячний тобі я повік
Ох, шапіто ти моє, як коросто,
Не мив я тебе цілий рік.
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Каждый "тянет одеяло на себя" (как можно упустить выгоды пандемии, от своей по факту ненужности и "доказать" обратное, ведь на деле все эти горе-"специалисты" и "ученные" не на своих местах - трутни и паразиты на теле общества за бюджетное бабло харчуются)!
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недарма ж кацапи цю гидоту розробили!!
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неприятная новость - вирусок мутирует...
принесенный в штаты вирусняк был европейский - не китайчатский...
шо не отменят цепочку - китаец в европу - европеец в штаты...
пока все.
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Пора поднимать цены надвижимость в Николаевской области раз в десять!
Или все области Украины переименовать в Николавские Запорожские, Николаевские Полтавские и т.п. И срочно выбрать президента или с фамилией Николаев или с именем Мыкола - иначе все на кладбище!
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