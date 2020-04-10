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 Суспільство, За кордоном
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 Майже 800 осіб: у Швеції другий день поспіль фіксують зростання кількості померлих від коронавірусу

У Швеції зареєстрували в четвер понад 100 випадків смерті пацієнтів, які заразилися коронавірусом COVID-19, загальна кількість летальних випадків - 792 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють західні ЗМІ із посиланням на дані Агентства громадської охорони здоров'я Швеції.

Це означає, що у Швеції другий день поспіль серйозно зростає кількість померлих. Загалом у країні виявили понад 9,1 тис. випадків зараження COVID-19, 719 людей лікуються у відділеннях інтенсивної терапії.

Серед заходів, яких вжили у країні, заборона на зібрання понад 50 осіб, тоді як у багатьох європейських країнах дозволено збиратися на вулиці по 2-4 людини, дотримуючись при цьому дистанції. Людей віком старше 70 років закликають залишатися вдома.

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Цей підхід викликає критику за кордоном. Зокрема, багато хто порівнює ситуацію в Швеції з Данією і Фінляндією, де були вжиті жорсткіші заходи щодо стримування захворювання.

Нагадаємо, кількість тих, що заразилися коронавірусом, в світі перевищила 1,6 млн осіб, 95,7 тис. померли. На першому місці за кількістю заражених залишаються США (465 750 осіб), понад 16,6 тисячі загинули, ще 25,9 тисяч осіб вилікувалися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188051
 
 
 Топ коментарі
 
Трусу всегда хочется чувствовать себя мудрецом. Поэтому шведы раздражают и на них давят. Почти 800 человек: в Швеции второй день подряд фиксируют рост числа умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 4784
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Это отпетые авантюристы и они убедили баранов что суслик есть хоч его и не видно.
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а у них нет такой проблемы как вычухаться, т.е. выйти из идиотского карантина. ибо они в него не вошли. у них работает экономика, следовательно они могут "отстреливаться" неограниченно долго.
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Трусу всегда хочется чувствовать себя мудрецом. Поэтому шведы раздражают и на них давят. Почти 800 человек: в Швеции второй день подряд фиксируют рост числа умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 4784
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А как можно надавить на шведов ? Они кредит МВФ не просят.
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ты даже не представляешь себе глубину своего идиотизма
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А хитрожопец всегда хочет казаться смельчаком.
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поясни тезис. если кто-то не впадает в ступор от опасности, он на самом деле хитрожопец, а не смельчак? так?
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Это отпетые авантюристы и они убедили баранов что суслик есть хоч его и не видно.
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он продолжается, кеша, опохмелись. подход работает. экспоненциальная фаза - закон природы. тявки паникёров - в игнор.
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Она продолжается только смертность растет, но отважным и слабоумным это нравится.
Хотя на самом деле ты провокатор - не соблюдайте карантин и законы. Только кому такое выгодно?
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людям с мозгами. ты ж даже всерьёз со мной говорить боишься. пАчиму? да потому что боишься быть честным даже с самим собой.
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У Швеції гарно, думаю вони вичухаються...
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а у них нет такой проблемы как вычухаться, т.е. выйти из идиотского карантина. ибо они в него не вошли. у них работает экономика, следовательно они могут "отстреливаться" неограниченно долго.
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хочешь серьёзно говорить? так давай. а кевеэнщина большого ума не требует.
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О чем с тобой можно серьезно разговаривать, провокатор. "Мыть руки придумали трусы и паникеры".
Для тебя и кевеэнщины много.
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Зебилоид, а слабО перодставить пруфы в студию?
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Кто там хвалил Швецию крича что экономика важнее опасности заражения.
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Есть целая команда провокаторов. Только вопрос по чьему заданию они действуют.
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ну вот "особенный путь швеции и белоруси", который так хвалят безмозглые кретины, типа комаровского, дает свои результаты. вчера в белоруси полный завал, сегодня швецию накрывает. а это ж только начало! через две недели охереете от колличества жмуриков и заболевших.
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Китай за вчера:

Число заболевших 1,116
Число выздоровевших 77,455 +85

Число умерших 3,336 +1
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Шведы балансируют на грани здравого смысла, их позиция прагматична и не лишена научной логики,.Что касается Белоруссии, то там просто самодур у власти и не стоит путать и мешать в одну кучу эти две совершенно РАЗНЫЕ (по многим параметрам, особенно по менталитету и уровню экономики) страны. Я с интересом наблюдаю за шведским опытом и надеюсь, что им хватит ума не в пасть в панику и не раздуть истерику как это происходит в соседних странах, а все меры будут по прежнему адекватными и соразмерными проблеме и угрозам!
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Шведы молодцы, не Клован с ВиПпалатками и торговлей должностями
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