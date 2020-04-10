 42-річний чоловік побив і зґвалтував 77-річну жінку на Буковині, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Повідомляється, що до Новоселицького відділення поліції із заявою про зґвалтування звернулася 77-річна жителька району.
На місці події співробітники поліції з’ясували, що 42-річний кривдник прийшов до будинку односельчанки та всупереч її волі, завдавши тілесних ушкоджень, вступив з нею в статеві зносини.
Правоохоронці призначили низку експертиз.
За цим фактом слідчі Новоселицького відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу правопорушнику.
Учителя Зеленскага на сепар каналах обсираются с невиданной скоростью.
Это лудшие!
Сейчас поймёте почему. Учителей курирует ЗеЛенка ополченка.
Вот оттуда знания и лекторы Усики, Лысые и прочая руснявая гадость.
І Портнов це знає,всі це знають,а у Портнова є докази і тепер він їх дістане.Це буде уроком всім шісткам, хто підносить ж#пу Портнова. Износилование прокуроши будет - это точно.
1 год
Антимайдан в дії
Он ей сказал что секса не будет только у неё...
- ты чё, бабка, ты ж на восьмом этаже.
- а я щас спущусь...
У данной жертвьі тоже бьіла слишком короткая юбка и яркий макияж?
Они равньі по умственному развитию им подобньм педофилам, которьім дают повод к изнасиловании даже двухлетние дети.