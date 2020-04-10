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 Політика України
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 Тисячу гривень пенсіонерам виплатять після ухвалення змін до Держбюджету, - Лазебна

Пенсійний фонд забезпечив повне фінансування пенсій, і їхня виплата почалася вчасно - 2 квітня. Ті, кому ще не надійшли додаткові кошти, отримають гроші найближчим часом.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Анонсована одноразова допомога у розмірі 1 тис. гривень пенсіонерам надійде відразу після того, як уряд ухвалить зміни до державного бюджету. Міністерка також анонсувала новий пакет соціальних ініціатив. Його, за словами Лазебної, представляють найближчим часом.

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"Ви знаєте, що першого квітня уряд ухвалив рішення про підвищення рівня забезпечення пенсіонерів. Перше відбулося 7 квітня. Всі пенсіонери віком від 80 років і старше отримали 500 грн. Ми про це відзвітували Кабміну. Ми контролюємо кожну виплату. Ми знаємо, що пенсіонери, які отримують кошти на свої банківські рахунки, вже отримали виплати. Ті, яким ще доносять гроші листоноші, то все в процесі", - розповіла Лазебна.

Міністерка соцполітики Марина Лазебна також зазначила, що в цьому місяці ПФУ забезпечив повне фінансування пенсій і їхня виплата почалася вчасно.

"Про тисячу гривень. Порядок фінансування цієї тисячі вже ухвалений урядом. Ми очікуємо, що найближчим часом відбудеться засідання уряду і депутати приймуть зміни в державний бюджет. Це для нас буде підстава виплати і буде джерело фінансування. Ми відразу виплатимо кошти людям. Ми говорили, що це буде в квітні і не відмовляємося від обіцянки. Я впевнена, що наступного тижня ми спільно з депутатами відзвітуємо", - додала міністерка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188048
 
 
 Топ коментарі
 
Тысячу гривен пенсионерам выплатят после принятия изменений в Госбюджет, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1555

а поправок тоже декілька тисяч буде?
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Кто ты такая Лазебная? Как Игорь Валерьевич прикажет, так Арсен Борисович и скажет
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Кто ты такая Лазебная? Как Игорь Валерьевич прикажет, так Арсен Борисович и скажет
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Предлагаю всем пенсионерам оплатить этой пенсией услуги ЖКХ,или транспортировку газа в квартиры.Ну чтоб никому не было обидно,ни пенсионерам,ни государству.Как только,так и сразу.
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Підкуповують пенсів щоб на виборах голосували за них.
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Юлькины мансы. Обокрасть на миллиарды и кинуть подачку в виде тысячи. Жрите , не обляпайтесь.Голосуйте дальше за зеленое гавно)))
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Мне это напоминает азиатский старый мэм
Хоть 1000 раз скажи Халва,во рту не станет слаще
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Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле . Тисячу гривень пенсіонерам виплатять після ухвалення змін до Держбюджету, - Лазебна - Цензор.НЕТ 4788
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Ну и "ваапще", главное - "отлепортовать!! (отчитаться) Дя !!!
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Колись була тисяча від юлі.потім від яника --і де вони ?? Юля сиділа яник втік. Те буде і з тисячою від лоха. Але питання в іншому--це банальний підкуп виборців . Він незаконний і НЕСПРАВЕДЛИВИЙ. Анонсували, що дадуть цю тисячу в кого пенсія меньше 5000грн. , а вже при пенсії 5002грн--недадуть. Виходить так, що пенсіонер, який більший має стаж роботи,більшу кваліфікацію, більше платив із своєї зарплати в пенсійний фонд--не одержить "подачку" а одержить той хто має гірші показникі Вважаю ,що це приниженя тих людей які більше працювали і головне більше наповнювали пенсійний фонд своїми відрахунками. Така сама ситуація і з пенсіонерами старше 80 р.Кому 75-89 зась,а він також можливо більше працював і відраховував, то чому їм не дабавляти. Все робиться на піарі,а не на ЗАКОНІ. Закон повинен бути для всіх одинаковий і рівний. Іде несправедливість до тих пенсіонерів. які працювали багато років, мали вищу кваліфікацію ,значить і вищу зарплату, а відповідно і були ВИЩІ ВНЕСКІ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ,
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