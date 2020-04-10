 Майже 800 осіб: у Швеції другий день поспіль фіксують зростання кількості померлих від коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють західні ЗМІ із посиланням на дані Агентства громадської охорони здоров'я Швеції.
Це означає, що у Швеції другий день поспіль серйозно зростає кількість померлих. Загалом у країні виявили понад 9,1 тис. випадків зараження COVID-19, 719 людей лікуються у відділеннях інтенсивної терапії.
Серед заходів, яких вжили у країні, заборона на зібрання понад 50 осіб, тоді як у багатьох європейських країнах дозволено збиратися на вулиці по 2-4 людини, дотримуючись при цьому дистанції. Людей віком старше 70 років закликають залишатися вдома.
Цей підхід викликає критику за кордоном. Зокрема, багато хто порівнює ситуацію в Швеції з Данією і Фінляндією, де були вжиті жорсткіші заходи щодо стримування захворювання.
Нагадаємо, кількість тих, що заразилися коронавірусом, в світі перевищила 1,6 млн осіб, 95,7 тис. померли. На першому місці за кількістю заражених залишаються США (465 750 осіб), понад 16,6 тисячі загинули, ще 25,9 тисяч осіб вилікувалися.
Хотя на самом деле ты провокатор - не соблюдайте карантин и законы. Только кому такое выгодно?
Крым чей?
Для тебя и кевеэнщины много.
Число заболевших 1,116
Число выздоровевших 77,455 +85
Число умерших 3,336 +1