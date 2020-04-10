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 Політика України, Здоров'я
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 Карантин продовжать до початку травня. Однак від початку наступного місяця буде послаблення, - Федоров

Кабмін планує продовжити карантин до травня, але водночас очікується поступове послаблення обмежувальних заходів.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Офіційно - до 20-х чисел квітня, але точно буде подовження до травня. Однак з початку наступного місяця буде послаблення: для деяких магазинів, транспорту тощо", - зазначив Федоров.

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Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції. Згодом уряд продовжив карантин до 24 квітня. З 6 квітня обмежувальні заходи було посилено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188053
 
 
 Топ коментарі
 
а в чому "послаблєніє"? ломбарди почнуть гречкою розраховаватись?
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Разрешат налоги платить.
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откуда плять, таких идиотов как федоров набирают эти зеленые? сейчас в Украине каждый день прирост больных 20% и это при мизнерном тестировании, но тварь из шапито зеленского рассказывает о каком-то спаде эпидемии через две недели.
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А потом люди начнут кушать друг друга.
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на улице палку колбасы будем прятать под одежду
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Слово-то какое интересное "послабление"! Лёгким дуновением вируса люди превращаются, люди превращаются... превращаются люди... в бесправных зеков. Даже хуже чем в зеков в некотором смысле. Ибо зеков таки кормят на казённый счёт. Карантин продлят до начала мая. Однако с начала следующего месяца будет послабление, - Федоров - Цензор.НЕТ 6020
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По твоему и мыть руки это тоже холопская привычка бесправных зеков
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я уже предложил говорить серьёзно. будешь? перекидывание дерьмом мне неинтересно.
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В чем тогда смысл карантина? Чтобы в мае все вышли и заболели..
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а в чому "послаблєніє"? ломбарди почнуть гречкою розраховаватись?
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Блізітся Ера зебільних годов, кліч зєлєбені - под коксом готов!
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Послаблєніє чи прослаьблєніє? Тобто послаблєніє означає "поблажку"!
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откуда плять, таких идиотов как федоров набирают эти зеленые? сейчас в Украине каждый день прирост больных 20% и это при мизнерном тестировании, но тварь из шапито зеленского рассказывает о каком-то спаде эпидемии через две недели.
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Да это все делается ради пабедабесия 9 мая: и перед расейкой прогнемся, и ряды своих граждан-пенсов (а именно они в основном и празднуют этот шабаш) уменьшим.
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Плять. Болезнь развивается и лечится (доступными способами), а так же больные умирают. Эпидемия развивается во времени независимо от мизнерного тестирования. Я, Вас, уверяю спад эпидемии наступит в любом случае. А для выравнивания общеевропейской статистики количество переболевших будет назначено.
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Сидите все дома и жрите свои носки АТО КОРОНВИРУС НАПАДЕТ!!
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кто этот магучий дубовый человечище ?
скока он зеленскому откашлял ?
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