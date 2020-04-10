 Тисячу гривень пенсіонерам виплатять після ухвалення змін до Держбюджету, - Лазебна

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Анонсована одноразова допомога у розмірі 1 тис. гривень пенсіонерам надійде відразу після того, як уряд ухвалить зміни до державного бюджету. Міністерка також анонсувала новий пакет соціальних ініціатив. Його, за словами Лазебної, представляють найближчим часом.

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"Ви знаєте, що першого квітня уряд ухвалив рішення про підвищення рівня забезпечення пенсіонерів. Перше відбулося 7 квітня. Всі пенсіонери віком від 80 років і старше отримали 500 грн. Ми про це відзвітували Кабміну. Ми контролюємо кожну виплату. Ми знаємо, що пенсіонери, які отримують кошти на свої банківські рахунки, вже отримали виплати. Ті, яким ще доносять гроші листоноші, то все в процесі", - розповіла Лазебна.

Міністерка соцполітики Марина Лазебна також зазначила, що в цьому місяці ПФУ забезпечив повне фінансування пенсій і їхня виплата почалася вчасно.

"Про тисячу гривень. Порядок фінансування цієї тисячі вже ухвалений урядом. Ми очікуємо, що найближчим часом відбудеться засідання уряду і депутати приймуть зміни в державний бюджет. Це для нас буде підстава виплати і буде джерело фінансування. Ми відразу виплатимо кошти людям. Ми говорили, що це буде в квітні і не відмовляємося від обіцянки. Я впевнена, що наступного тижня ми спільно з депутатами відзвітуємо", - додала міністерка.