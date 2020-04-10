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 42-річний чоловік побив і зґвалтував 77-річну жінку на Буковині, - поліція

42-річний мешканець села Балківці завдав тілесних ушкоджень 77-річний односельчанці і зґвалтував її.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Повідомляється, що до Новоселицького відділення поліції із заявою про зґвалтування звернулася 77-річна жителька району.

На місці події співробітники поліції з’ясували, що 42-річний кривдник прийшов до будинку односельчанки та всупереч її волі, завдавши тілесних ушкоджень, вступив з нею в статеві зносини.

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Правоохоронці призначили низку експертиз.

За цим фактом слідчі Новоселицького відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу правопорушнику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188049
 
   
 Топ коментарі
 
У цьому віці виникають питання бути чи не бути лохом🙄🤐
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42 роки? Десь я чув про такий вік!
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на допросе: -Мне 42 года. Янелох......
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По-моему до зелёной власти дошло, что вирусную истерию пора сворачивать... 42-летний мужчина избил и изнасиловал 77-летнюю женщину на Буковине, - полиция - Цензор.НЕТ 2655
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Насмотрелся порнографии уроков по ТВ
Учителя Зеленскага на сепар каналах обсираются с невиданной скоростью.
Это лудшие!
Сейчас поймёте почему. Учителей курирует ЗеЛенка ополченка.
Вот оттуда знания и лекторы Усики, Лысые и прочая руснявая гадость.
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Пам'ятаєте конкурс, коли Венедиктова встановила строк на подачу документів з 30.12 по 3.01. Якраз коли всі святкують Новий рік.Це 100% була схема.
І Портнов це знає,всі це знають,а у Портнова є докази і тепер він їх дістане.Це буде уроком всім шісткам, хто підносить ж#пу Портнова. Износилование прокуроши будет - это точно.
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У цьому віці виникають питання бути чи не бути лохом🙄🤐
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жена наказала его отсутствием секса.
Он ей сказал что секса не будет только у неё...
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Якось все це сумно. От якби 77рiчна згвалтувала одного 42рiчного, то було б весело.
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- эй, солдатик! ты никак хочешь меня изнасиловать?
- ты чё, бабка, ты ж на восьмом этаже.
- а я щас спущусь...
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Интересно, а он был в маске или снял, нарушил карантин. Если вы маске то хоть штрафа не будет.
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трындец (бухло совсем глаза залило, поди бабка ни фотомодель и не "софи лорен")! Нужно вводить сегрегацию (научнообоснованную) и лишать дееспособности такое быдло, нельзя им давать полный пакет прав, гражданство и волю (делать, что захотят), но и спрашивать с них за такие посткпки тоже нельзя в полной мере (будет и вина попечителей - не досмотрели, были беспечны и дали слишком много свободы)!
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Якось починаю переживати за Венедиктову . Ці 42річні альфа-самці можуть ще й не таке вчинити . 42-річний чоловік побив і зґвалтував 77-річну жінку на Буковині, - поліція - Цензор.НЕТ 8155
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а якщо хтось до того має на неї компромат то обше !)люба поза !
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с такими новостями цензор опускает ниже плинтуса.
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Что скажут адептьі теории, что в изнасиловании всегда виновата женщина?
У данной жертвьі тоже бьіла слишком короткая юбка и яркий макияж?
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І вона себе поводила =вьізьівающе= ...
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Правило придуманное кем, на основании каких фактов?
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Адептами сектьі "всегда_виновата_женщина"?
Они равньі по умственному развитию им подобньм педофилам, которьім дают повод к изнасиловании даже двухлетние дети.
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якби секс удався на славу тo жодної заяви в поліцію не було б ) , а так ...розчарування 42-річний чоловік побив і зґвалтував 77-річну жінку на Буковині, - поліція - Цензор.НЕТ 8855
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А як у нього з'явилася ерекція стару бабу..? Це вона йому таке придумала, щоб опозорити.
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