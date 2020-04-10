 42-річний чоловік побив і зґвалтував 77-річну жінку на Буковині, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Повідомляється, що до Новоселицького відділення поліції із заявою про зґвалтування звернулася 77-річна жителька району.

На місці події співробітники поліції з’ясували, що 42-річний кривдник прийшов до будинку односельчанки та всупереч її волі, завдавши тілесних ушкоджень, вступив з нею в статеві зносини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР розслідує зґвалтування 11-класниці поліцейським в Одесі

Правоохоронці призначили низку експертиз.

За цим фактом слідчі Новоселицького відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу правопорушнику.